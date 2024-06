Bartoš: Zavedení nového stavebního zákona a digitalizace se neobejde bez obtíží

Zavedení nového stavebního zákona a digitalizace stavebního řízení se pravděpodobně neobejde bez počátečních obtíží. Obavy ale nejsou na místě. Je třeba v krátké době dohnat, co se mělo udát už před lety. ČTK to dnes řekl vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Nápor na úřadech podle něj v některých případech způsobuje zdražení některých stavebních povolení, jako je tomu například u studní, u kterých se poplatky zvýší ze 300 korun na 10.000 korun. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v současnosti čelí kritice některých stavebních úřadů a stavebníků, kteří se obávají pondělního uvedení nového stavebního zákona a digitalizace v platnost.

"Situace na některých stavebních úřadech je před plnou účinností nového stavebního zákona náročná. Představuje zásadní změnu a velký posun kupředu, který česká ekonomika potřebovala už velmi dlouho. Současný nápor na stavební úřady má více důvodů. Na jednu stranu dojde ke zvýšení poplatků u některých kategorií staveb, které se dojednalo ještě za mé předchůdkyně Kláry Dostálové (ANO). Někteří proto chtějí stihnout ještě za nižší sazbu," řekl Bartoš.

Podle informací, které má MMR k dispozici, se na některých úřadech stavebníkům v posledních měsících radilo, aby žádosti podali před koncem června. Obavy ale podle něj nejsou namístě, jelikož zákon například počítá s tříletým přechodným obdobím, kdy bude možné použít dokumentaci vytvořenou podle dosavadních vyhlášek. Do konce června 2027 tak bude možné rozpracované projekty podávat podle dosavadních předpisů, podotkl.

Do školícího prostředí informačního systému stavebního řízení se od konce května přihlásilo 390 institucí. Následně už podle Bartoše záleží na jednotlivých úřadech a samotných úřednících, v jakém rozsahu se školení zúčastnili a kolik času do něj investovali. "První červenec je pouze začátek, očekáváme, bude trvat několik týdnů a možná měsíců, než si vše takzvaně sedne," dodal.

Z vyjádření zástupců úřadů oslovených ČTK vyplývá, že kvůli červencové změně stavebního zákona, která také zvyšuje poplatky u některých staveb, nyní stavební úřady v Česku přijímají násobně víc žádostí než obvykle a narůstá také počet telefonických dotazů. Vedle obav stavebníků panují zároveň i obavy úředníků, zda bude nový systém funkční, plný přístup do nového systému totiž k dispozici zatím nemají.

Informační systém stavebního řízení podle Bartoše bude možné spustit i na technice, kterou už teď úřady mají. MMR jim také zajistilo nové notebooky a monitory. Server Seznam Zprávy dnes informoval o tom, že některé z nových počítačů, které stát poslal na úřady měly u nabíječek zástrčky pro britské zásuvky namísto českých. Takové nabíječky jsou v Česku nepoužitelné. 'Britské zástrčky' se podle Bartoše objevily u několika jednotek procent z celkového počtu dodávané techniky a dodavatel už sjednal nápravu.

Bartoš již dříve odmítl možnost, že by se termín přechodu na digitalizované stavební řízení odložil. Pro odklad byl kromě některých stavebních úřadů a stavebníků také prezident Petr Pavel. Podle toho by to mohlo občany i firmy ušetřit nepříjemností.