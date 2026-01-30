Dnes je pátek 30. ledna 2026., Svátek má Robin
Počasí dnes 1°C Zataženo

Onkologie hlásí převrat v roce 2026. Nejdříve léčit riziko, až pak hasit požár

30. 1. 2026 – 10:45 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová

Onkologie hlásí převrat v roce 2026. Nejdříve léčit riziko, až pak hasit požár
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

„Nekouřila jsem. Nepila jsem. V rodině to nikdo neměl. Co jsem mohla udělat jinak?“Otázka, kterou lékaři slyší znovu a znovu a která v sobě nese bezmoc, strach i ticho po šoku z diagnózy. Právě tahle věta dnes mění směr moderní onkologie. Místo hašení následků se výzkum v roce 2026 stále víc soustředí na včasné zachycení rizika, chytřejší prevenci a léčbu dřív, než se z nemoci stane boj o život.

Nejde o jeden zázračný lék, ale o zásadní změnu myšlení, která už začíná fungovat v praxi.AACR proto oslovila špičkové odborníky z různých oblastí – od prevence přes imunoterapii až po umělou inteligenci – a ptala se jich na jediné: co se může změnit už teď, ne za deset let.

ChatGPT Image 29. 1. 2026 15_33_55
Magazín
Úzkost jako životní stav: Proč jsou texty Franze Kafky i po sto letech až děsivě aktuální

1) Nejdřív léčit riziko. Teprve potom nemoc

Možná to zní samozřejmě, ale v medicíně to dlouho samozřejmé nebylo. Největší změny podle onkologa Williama Haita nepřicházejí ve chvíli, kdy je rakovina plně rozvinutá, ale mnohem dřív – ještě zakuklených nenápadných fázích.

Mluví se o takzvaném interception – zachycení a zásahu ve chvíli, kdy nemoc ještě není nemocí, ale rizikem.

Konkrétní příklad? „Doutnající“ mnohočetný myelom. Stav, který ještě není smrtelnou diagnózou, ale může se jí stát. Právě tady přišel na konci roku 2025 důležitý zlom: americký regulátor schválil léčbu, která má proces zastavit dřív, než se rozjede naplno. Přesně tohle symbolizuje nový směr: nečekat, až bude pozdě.

ChatGPT Image 29. 1. 2026 11_43_40
Magazín
Tahle chyba z vás udělá na fotkách unaveného člověka. A make-up to nezachrání, tvrdí profesionální vizážista

2) Screening bez strachu: když vyšetření přestane být ruletou

Preventivní vyšetření zachraňují životy. Ale každý, kdo jimi prošel, ví, že umí i pořádně vystrašit. Náhodný nález, týdny nejistoty, další testy  a nakonec se ukáže, že vlastně „o nic nešlo“.

Právě tady má podle odborníků pomoci umělá inteligence. Ne proto, aby rozhodovala místo lékařů, ale aby jim pomohla lépe rozlišit, co je opravdu nebezpečné a co ne. U plicních screeningů se tak už dnes testují systémy, které dokážou z obrazů vyčíst jemné rozdíly a snížit počet falešných poplachů.

Cíl je prostý a lidský: méně zbytečného strachu, méně invazivních zákroků, víc jistoty.

ChatGPT Image 28. 1. 2026 15_59_24
Magazín
Led místo botoxu? Tenhle starý domácí trik dokáže viditelně vypnout pleť

3) Léčba šitá na míru – a ne jen podle jednoho genu

Ještě donedávna platilo jednoduché pravidlo: najdeme mutaci, nasadíme lék. Dnes se ukazuje, že realita je složitější. A že tělo – i nádor – je víc než jeden genetický kód.

Podle Dr. Keith T. Flaherty, MD, který je přední americký onko-vědec a klinický lékař, se precizní onkologie v roce 2026 posouvá k kombinaci více vrstev informací: DNA, RNA, bílkovin, obrazů z patologie. Ne proto, aby byla věda složitější, ale aby byla spravedlivější k pacientům – aby někdo nedostával zbytečně tvrdou léčbu a jiný naopak nepřišel o šanci.

fresh-delicious-green-red-apples-wooden-box
Magazín
Kupujete zdravá jablka, nebo jen jejich naleštěnou verzi? Některá mohou zatěžovat játra i ledviny

4) Imunoterapie, která vydrží déle než první nápor

Imunoterapie změnila pravidla hry. Ale i ona má své limity. U některých nádorů imunitní systém zkrátka „dojde dech“.

Dr. Nina Bhardwaj, MD, PhDsvětově uznávaná imunoložka a onkoložka upozornňuje, že se teď pozornost přesouvá k chytřeji navrženým buněčným terapiím a vakcínám, které dokážou v nepřátelském prostředí nádoru fungovat déle. Nejde o agresivnější útok, ale o výdrž, adaptaci a spolupráci.

ChatGPT Image 27. 1. 2026 18_46_05
Magazín
Spíte špatně? Možná za to nemůže stres, ale to, kde máte postavenou postel

5) Umělá inteligence jako pomocník, ne náhrada lékaře

AI dnes umí navrhovat nové molekuly, procházet tisíce klinických studií nebo „číst“ patologické preparáty rychleji než člověk. Dana Pe’er, PhD, vůdčí světová vědkyně v oblasti výpočetní biologie a bioinformatiky, k tomu doplňuje důležité upozornění: smyslem využití umělé inteligence v onkologii není nahrazovat lékaře.

Smysl má tehdy, když uvolní ruce odborníkům, zrychlí rozhodování a pomůže vidět souvislosti, které by jinak zapadly. Ne víc moci strojům, ale víc prostoru lidem.

fitness-athlete-woman-drinking-water-gym-after-workout-training-exercise-sports-nutrition-thirsty-athletic-female-drink-liquid-aqua-from-bottle-hydration-health-wellness (1)
Magazín
Pravidlo 2 litrů už neplatí pro každého. Kolik vody opravdu denně potřebujete podle své váhy?

6) Skutečný průlom nastane až tehdy, když se k němu dostanou všichni

Možná to zní samozřejmě, ale právě tady medicína nejčastěji selhává. Významná puertorická lékařka-vědkyně a gastroenteroložka Marcia Cruz-Correa připomíná, že nejlepší léčba na světě je k ničemu, pokud se k ní pacient nedostane.

Proto se v roce 2026 tolik mluví o dostupnějším screeningu, komunitních studiích a prevenci, která není jen pro vyvolené. O tom, aby místo bydliště nebo typ pojištění nerozhodoval o šanci na přežití.

profimedia-0614855681
Magazín
Byli jedním z nejkrásnějších párů českého showbyznysu. Dnes čelí sporu, který míří ke konci

Co nás tedy čeká ve zkratce?

Rok 2026 nepřinese jeden zázrak. Přináší ale posun v myšlení.Méně čekat, až bude nejhůř.Více si všímat varovných signálů.Lépe pracovat s daty  a nezapomínat přitom na člověka.

Onkologie se učí dělat to, co bychom si přáli všichni: přijít dřív, být přesnější a méně ničivá. A to je možná ta největší naděje.

Tagy:
studie rakovina AI onkologie screening
Zdroje:
The Guardian, aacr.org, labs.icahn.mssm.edu, 2024.worldmedicalinnovation.org
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Uvězněný ve vlastním těle: dvanáctiletý chlapec zmizel, muž se vrátil po letech ticha

Následující článek

Bezplatné měření tlaku a cukru: kde si senioři mohou zkontrolovat zdraví zdarma i bez kampaní

Nejnovější články