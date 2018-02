'Arbeit macht frei' není polská věta

Už jen podpis polského prezidenta Andrzeje Dudy stojí v cestě zákonu, který už prošel oběma parlamentními komorami a který trestá připisování jakékoli odpovědnosti za holocaust Polákům. Jde především o geografické označení "polský" v souvislosti s nacistickými koncentráky postavenými na polském území. Kdo napříště bude záměrně či omylem hovořit o "polských koncentračních a vyhlazovacích táborech" nebo "polských plynových komorách", může skončit až na tři roky za mřížemi.

Polská konzervativní vláda vysvětluje prosazení zákona snahou, aby Poláci ani polský stát již nebyli z nacistických zločinů obviňováni. Načasování ale nebylo šťastné a norma vyvolala protesty v Izraeli, Spojených státech i na Ukrajině. Podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska Varšava svým kontroverzním krokem Polsku spíše uškodila, než aby mu pomohla.

Aby bylo jasno: Nikdo nepopírá, že mezi evropskými národy si v historii jen málokterý prošel takovým peklem, jako právě Poláci: Trojí dělení Polska mezi Rusko, Rakousko a Prusko, skutečnost, že země dočasně zmizela z mapy, že musela čelit ruské expanzi a byla předmětem přetahované mezi Východem a Západem. V roce 1939 tu nacistické Německo zahájilo nejkrvavější válku, jakou kdy svět poznal. Zahynulo během ní na šest milionů Poláků, z toho téměř polovina Židů.

Polský národ jako "méněcenní podlidé" měl v rámci programu Generalplan Ost přestat existovat. Součástí politiky nacistů bylo i to, že na polském území zřídili většinu svých vyhlazovacích táborů: Osvětim - Březinku, Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinku a Majdanek.

Východ Evropy se měl zkrátka stát bídnou periferií světa a holocaust se měl odehrávat především zde – nikoliv třeba v Německu nebo v okupované Francii. Nacisté nakonec vyvraždili na šest milionů lidí židovského původu.

Často se stávalo, že se v této souvislosti hovořilo o "polských koncentračních táborech", což se hluboce dotýkalo citů Poláků. Tohoto faux pas se před šesti lety dopustil dokonce i americký prezident Barack Obama, který se pak svému polskému protějšku písemně omluvil. Poláci trvají na označení "nacistické koncentrační tábory na Němci okupovaném území Polska".

Je jistě pochopitelné, že Poláci s ohledem na hrůzy druhé světové války vnímají jako výraz krajního cynismu, když se jim podsouvají tábory, které Němci postavili na jejich území. Nic na tom nemění fakt, že někdo takovou formulaci použije jen omylem. Problém je totiž i v tom, že se o nich zpravidla hovoří jako o nacistických táborech, někdy jako o polských, ale paradoxně jen málokdy jako o německých. A je rovněž pochopitelné, když chce Varšava už podruhé po roce 2016 formulaci o "polských táborech" trestat pokutou nebo vězením.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zákon už v minulosti přirovnal ke snaze o přepisování historie a někteří tamní politici hovořili o statisících Židů, za jejichž smrt nesou vinu právě Poláci.

Izraelský ministr dopravy Jisrael Kac považuje přijetí zákona za "popření odpovědnosti a role Polska v holocaustu" a ve vzácné shodě protestuje proti návrhu zákona i izraelská opozice. Už když byl před dvěma lety tento zákon předložen Sejmu, protestoval tehdy památník Jad vašem s poukazem na polské pogromy na Židy s tím, že "historii nelze změnit".

Izraelský parlament v prvním čtení přijal návrh zákona, který počítá až s pěti lety vězení pro ty, "kdo se pokusí popřít nebo zpochybnit vinu pomahačů nacistů při páchání zločinů na Židech".

Americké ministerstvo zahraničí vyzvalo polské politiky k přehodnocení textu, aby zákon nemohl ohrozit svobodu projevu a akademické rozpravy a zabránit diskusi o holocaustu. A za naprosto nepřijatelný označil zákon i ukrajinský prezident Petro Porošenko.

V jeho rámci totiž hrozí tresty i za popírání zločinů ukrajinských nacionalistů, včetně vyhlazování Židů a genocidy na Polácích ve Volyni. Kyjev to odmítá jako pokus o jednostrannou interpretaci dějin a snahu zobrazovat Ukrajince výhradně jako zločince a kolaboranty s nacisty. "Historická pravda potřebuje otevřený dialog, a ne zákazy," zdůraznil Porošenko.

Je pozoruhodné, že zákon kritizuje zrovna Izrael, který má s Varšavou jinak skvělé vztahy. Argument je jasný: Je sice pravda, že Poláci Židy zachraňovali, zároveň se ale podíleli i na jejich vyvražďování. Někteří historici totiž připisují vinu za holocaust částečně i Polákům, kteří jsou podle amerického historika polského původu Jana Tomasze Grosse odpovědní za smrt nejméně 100 000 Židů.

Auschwitz is the most bitter lesson on how evil ideologies can lead to hell on earth. Jews, Poles, and all victims should be guardians of the memory of all who were murdered by German Nazis. Auschwitz-Birkenau is not a Polish name, and Arbeit Macht Frei is not a Polish phrase.