Bezpečnostní strategie ČR je adresná a přímá vůči hrozbám a rizikům, libuje si Povejšil

Nová Bezpečnostní strategie ČR je v mezinárodním srovnání nejotevřenější, nejadresnější a nejpřímější vůči hrozbám a rizikům. Na dnešním briefingu to řekl vrchní ředitel sekce bezpečnostní a multilaterální na ministerstvu zahraničí Martin Povejšil. Jednotlivé instituce státní správy by podle něj měly vytvořit i vlastní strategie, například pro energetickou či potravinovou bezpečnost. Do dvou let by se mělo vyhodnotit, jak je bezpečnostní strategie zaváděna, o výsledku by měla být znovu informována vláda a Bezpečnostní rada státu (BRS).

Kabinet Petra Fialy (ODS) novou strategii schválil ve středu. Dokument mimo jiné uvádí, že Rusko záměrně působí proti politické, ekonomické a společenské stabilitě v Česku a je hrozbou pro bezpečnost. Čína podle materiálu zpochybňuje mezinárodní řád, což přináší negativní důsledky i pro euroatlantickou bezpečnost. Strategie má být podle Povejšila nástrojem ke strategické komunikaci bezpečnostní problematiky směrem do státní správy a k veřejnosti. Orgány státní správy by se jí podle ředitele měly nejen řídit, ale tam, kde to je namístě, i vytvořit vlastní strategie. Zmínil strategie energetické, potravinové či lékové bezpečnosti. Představou ministerstva zahraničí je, že tak instituce učiní do dvou let. Následně se má zavádění bezpečnostní strategie vyhodnotit. Zatímco Rusko je v Bezpečnostní strategii ČR explicitně popsáno jako hrozba, u Číny je formulace obecnější. Podle Povejšila je to logické, neboť Rusko pro Českou republiku a okolní spojence představuje přímou vojenskou hrozbu, válku rozpoutalo několik set kilometrů od českých hranic. U Číny v tuto chvíli riziko ve srovnatelné míře ministerstvo zahraničí nevidí. „Ale existují domény, jako je kybernetický prostor nebo vesmír, kde přímé soupeření mezi Čínou a Severoatlantickou aliancí (NATO) běží,“ dodal Povejšil. Česko podle strategie musí být schopné odolávat nepřátelskému působení v kybernetické, informační, ekonomické a zpravodajské oblasti, zároveň musí být dobře připraveno i na možnost, že se stane součástí ozbrojeného konfliktu. Současně dokument zmiňuje nutnost být připraven na řešení mimořádných a krizových situací včetně dlouhodobých, které jsou způsobené například změnou klimatu. Pro Česko má zásadní význam členství v NATO a EU. Strategie také apeluje na to, že i občané jsou spolutvůrcem bezpečnosti. Použití konvenční vojenské síly proti ČR je podle dokumentu možné, součástí konfliktu se země může stát zejména při útoku proti spojencům. „Území České republiky mohou přímo ohrozit zejména letectvo nepřítele, balistické rakety, bezpilotní letouny a zpravodajské diverzní a sabotážní operace,“ uvádí materiál. Použití jaderných zbraní proti ČR není pravděpodobné, riziko by ale vzrostlo v případě jejich užití na Ukrajině či jinde na světě. Dalšími zeměmi, které představují hrozbu, jsou podle dokumentu KLDR nebo Írán. Zdrojem nestability zůstává také západní Balkán vzhledem k mnoha nevyřešeným otázkám mezi jednotlivými státy a etniky. Bezpečnost Česka podle strategie ohrožují také konflikty na Blízkém východě a v Africe. Plynou z nich hrozby terorismu či nelegální migrace do EU. Českou bezpečnost ale ohrožují i například organizovaný zločin, změna klimatu a zhoršování životního prostředí nebo šíření infekčních nemocí s pandemickým potenciálem. Vláda ve středu rovněž schválila, že Česko zařadilo na vnitrostátní sankční seznam ruského podnikatele Vladimira Jevtušenka a jeho syna Felixe Jevtušenka. Jde o druhý zápis na sankční seznam, před dvěma měsíci na něj Česko zařadilo kvůli podpoře ruské invaze na Ukrajinu moskevského patriarchu Kirilla. Na návrh ministerstva školství vláda také souhlasila se zákazem účasti ruských sportovců a týmů na soutěžích a utkáních na českém území. Stejný zákaz se má týkat také účasti sportovců reprezentujících Českou republiku v soutěžích na území Ruska. Mohlo by vás zajímat Německá bezpečnostní strategie: Rusko je hrozbou a bundeswehr pilířem evropské obrany

