Generace Z se vyjadřuje alternativní módou; je to pro ni důležitější než peníze

Vzhled na pracovišti často podléhá přísným pravidlům a v každém oboru se odlišuje. Pro generaci Z je však svoboda v oblékání důležitá nejen mezi přáteli, ale i na pracovišti. Jako příklad mohou posloužit „firemní gotičky“ z TikToku.

Pravidla oblékání neplatí pouze pro firmy, ale i pro důležité společenské akce, jako jsou plesy, svatby či rodinné oslavy. Kancelářský dress code však po pandemii - alespoň v USA - není tak přísný a generaci Z se otevřela možnost vizuálního vyjádření na pracovišti.

Generace Z se v lecčem od starších ročníků liší. Její příslušníci jsou kreativní, touží po netoxickém pracovním prostředí, komunikaci a psychické pohodě. Kreativita souvisí s chutí se vyjádřit a její naplnění je pro generaci Z často důležitější než výše platu. To platí i o poslání firmy, řekl pro Business Insider Michael Yan, zakladatel platformy pro vyhledávání pracovních příležitostí Simplify.

Současně je pro příslušníky této generace zásadní, aby zůstali v osobním životě i na pracovišti věrní sami sobě. Na čínské sociální síti populární mezi mladými TikTok se po pandemii rozmohl trend „korporátních gotiček“. Videa pod tímto označením zde mají 25 milionů zhlédnutí. Business Insider hovořil s trojicí amerických zaměstnankyň, které se na uvedeném obsahu podílejí. A jedno mají společné – chtějí být věrné samy sobě, a to i na pracovišti.

Svoboda, kreativita a odvaha

Šestadvacetiletá Hannah Roseová pracuje na univerzitě v Nevadě jako sekretářka. Považuje se za osobu vyznávající tradiční gotický styl – havraní vlasy, smrtelně bílý make-up, výrazně černě namalované rty a oční linky a stříbrné šperky. Formální nádech jejímu temnému outfitu dává elegantní sako. „Moje šéfka je od prvního dne fanouškem mého oblékání. Každou směnu se za mnou zastavuje, aby mě viděla. Neustále za mou svobodu projevu v práci bojuje,“ řekla Roseová.

Čtyřiadvacetiletá Aria Guerrerová pracuje jako asistentka v módním stylingu v Los Angeles. Inspiraci pro své oblékání čerpá z hororové kinematografie a alternativních hudebních žánrů, které poslouchá. Rovněž se snaží do outfitu otisknout své mexické kořeny. Celkově se charakterizuje jako alternativní gotička. „Na mém současném pracovišti není zaveden přísný dress code,“ říká a dodává, že je za tuto svobodu ráda. Ne každý má totiž to štěstí a může v práci vyjádřit svůj styl.

Přiznala však, že je těžké se vyjádřit, aniž by přitahovala velkou pozornost. To dvacetiletá Madison Stoneová se neinspiruje pouze temným gotickým stylem ovlivněným kapelou Evanescence, ale i odvahou Lady Gaga. Pracuje jako kosmetická poradkyně v jižní Kalifornii a dress code na jejím pracovišti zakazuje legíny, crop topy a tenisky. Stoneovou alternativní móda láká kreativitou a odvahou. Při nástupu do práce si ale nebyla jistá, jak ji ostatní přijmou. „Upřímně řečeno, byla jsem nervózní, když jsem šla pracovat do oblasti krásy s nekonvenčním přístupem ke kráse. Všichni mě ale více než akceptovali,“ popsala Stoneová pro Business Insider svou úlevu.