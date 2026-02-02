Dnes je pondělí 2. února 2026., Svátek má Nela
Kvíz: Princezny, jak je neznáte. Jen málokdo tuší, jak kruté byly původní pohádky

2. 2. 2026 – 13:08 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: ChatGPT
Myslíte si, že znáte Popelku, Ariel nebo Sněhurku? Pak vás tenhle kvíz možná zaskočí. Zapomeňte na růžové šaty a šťastné konce – původní princeznovské příběhy jsou plné krutosti, symbolů a psychologických významů. Otestujte se a zjistěte, jestli jste jen nostalgický fanoušek Disneyho, nebo skutečný znalec pohádkových temnot.

Dnes si je spojujeme s dětstvím, dekou a hlasem, který na konci šeptá „a žili šťastně až do smrti“. Jenže pohádky takhle vůbec nevznikly. Nevyprávěly se proto, aby děti hezky usnuly. Vyprávěly se proto, aby si dospělí něco zapamatovali. A někdy aby se báli.

Pohádky jako varování, ne jako uspávanka

Původní pohádky byly drsné, syrové a často nepohodlné. Fungovaly jako varovné příběhy – před světem, před lidmi i před vlastními slabostmi. Byly to iniciační mýty, které říkaly:

Pozor. Takhle to dopadne, když budeš důvěřivý.

Když sejdeš z cesty.

Když neposlechneš.

Když vstoupíš do lesa sám.

Folkloristé i literární historici se shodují, že staré verze pohádek:

Nešlo o šok pro efekt. Šlo o realitu. V době, kdy se tyto příběhy formovaly, byla smrt každodenní zkušeností, dětská úmrtnost vysoká a bezpečí spíš výjimkou než pravidlem.

Temnota, kterou jsme jen přestali pojmenovávat

Jak upozorňuje psychoanalytik Bruno Bettelheim, pohádky umožňovaly lidem – a později i dětem – symbolicky prožít strach, aniž by ho museli skutečně zažít na vlastní kůži. Fungovaly jako psychologická mapa světa, ve kterém dobro ne vždy vítězí a zlo se netrestá jemně.

Ke zjemnění pohádek došlo až mnohem později. Především v 19. století, kdy bratři Grimmové své příběhy opakovaně přepisovali, a poté ve 20. století, kdy film a masová kultura – včetně Disneyho – pohádky očistily, uhladily a zbavily bolesti. Z krutých varování se staly příběhy o naději, lásce a šťastných koncích.

Temnota z nich ale nikdy úplně nezmizela. Jen se přestala říkat nahlas.

A teď si to můžete ověřit sami

Kolik z původních významů pohádek vlastně znáte?

Pamatujete si je jako nevinné příběhy, nebo v nich pořád cítíte varování, které tam bylo od začátku?

Vyzkoušejte náš kvíz a zjistěte, jak dobře znáte temnou tvář klasických pohádek. Možná vás překvapí, co všechno vám v dětství zůstalo mezi řádky.

Snímek obrazovky 2026-01-28 115707
Spustit Princezny, jak je neznáte: Tenhle kvíz odhalí, kdo z vás zůstal u Disneyho a kdo zná temnou pravdu pohádek
