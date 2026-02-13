Chodíte spát pozdě? Podle odborníků si můžete zadělávat na vážný zdravotní problém
13. 2. 2026 – 19:09 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Lidé se přirozeně dělí na ranní typy a večerní typy. Zatímco „skřivani“ fungují nejlépe brzy ráno, „noční sovy“ podávají vrcholný výkon pozdě večer. Nová data však naznačují, že tato biologická preference může souviset i se zdravím srdce.
Rozsáhlá studie publikovaná 28. ledna v časopise Journal of the American Heart Association analyzovala údaje více než 322 000 dospělých byly sledovány téměř 14 let. Výzkumníci zkoumali vztah mezi tzv. chronotypem – tedy přirozeným rytmem spánku a bdění – a výskytem kardiovaskulárních onemocnění.
Příliš velké životní riziko
Výsledky ukázaly, že osoby s výrazným večerním chronotypem měly o 79 % vyšší pravděpodobnost nepříznivého kardiovaskulárního skóre a o 16 % vyšší riziko infarktu nebo mrtvice ve srovnání s jedinci se středním chronotypem. Naopak výrazné ranní typy vykazovaly mírně lepší profil srdečního zdraví.
Hraje roli životní styl?
Velká část zvýšeného rizika souvisí s návyky. Večerní typy častěji:
- kouří nebo užívají nikotin,
- mají nepravidelný spánek,
- méně se hýbou,
Tímto životním stylem si zvyšují hladinu krevního cukru, tělesnou hmotnost, krevní tlak, cholesterol.
Právě tyto faktory mají přímý vliv na krevní tlak, hladinu cukru v krvi, cholesterol i tělesnou hmotnost. Studie naznačuje, že až tři čtvrtiny zvýšeného rizika lze vysvětlit právě životním stylem.
Biologické hodiny nejsou v souladu s běžným režimem
Chronotyp je zčásti geneticky daný. Večerní typy mají posunuté cirkadiánní rytmy – jejich tělo produkuje melatonin (hormon spánku) později a ranní vzestup kortizolu nastává opožděně.
Problém nastává, když musí fungovat podle „ranního“ společenského režimu. Tento nesoulad, označovaný jako sociální jet lag, může vést k chronickému nedostatku spánku, vyšší hladině stresových hormonů a dlouhodobému zvýšení krevního tlaku.
Metabolické rozdíly
Výzkumy ukazují, že večerní typy mohou mít odlišné nastavení metabolismu. Častěji se u nich objevuje inzulinová rezistence, vyšší hladina triglyceridů nebo známky zánětu. Tyto faktory jsou známými riziky srdečních onemocnění.
Důležité je, že být „noční sovou“ neznamená automaticky vyšší pravděpodobnost infarktu. Znamená to však větší citlivost na nezdravé návyky. Pokud večerní typ dbá na pravidelný spánek, dostatek pohybu, vyváženou stravu a omezení kouření, může své riziko výrazně snížit.