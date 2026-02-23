Zdravotní problém, který trápí skoro polovinu Čechů. Neřeší ho a přitom škodí roky
23. 2. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Zdravotní problém nemívá žádné dramatické, nárazové příznaky, lidé ho proto mají tendenci ignorovat. Tím si ale vůbec nepomáhají.
Problém, který se někteří lékaři nebojí označit za "tichého zabijáka". Podle dat Státního zdravotního ústavu jím v Česku trpí zhruba 40 % lidí ve věku 30-79 let (dokonce 49 % mužů, 34 % žen).
A ve světě na tom nejsou lidé lépe: Světová zdravotnická organizace WHO odhaduje 1,4 miliardy postižených lidí, přičemž 44 % o problému vůbec neví.
Řeč je o hypertenzi, tedy vysokém krevním tlaku. A pokud jste právě obrátili oči v sloup, že proč se bavíme o něčem tak triviálním, patříte právě k té skupině, která problém podceňuje. Jedná se o jedno z nejběžnějších kardiovaskulárních onemocnění, která s sebou ale nese jasná rizika a dokáže škodit celé roky.
„Hypertenze je nejrozšířenější civilizační onemocnění v České republice a také velmi zákeřné onemocnění. Probíhat může velmi dlouho bez příznaků, proto je důležité věnovat pozornost pravidelným kontrolám, zejména preventivním prohlídkám u praktika. Včasný záchyt vysokého krevního tlaku může výrazně snížit riziko závažných komplikací,“ varuje náměstek ředitele VZP ČR Jan Bodnár.
„Na hypertenzi se často přijde až při akutní zdravotní události. Přitom včasné odhalení je jednoduché a léčba účinná,“ dodává.
Pojišťovna dodává, že v roce 2024 vydala na léčbu klientů s hypertenzí přes 4 miliardy korun a že se léčilo přes milion a čtvrt lidí. Potvrzuje i slova o tichém zabijáku: Vysoký tlak se totiž může dlouhé roky nijak neprojevit, jenže následky dlouhodobě neléčené a neřešené hypertenze mohou být velmi vážně.
Seznam problémů, ke kterým může hypertenze vést, je vskutku děsivý: Cévní změny na očním pozadí, zvětšení levé srdeční komory, levostranné srdeční selhávání, ischemická choroba srdeční, poruchy metabolismu cévní stěny, cévní mozková příhoda (mrtvice), odumírání mozkových buněk, poškození ledvin a aneurysma břišní aorty.
K vysokému tlaku může přispívat několik faktorů: Kouření, alkohol, nadváha, málo pohybu, špatný spánek či přílišná konzumace soli. Léčení přitom není nijak komplikované, stačí trochu upravit životosprávu a, pokud se jedná o dramaticky vysoký tlak, lékař předepíše i prášky.
Na to je ale samozřejmě nejdřív potřeba zjistit, že vás hypertenze vůbec trápí. Měření si můžete provést doma, pokud na to máte výbavu. Je ale potřeba to udělat správně: „Ani domácí měření by se nemělo brát na lehkou váhu – ideálně by mělo probíhat v klidném, nehlučném prostředí, po alespoň pěti minutách odpočinku. Tlak se měří vsedě, na levé ruce opřené ve výšce srdce, a to třikrát po sobě. Výsledkem, který se počítá, je průměr druhého a třetího měření,“ píše VZP.
Opravdovou diagnózu a přesné měření ale pak samozřejmě určuje až lékař.
Rychlý test:
Pozornost svému tlaku a preventivní měření byste měli obzvlášť zvážit, pokud odpovíte kladně na dvě nebo více z těchto otázek:
• Je vám více než 40 let?
• Máte nadváhu?
• Pracujete spíše v sedě?
• Výrazně solíte nebo jíte průmyslově zpracované potraviny?
• Máte málo spánku nebo dlouhodobý stres?
• Trpí někdo z rodiny vysokým tlakem?