Biden v OSN: Soupeření s Čínou nesmí přerůst v konflikt

„Snažíme se udržovat soutěž mezi našimi zeměmi zodpovědně tak, aby se nezvrhla v konflikt,“ řekl Biden. Delegáty nicméně ujistil, Spojené státy budou důsledně vystupovat proti agresi a zastrašování ze strany Číny.

Tune in as I deliver remarks before the 78th Session of the United Nations General Assembly. https://t.co/sKfXyy8nFT