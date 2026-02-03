Dnes je úterý 3. února 2026., Svátek má Blažej
3. 2. 2026 – 12:16 | Alex Vávra

Když Země nestačí. Evropa chystá první vesmírnou laboratoř pro výzkum rakoviny
zdroj: Profimedia.cz
Evropa se chystá posunout výzkum rakoviny doslova mimo hranice planety. Společnost SPARK Microgravity plánuje první komerční orbitální laboratoř, která má v prostředí mikrogravitace odhalit nové biologické mechanismy nádorových onemocnění a urychlit vývoj budoucích léčebných postupů.

Evropský výzkum rakoviny se chystá udělat krok, který ještě donedávna patřil spíše do oblasti science fiction než do reálné vědy. V době, kdy se nové léky vyvíjejí roky a jejich úspěch často ztroskotá při přechodu z laboratoře do klinické praxe, hledají vědci způsoby, jak celý proces zpřesnit a urychlit. Jedním z nich je přesun části výzkumu mimo Zemi – do prostředí, kde neplatí zákony gravitace, které na Zemi zásadně ovlivňují chování buněk.

Společnost SPARK Microgravity GmbH na Frontiers Science House v Davosu představila plány na vybudování první specializované komerční orbitální laboratoře pro výzkum rakoviny v Evropě. Projekt má ambici zásadně změnit způsob, jakým vědci studují nádorová onemocnění, a zkrátit cestu od základního objevu k reálné léčbě pacientů.

Vesmír jako nová laboratoř medicíny

Zásadní přínos orbitální laboratoře spočívá v mikrogravitaci. Na Zemi buňky neustále reagují na gravitaci, vztlak a sedimentaci, což ovlivňuje jejich růst, tvar i vzájemnou komunikaci. V důsledku toho se biologické procesy často chovají jinak než v lidském těle, a laboratorní modely tak mohou poskytovat zkreslené výsledky.

V prostředí nízké oběžné dráhy Země tyto vlivy mizí. Vědci zde mohou sledovat trojrozměrný růst nádorů, který mnohem lépe odpovídá realitě v lidském organismu, a analyzovat buněčnou signalizaci bez rušivých fyzikálních faktorů. Právě tato čistota dat by mohla odhalit nové biologické mechanismy a cíle pro vývoj léčiv, ale také vysvětlit, proč některé terapie, které vypadají slibně v pozemských laboratořích, v klinické praxi selhávají.

Stanice zdroj: Profimedia.cz

Podle vedení SPARK Microgravity nejde o experiment pro experiment samotný, ale o krok k tomu, aby se výzkum v mikrogravitaci stal běžným nástrojem moderní biomedicíny a součástí standardního vývoje léků.

Evropská spolupráce a cesta na oběžnou dráhu

Projekt stojí na široké mezinárodní spolupráci. SPARK Microgravity spojila síly se společnostmi Axiom Space a Voyager Technologies, které se podílejí na komerčních aktivitách na nízké oběžné dráze Země. Logistickou stránku návratu biologických vzorků zpět na Zemi má v budoucnu zajistit ATMOS Space Cargo, protože možnost detailní analýzy vzorků v pozemských laboratořích je pro klinické využití výsledků klíčová.

První demonstrační let je plánován na květen a uskuteční se s podporou Swedish Space Corporation. Samotný výzkum rakoviny má být následně rozšířen i díky spolupráci s francouzským startupem HyPrSpace, který vyvinul nosnou raketu Baguette-One, určenou k prvnímu startu z území Francie. Projekt tak propojuje biomedicínu s budováním evropských kosmických kapacit a posiluje technologickou soběstačnost kontinentu.

Oznámení zaznělo v Davosu v rámci odborné sekce zaměřené na využití mikrogravitace v medicíně a bylo součástí programu Frontiers Science House, platformy, která přivádí vědu přímo do prostředí globální politiky, byznysu a investic. Cílem je urychlit přenos vědeckých poznatků do praxe a podpořit rozhodování založené na datech a výzkumu.

Plánovaná orbitální laboratoř pro výzkum rakoviny nepředstavuje jen technickou novinku, ale také změnu myšlení. Ukazuje, že vesmír už není výhradně doménou astronautů a satelitů, ale stává se reálným pracovním prostorem pro řešení jedněch z nejzávažnějších problémů lidstva. Pokud se ambice SPARK Microgravity naplní, může se mikrogravitace stát klíčovým spojencem v boji proti rakovině a otevřít cestu k přesnější, rychlejší a účinnější léčbě.

