Kvíz: Princezny, jak je neznáte. Jen málokdo tuší, jak kruté byly původní pohádky
2. 2. 2026 – 13:08 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Myslíte si, že znáte Popelku, Ariel nebo Sněhurku? Pak vás tenhle kvíz možná zaskočí. Zapomeňte na růžové šaty a šťastné konce – původní princeznovské příběhy jsou plné krutosti, symbolů a psychologických významů. Otestujte se a zjistěte, jestli jste jen nostalgický fanoušek Disneyho, nebo skutečný znalec pohádkových temnot.
Dnes si je spojujeme s dětstvím, dekou a hlasem, který na konci šeptá „a žili šťastně až do smrti“. Jenže pohádky takhle vůbec nevznikly. Nevyprávěly se proto, aby děti hezky usnuly. Vyprávěly se proto, aby si dospělí něco zapamatovali. A někdy aby se báli.
Pohádky jako varování, ne jako uspávanka
Původní pohádky byly drsné, syrové a často nepohodlné. Fungovaly jako varovné příběhy – před světem, před lidmi i před vlastními slabostmi. Byly to iniciační mýty, které říkaly:
Pozor. Takhle to dopadne, když budeš důvěřivý.
Když sejdeš z cesty.
Když neposlechneš.
Když vstoupíš do lesa sám.
Folkloristé i literární historici se shodují, že staré verze pohádek:
-
-
trestaly neposlušnost bez milosti,
-
otevřeně mluvily o sexualitě, násilí, smrti, žárlivosti i zradě – tématech, která byla běžnou součástí života.
Nešlo o šok pro efekt. Šlo o realitu. V době, kdy se tyto příběhy formovaly, byla smrt každodenní zkušeností, dětská úmrtnost vysoká a bezpečí spíš výjimkou než pravidlem.
Temnota, kterou jsme jen přestali pojmenovávat
Jak upozorňuje psychoanalytik Bruno Bettelheim, pohádky umožňovaly lidem – a později i dětem – symbolicky prožít strach, aniž by ho museli skutečně zažít na vlastní kůži. Fungovaly jako psychologická mapa světa, ve kterém dobro ne vždy vítězí a zlo se netrestá jemně.
Ke zjemnění pohádek došlo až mnohem později. Především v 19. století, kdy bratři Grimmové své příběhy opakovaně přepisovali, a poté ve 20. století, kdy film a masová kultura – včetně Disneyho – pohádky očistily, uhladily a zbavily bolesti. Z krutých varování se staly příběhy o naději, lásce a šťastných koncích.
Temnota z nich ale nikdy úplně nezmizela. Jen se přestala říkat nahlas.
A teď si to můžete ověřit sami
Kolik z původních významů pohádek vlastně znáte?
Pamatujete si je jako nevinné příběhy, nebo v nich pořád cítíte varování, které tam bylo od začátku?
Vyzkoušejte náš kvíz a zjistěte, jak dobře znáte temnou tvář klasických pohádek. Možná vás překvapí, co všechno vám v dětství zůstalo mezi řádky.