Dnes je pondělí 26. ledna 2026., Svátek má Zora
Počasí dnes 1°C Polojasno

Přátelé, které rozdělila smrt: Leoš Mareš bez Patrika Hezuckého už není stejný

26. 1. 2026 – 16:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Přátelé, které rozdělila smrt: Leoš Mareš bez Patrika Hezuckého už není stejný
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Byli každý jiný, přesto jejich spojení fungovalo dokonale. Společné vysílání, osobní zážitky i každodenní humor proměnily moderátorské duo Leoše Mareše a Patrika Hezuckého v přátelství, které překonalo i běžné životní situace. A když Patrik Hezucký (†55) náhle zemřel, zůstala vedle sebe velká prázdnota – ne jen v rádiu, ale i v srdci jeho dlouholetého parťáka.

profimedia-0156009618 zdroj: Profimedia

Dvacet osm let, které změnily české rádio

Leoš Mareš a Patrik Hezucký tvořili ikonickou dvojici Ranní show rádia Evropa 2 téměř 29 let. Jejich rozmanité osobnosti se doplňovaly: jeden byl energický a vtipný, druhý klidný a vtip s nadhledem dokázal “vařit” z obyčejné věty. Přesto to fungovalo jejich přátelství bylo tak silné, že je oba veřejnost vnímala jako nerozlučný tým.

Když se Hezuckého zdravotní stav zhoršil, Mareš neoddělitelně stál po jeho boku – zůstal u něj v nemocnici i několik nocí a dokonce vynechal vysílání, aby byl s ním v těch nejtěžších chvílích.

profimedia-1059150742 Leoš Mareš vyfocen v den pohřbu Patrika Hezuckéhozdroj: Profimedia

Ranní show s novým rytmem a těžkou hloubkou

Po Hezuckého smrti se Evropa 2 rozhodla upravit podobu oblíbené Ranní show – „Ranní show na Evropě 2“ už nepoužívá jména původních moderátorů a vysílá s novým týmem, v čele s moderátorkami Kateřinami Říhovou a Podrazskou.

Když Mareš po období truchlení usedl opět k mikrofonu, nebylo to stejné jako dřív – vedle něj už nezní Hezuckého hlas, který dokázal umocnit úsměv i smutek v jednom okamžiku. Ve vysílání si Mareš vzpomínal na společné roky a sám silně prožíval vzpomínky, které se objevovaly i během emotivních vstupů.

profimedia-0614855681
Magazín
Byli jedním z nejkrásnějších párů českého showbyznysu. Dnes čelí sporu, který míří ke konci

Je přirozené, že i v běžném vysílání Mareš občas zadrží, když někdo v hovoru zmíní jméno Hezuckého – jeho oči se odvrátí, emoce se skrývají za profesionálním nadhledem, ale není pochyb o tom, že ztráta zanechala hlubokou stopu.

profimedia-0167809810 Dvě rozdílné povahy, které se dokonale doplňovalyzdroj: Profimedia

Dvě rozdílné povahy, které sblížilo rádio i život

Přátelství mezi Marešem a Hezuckým bylo natolik silné, že oba sami mluvili o svém vztahu jako o něčem víc než jen o spolupráci. Hezucký se v jednom rozhovoru vyjádřil, že ačkoliv měli rozdílné povahy, paradoxně to právě rozdíly byly tím, co je udržovalo spolu a co jejich duo činilo fungujícím a milovaným.

Marešův vztah s Hezuckým býval i označován za podobný „manželství“ – se vším dobrým i těžkým, co k dlouholetému partnerskému vztahu patří. A stejně jako v manželství, i zde byly krize, které společně překonali a které je posílily.

profimedia-0239691157 Přátelství mezi Patrikem Hezuckým a Leošem Marešem bylo pevnézdroj: Profimedia

Krize, která jejich přátelství prověřila

V jejich téměř třicetiletém partnerství se ne vždy všechno obešlo bez tření. Už kolem roku 2011 došlo přímo během vysílání Ranní show k vážnému incidentu – Leoš Mareš dorazil do studia opilý a začal Patrika vulgárně urážet, což vedlo k tomu, že Hezucký po pouhých pár minutách znechuceně studio opustil a přemýšlel dokonce o odchodu z rádia. Situace byla natolik napjatá, že Hezucký trval na omluvě a jejich spolupráce byla tehdy vážně ohrožena – až následná upřímná diskuse a Marešova omluva vztah obnovily. Hloubku jejich přátelství vystihly pozdější Hezuckého slova: „My se známe tak dlouho, že je to jako manželství.“

Tato vzpomínka ukazuje, že i když oba přinášeli do vysílání energii a humor, jejich vztah nebyl bez výzev a právě tyhle momenty nakonec ukázaly, že jejich přátelství je silnější než jednorázový konflikt.

profimedia-0450355383
Magazín
Phil Collins přiznal, že potřebuje 24 hodinovou péči. Po letech bolesti promluvil otevřeně

Na Patrika Hezuckého budeme s Leošem dlouho vzpomínat

Smrt Patrika Hezuckého zasáhla české rádio i jeho publikum hluboko. Jeho hlas, humor a přítomnost zůstávají tklivou vzpomínkou a Leoš Mareš jako jeho dlouholetý parťák i přítel nese jejich společné roky dál. Někdy stačí jen vyslovit Patrikovo jméno a ticho řekne víc než slova. A doba „Mrázka z Ústředny“ připomíná, jak silná jejich dvojice byla.

Tagy:
bolest přátelství vzpomínka Leoš Mareš Patrik Hezucký rádio Evropa 2
Zdroje:
TN.cz, Super.cz, Blesk, CNN Prima News (YouTube)
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Zapomeňte na nudné běžecké pásy, světem a lidmi hýbe videohra

Následující článek

Vláda schválila návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 mld. Kč

Nejnovější články