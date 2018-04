Domácí zdroje ani eurofondy nestačí. Česko si půjčí od EU 100 miliard

Chtěl svobodné a nezávislé Katalánsko, sám ale nyní bojuje o svoji vlastní svobodu. Bývalý šéf katalánské regionální vlády Carles Puigdemont, kterého chce Španělsko soudit kvůli nezákonnému vyhlášení nezávislosti, využil možnosti opustit po zaplacení kauce vazební věznici v severoněmeckém Neumünsteru. Jeho okamžité propuštění dnes nařídily úřady spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko. Přesto mu stále hrozí vydání španělské justici a trest ve výši 15 let za mřížemi. více

Pirátská strana by ráda upravila volební systém do dolní komory parlamentu. Vadí jí, že počet hlasů, které strany obdrží na celostátní úrovni, neodpovídá počtu mandátů. Doplácejí na to malé strany. Současný stav má však i své výhody.