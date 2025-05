Penzijní fondy zřejmě budou moci investovat do bydlení, Senát to asi schválí

14. 5. 2025 – 17:59 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Penzijní fondy zřejmě dostanou možnost investovat do bydlení, což by mohlo podpořit bytovou výstavbu v Česku.

Počítá s tím jedna z úprav novel navazujících na nový zákon o podpoře bydlení, kterou dnes senátní sociální výbor doporučil schválit beze změn. O obou normách bude horní parlamentní komora rozhodovat za týden.

Novely rovněž umožní bytovým družstvům a společenstvím vlastníků odpojovat neplatiče od služeb. Podmínkou bude, že neplatící vlastník bude v prodlení s platbou po dobu tří měsíců. Další novinkou má být to, že by si poplatníci mohli od základu daně z příjmů odečítat nejen úroky z vlastního úvěru na vlastní bydlení, ale i z úvěrů bytového družstva. Podmínkou bude, že poplatník je členem družstva a tyto úroky hradí a že družstvo rozpočítalo na družstevníky pouze ty úroky, které samo hradí.

Terčem kritiky se stalo ustanovení, podle něhož by vlastník nemovitosti mohl komunikovat s nájemcem bytu prostřednictvím datové schránky, byť pro fyzické osoby nejsou povinné, a případně mu tak doručit i výpověď z bytu, upozornila předsedkyně senátního podvýboru pro bydlení Hana Kordová Marvanová (za ODS). Podle ní takto mohou být ohroženi hlavně senioři, což by chtěla dodatečně upravit. Podle ministerstva pro místní rozvoj mají majitelé bytů postupovat přiměřeně.

Investice penzijního fondu do bydlení by podle předlohy nesměly přesáhnout 20 procent majetku fondu. Investovat by mohly například prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů nebo prostřednictvím jiné právnické osoby. Takováto právnická osoba, Special purpose vehicle (SPV), by mohla vydat dluhopisy, které by fond nakoupil. Do jednoho SPV nebo fondu kvalifikovaných investorů by penzijní fond směl vložit nejvýše deset procent svého majetku.

"Podle penzijních společností může objem jejich investic dosáhnout do roku devět miliard, do pěti let až 20 miliard. Díky tomu vyrostou vyšší tisíce nových bytů," uvedl již dříve ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle generální ředitelky Generali penzijní společnosti Jany Zelinkové se investice do nemovitostí hodí především pro vyvážené fondy, které nyní spravují asi 90 miliard korun. Vzhledem k očekávanému zhodnocení od tří do pěti procent je tento nástroj vhodný pro investory hledající stabilní výnos při rozumné míře rizika, dodala.

Podle loňského Indexu prosperity a finančního zdraví zpracovaného Českou spořitelnou a portálu Evropa v datech byla dostupnost a kvalita bydlení v ČR loni pátá nejhorší mezi státy EU. Mezi evropskou sedmadvacítkou byla ČR na 23. místě a proti roku 2023 si pohoršila o jednu příčku. Důvodem jsou především rostoucí náklady na bydlení a nedostatečná výstavba. Loni se podle údajů Českého statistického úřadu začalo v ČR stavět 36.477 bytů, což byl meziroční nárůst asi o dvě procenta. Počet dokončených bytů se naproti tomu propadl o pětinu na 30.311 bytů.