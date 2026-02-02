Paris Hilton udeřila na umělou inteligenci: Zákon má chránit ženy před digitálním zneužíváním
2. 2. 2026 – 11:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Americká podnikatelka, modelka a aktivistka Paris Hilton otevřeně promluvila o svém zapojení do boje proti umělé inteligenci, která je zneužívána k vytváření falešných intimních snímků bez souhlasu obětí. Na tiskové konferenci na Capitol Hill uvedla, že právě její osobní zkušenost s nelegálně šířeným intimním videem z roku 2004 ji přivedla k aktivní spolupráci s americkými zákonodárci.
Výsledkem je zákon DEFIANCE Act, jehož cílem je dát obětem AI-generovaných deepfake pornografických videí a fotografií skutečnou právní možnost obrany i finančního odškodnění.
„Deepfake pornografie se stala novou formou zrůdného zneužívání. Může to postihnout kohokoli – vaši dceru, sestru nebo přítelkyni,“ uvedla Hilton na společné tiskové konferenci s kongresmankami včetně Alexandria Ocasio-Cortez a Laurel Lee, které patří mezi spolupředkladatelky návrhu.
Co zákon DEFIANCE Act řeší
Návrh zákona s plným názvem Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits Act reaguje na rychle rostoucí problém digitálního zneužívání pomocí umělé inteligence. Konkrétně má:
- vytvořit jasnou právní cestu pro oběti deepfake pornografie, aby mohly žalovat pachatele,
- postihovat ty, kteří vědomě vytvářejí, šíří nebo objednávají falešné intimní materiály,
- doplnit už existující zákon Take It Down Act, jenž ukládá platformám povinnost nelegální obsah rychle odstranit.
Americký Senát už zákon jednomyslně schválil a nyní míří k hlasování do Sněmovny reprezentantů.
Proč Hilton mluví o právní ochraně
Paris Hilton se dlouhodobě vrací ke své vlastní zkušenosti z mládí, kdy bylo její soukromí brutálně narušeno. Zveřejnění intimního videa tehdy média rámovala jako skandál, nikoli jako akt zneužití. Právě tento posun v pohledu – od bulvární senzace k ochraně obětí – považuje Hilton za klíčový i dnes.
Podle ní umělá inteligence pouze zrychlila a zlevnila formy digitálního násilí, které už dříve existovaly, a proto je nutné, aby se právní ochrana vyvíjela stejným tempem jako technologie.
AI jako nové prostředí zneužívání
S rostoucí dostupností generativní umělé inteligence prudce narůstá i počet tzv. deepfakes – realisticky působících videí a fotografií, které zobrazují skutečné lidi v situacích, jež se nikdy nestaly. Pro oběti to často znamená psychický tlak, sociální izolaci i profesní problémy, přičemž právní obrana bývá složitá nebo zcela nedostatečná.
Zákon DEFIANCE Act má být podle jeho podporovatelů prvním krokem k tomu, aby digitální prostor přestal být místem, kde se technologie vyvíjejí rychleji než ochrana lidské důstojnosti.