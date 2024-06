Prezident Pavel zahájil návštěvu Ústeckého kraje debatou s veřejností

Debatou s občany zahájil dnes vpodvečer prezident Petr Pavel dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. Ve velkém sále Domu kultury se sešlo přes 200 lidí. Před příchodem museli projít standardní kontrolou, stejně jako akreditovaná média. Ve čtvrtek prezidenta čeká jednání s hejtmanem Janem Schillerem (ANO) a krajskými zastupiteli nebo debata o sociálně vyloučených lokalitách.

První dotaz z publika na prezidenta se týkal jeho kandidatury v dalším volebním období. "Nikdo neví, co bude za měsíc, nevíme, jaká bude situace. Může se stát, že já nebo rodina nebude v pořádku. A bez její podpory to nejde. Stejně tak nevím, jaká bude atmosféra ve společnosti, jestli o to bude zájem," řekl Pavel. "Jak to bude za tři a půl roku, nechme vývoji situace," uvedl.

Lidé se ptali, proč se prohlubují problémy chudých regionů, na svazky párů stejného pohlaví, úraz prezidenta na motorce, udělení státního vyznamenání pro bratry Mašíny nebo volby do Evropského parlamentu. Pavel řekl, že atmosféra ve společnosti je výrazně lepší, než jak to lze vnímat z médií. Uvedl, že při cestě po regionech potkal velké množství místních patriotů. Ohledně manželství pro stejnopohlavní páry řekl, že je tolerantní. Ústava by podle Pavla neměla řešit to, co tvoří rodinu. Jeden z občanů se zeptal na vysokorychlostní trať z Prahy přes Ústecký kraj do Drážďan. Prezident uvedl, že pokud nebude mít Ústecký kraj kvalitní silniční a železniční spojení, bude dál ztrácet.

Ve čtvrtek se Pavel setká s politickou reprezentací Ústeckého kraje, čekají ho debaty na témata sociálně vyloučených lokalit nebo energetické transformace či návštěva zámku Jezeří.

Petr Pavel, který má trvalé bydliště v Černoučku na Litoměřicku, byl naposledy na oficiální jednodenní návštěvě na severu Čech loni na konci února, což bylo ještě před inaugurací. Tehdy ho například v České Kamenici na Děčínsku vítaly davy lidí. V roli prezidenta se zúčastnil dvakrát tryzny v Terezíně.

Na přelomu toho a příštího týdne navštíví prezident ještě Karlovarský kraj. V neděli a v pondělí ho čekají jednání s regionálními politiky a debaty s občany i odborníky na témata sociálně vyloučených lokalit nebo vzdělávání v kraji.

Ústecký a Karlovarský kraj se v aktuálním srovnávacím výzkumu Místo pro život, který provádí analytická agentura Datank, umístily na posledních místech. Výzkum mapuje kvalitu života obyvatel. Výsledky Agentury pro sociální začleňování zase ukazují, že loni v Česku přibylo obcí s takzvanými vyloučenými místy, ve kterých žije hodně lidí s dávkami, v exekucích, bez práce či vzdělání. Nejčastěji se tyto obce nacházejí právě v Ústeckém a Karlovarském kraji, přičemž nejvážnější byla loni situace v Obrnicích na Mostecku.

První kolo cest po krajích prezident uzavřel koncem května návštěvou Pardubického kraje.