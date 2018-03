Studenti a senioři ušetří za jízdné. Kupujete si voliče, sepsula Babiše ODS

Studenti a senioři ušetří za vlaky a autobusy, rozhodla v úterý vláda. Na twitteru to uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Sleva 75 procent z jízdného v železniční i autobusové dopravě pro studenty do 26 let a seniory od 65 let bude platit od chystané změny jízdního řádu 10. června. "Děti do šesti let budou dál jezdit zdarma, zdravotně postiženým zůstává stávající sleva," dodal Babiš.