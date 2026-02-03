Nečekaný objev za hradbami Říma. Archeologové narazili na památku, která mění vnímání antiky
3. 2. 2026 – 13:21 | Zpravodajství | Alex Vávra
Archeologický objev na severovýchodním okraji Říma odhalil posvátný komplex s elitními hrobkami, svatyní Herkula a monumentálními nádržemi. Nález starý 2 400 let ukazuje, že právě římská předměstí sehrála klíčovou roli v náboženském i společenském životě antického města.
Řím je město, které se zdá být archeologicky vyčerpané. Každý nový stavební projekt ale znovu a znovu dokazuje opak. Na severovýchodním okraji dnešní metropole, v oblasti Via Pietralata a parku Parco delle Acacie, archeologové odkryli rozsáhlý komplex z období římské republiky a raného císařství. Nález dvou elitních hrobek, svatyně pravděpodobně zasvěcené Herkulovi, starověké cesty a monumentálních vodních nádrží ukazuje, že právě předměstí hrála v životě antického Říma mnohem zásadnější roli, než se dosud předpokládalo.
Lokalita se v antice nacházela mimo městské hradby, dnes je však pevně vrostlá do moderní zástavby. První náznaky starověkého osídlení zde byly zaznamenány už v 90. letech 20. století, systematický výzkum ale začal až v roce 2022. Impulsem byla plánovaná městská výstavba a snaha italského ministerstva kultury uplatnit principy preventivní archeologie, tedy chránit minulost dříve, než ji nevratně pohltí současnost.
Posvátný prostor na okraji města
Dominantou naleziště byla starověká cesta, která vedla k malému kultovnímu objektu typu sacellum. Právě tato svatyně je považována za klíč k pochopení celého místa. Archeologové se domnívají, že byla zasvěcena Herkulovi, zbožštěnému hrdinovi a ochránci, jehož kult byl v této části Říma dlouhodobě velmi silný. Poloha u významné komunikace Via Tiburtina naznačuje, že šlo o místo, kde se potkával každodenní pohyb lidí s náboženskými rituály.
Uvnitř svatyně byly nalezeny fragmenty drobných ženských figurinek a terakotové plastiky dobytka, typické obětní předměty. Centrální socha, která zde původně stála, se však nedochovala. V bezprostřední blízkosti svatyně archeologové odkryli pohřebiště se dvěma komorovými hrobkami. Jedna obsahovala kamenný sarkofág a tři urny s popelem po kremaci, druhá ukrývala kostru dospělého muže. Podle odborníků mohlo jít o členy bohaté rodové skupiny, tzv. římské gens, což naznačuje, že místo mělo nejen náboženský, ale i silný sociální význam.
Monumentální nádrže a skrytý význam předměstí
Zhruba o sto let později než hrobky vznikly dvě masivní kamenné nádrže, které dodnes vzbuzují řadu otázek. Větší měřila přibližně 28 metrů na délku, 10 metrů na šířku a přes dva metry do hloubky, menší byla téměř dvakrát hlubší. Obě byly vybaveny přístupovými rampami z kamenných bloků a betonových desek, přičemž jižní nádrž měla dokonce rampu vedoucí až na samotné dno. Neexistence přívodních a odvodních kanálů však ztěžuje jednoznačný výklad jejich funkce. Mohly sloužit k rituálním účelům spojeným s očistou nebo oběťmi, případně k hospodaření s vodou v širším krajinářském kontextu.
Datování lokality umožnily bronzové mince nalezené v prostoru svatyně, které dokládají její využívání od 5. či 4. století př. n. l. až do 1. století n. l., tedy od republiky po císařství. Keramické nálezy naznačují, že místo bylo opuštěno zřejmě ve 2. století n. l. Vše dohromady vytváří obraz dlouhodobě využívaného prostoru, který se vyvíjel spolu s městem, i když ležel mimo jeho oficiální hranice.
Nově objevený komplex ukazuje, že římská předměstí nebyla pouhým zázemím města, ale živými a významnými prostory, kde se prolínala víra, paměť, moc i každodenní život. Právě zde se dnes otevírá možnost přepsat zažité představy o tom, jak Řím fungoval a odkud čerpal svou sílu. Pokud něco tyto nálezy potvrzují, pak to, že skutečné dějiny věčného města často nezačínají v jeho centru, ale na jeho okrajích.