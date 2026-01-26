Přátelé, které rozdělila smrt: Leoš Mareš bez Patrika Hezuckého už není stejný
26. 1. 2026 – 16:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Byli každý jiný, přesto jejich spojení fungovalo dokonale. Společné vysílání, osobní zážitky i každodenní humor proměnily moderátorské duo Leoše Mareše a Patrika Hezuckého v přátelství, které překonalo i běžné životní situace. A když Patrik Hezucký (†55) náhle zemřel, zůstala vedle sebe velká prázdnota – ne jen v rádiu, ale i v srdci jeho dlouholetého parťáka.
Dvacet osm let, které změnily české rádio
Leoš Mareš a Patrik Hezucký tvořili ikonickou dvojici Ranní show rádia Evropa 2 téměř 29 let. Jejich rozmanité osobnosti se doplňovaly: jeden byl energický a vtipný, druhý klidný a vtip s nadhledem dokázal “vařit” z obyčejné věty. Přesto to fungovalo jejich přátelství bylo tak silné, že je oba veřejnost vnímala jako nerozlučný tým.
Když se Hezuckého zdravotní stav zhoršil, Mareš neoddělitelně stál po jeho boku – zůstal u něj v nemocnici i několik nocí a dokonce vynechal vysílání, aby byl s ním v těch nejtěžších chvílích.
Ranní show s novým rytmem a těžkou hloubkou
Po Hezuckého smrti se Evropa 2 rozhodla upravit podobu oblíbené Ranní show – „Ranní show na Evropě 2“ už nepoužívá jména původních moderátorů a vysílá s novým týmem, v čele s moderátorkami Kateřinami Říhovou a Podrazskou.
Když Mareš po období truchlení usedl opět k mikrofonu, nebylo to stejné jako dřív – vedle něj už nezní Hezuckého hlas, který dokázal umocnit úsměv i smutek v jednom okamžiku. Ve vysílání si Mareš vzpomínal na společné roky a sám silně prožíval vzpomínky, které se objevovaly i během emotivních vstupů.
Je přirozené, že i v běžném vysílání Mareš občas zadrží, když někdo v hovoru zmíní jméno Hezuckého – jeho oči se odvrátí, emoce se skrývají za profesionálním nadhledem, ale není pochyb o tom, že ztráta zanechala hlubokou stopu.
Dvě rozdílné povahy, které sblížilo rádio i život
Přátelství mezi Marešem a Hezuckým bylo natolik silné, že oba sami mluvili o svém vztahu jako o něčem víc než jen o spolupráci. Hezucký se v jednom rozhovoru vyjádřil, že ačkoliv měli rozdílné povahy, paradoxně to právě rozdíly byly tím, co je udržovalo spolu a co jejich duo činilo fungujícím a milovaným.
Marešův vztah s Hezuckým býval i označován za podobný „manželství“ – se vším dobrým i těžkým, co k dlouholetému partnerskému vztahu patří. A stejně jako v manželství, i zde byly krize, které společně překonali a které je posílily.
Krize, která jejich přátelství prověřila
V jejich téměř třicetiletém partnerství se ne vždy všechno obešlo bez tření. Už kolem roku 2011 došlo přímo během vysílání Ranní show k vážnému incidentu – Leoš Mareš dorazil do studia opilý a začal Patrika vulgárně urážet, což vedlo k tomu, že Hezucký po pouhých pár minutách znechuceně studio opustil a přemýšlel dokonce o odchodu z rádia. Situace byla natolik napjatá, že Hezucký trval na omluvě a jejich spolupráce byla tehdy vážně ohrožena – až následná upřímná diskuse a Marešova omluva vztah obnovily. Hloubku jejich přátelství vystihly pozdější Hezuckého slova: „My se známe tak dlouho, že je to jako manželství.“
Tato vzpomínka ukazuje, že i když oba přinášeli do vysílání energii a humor, jejich vztah nebyl bez výzev a právě tyhle momenty nakonec ukázaly, že jejich přátelství je silnější než jednorázový konflikt.
Na Patrika Hezuckého budeme s Leošem dlouho vzpomínat
Smrt Patrika Hezuckého zasáhla české rádio i jeho publikum hluboko. Jeho hlas, humor a přítomnost zůstávají tklivou vzpomínkou a Leoš Mareš jako jeho dlouholetý parťák i přítel nese jejich společné roky dál. Někdy stačí jen vyslovit Patrikovo jméno a ticho řekne víc než slova. A doba „Mrázka z Ústředny“ připomíná, jak silná jejich dvojice byla.