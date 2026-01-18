Vypadá jako obyčejná luštěnina. Přitom patří mezi nejzdravější, které v obchodě často míjíte
18. 1. 2026 – 17:51 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Pár zelených bobů, které vám přistanou na talíři jako předkrm v asijské restauraci. Jenže spousta lidí neví, že tahle luštěnina je ve skutečnosti malý nutriční poklad. Nabité bílkovinami, vlákninou a látkami, které tělu dělají dobře, a přitom tak jednoduché, že je můžete přidat do večeře stejně snadno jako hrášek.
Tato luštěnina, často podávaná jen lehce povařená a posypaná solí, si v posledních letech získává pozornost výživových odborníků i kuchařů po celém světě a to z dobrého důvodu. Je nejen chutná, ale i výživově velmi silná a všestranná.
Co je edamame a proč je výživově zajímavé?
Edamame jsou nezralé zelené sójové boby, které se sklízí dříve, než semena ztvrdnou. Na rozdíl od zralých sójových bobů jsou jemné a chutné samy o sobě, bez nutnosti složité úpravy.
Nutriční profil edamame je impozantní:
- Je výborným zdrojem rostlinných bílkovin, s asi 18 g na jeden šálek vařených bobů — což je podobná kvalita, jakou najdete u masa nebo vajec.
- Obsahuje vitamíny a minerály, jako jsou vitamin K, železo, vápník, hořčík a folát, které podporují řadu tělesných funkcí.
- Je bez cholesterolu, s nízkým obsahem sacharidů a tuku — vhodná i pro diabetiky nebo ty, kdo sledují svoji hmotnost.
Jaké zdravotní výhody edamame nabízí?
- Podpora srdce a cholesterolu
Díky obsahu bílkovin, vlákniny a isoflavonů edamame může pomoci snižovat hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a podporovat zdraví cév a srdce.
- Stabilizace cukru v krvi
Vysoký obsah vlákniny a pomalé vstřebávání sacharidů přispívá k lepší kontrole krevní glykemie, což je důležité pro prevenci cukrovky.
- Podpora trávení a pocitu sytosti
Vláknina v edamame pomáhá zlepšovat trávení, podporuje zdravou střevní mikroflóru a zvyšuje pocit plnosti, což může usnadnit udržení zdravé hmotnosti.
- Potenciální snížení rizika některých onemocnění
Například isoflavony obsažené v sojových bobech se v některých studiích pojí s nižším rizikem hormonálně podmíněných onemocnění, jako je rakovina prsu nebo prostaty, i když výsledky výzkumů se liší a je třeba více studií.
- Ulevuje příznakům menopauzy a podporuje zdraví kostí
Isoflavony mohou mít vliv na hormonální rovnováhu a některé klinické studie naznačují, že jejich konzumace může zmírňovat návaly horka a podporovat zdraví kostí u žen v menopauze.
Jak edamame zařadit do jídelníčku?
Edamame je skvělé jako rychlá svačina, přísada do salátů, do polévek, těstovin nebo jako součást asijských pokrmů. Můžete je jednoduše uvařit v mírně osolené vodě a konzumovat jen tak, nebo je přidat do zeleninového mixu jako proteinový doplněk.
Bonus: Edamame je přirozeně univerzální
Tato luštěnina je bezlepková, veganská a nezpracovaná, takže se hodí do různých dietních přístupů — od středomořské až po veganskou stravu.