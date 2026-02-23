Lunární horoskop na pondělí 23. února: Proč hvězdy dnes radí zaklepat u šéfa v kanceláři?
23. 2. 2026 – 6:21 | Magazín | Natálie Kozak
Vstupujeme do týdne pod vlivem dorůstajícího Měsíce v Býku. Sedmý lunární den je v astrologii považován za „den slova“. Vše, co dnes vyslovíte, má tendenci se zhmotnit, proto je klíčové zaměřit svou pozornost na to, co skutečně chcete dokončit a kam chcete posunout svou kariéru.
Pondělí nás zastihuje v silné, zemské energii Býka, která se pojí s dynamikou sedmého lunárního dne. Je to den, kdy slova mají mimořádnou váhu a kdy se vytrvalost konečně setkává s odměnou. Pokud máte na stole rozdělané projekty, pondělí je tím magickým okamžikem, kdy je můžete s úspěchem uzavřít.
Dokončování jako cesta k čisté hlavě
Energie Býka nás dnes nutí k praktičnosti a dotažení věcí do konce. Hvězdy radí: nezačínejte nic nového, dokud nezavřete staré kapitoly. Toto pondělí je ideální pro vyřízení všech restů, které se vám nahromadily na stole nebo v domácnosti.
I ty nejmenší úkoly, jako je roztřídění pošty nebo dokončení drobné opravy, vám dnes přinesou nečekané uspokojení a uvolní prostor pro novou energii, která přijde v dalších dnech. Saturnův vliv z předchozích dnů doznívá, a tak vám disciplína půjde mnohem snáze od ruky.
Kariéra a finance
Ačkoliv je den pro běžné finanční transakce (jako jsou investice nebo velké nákupy) spíše neutrální, v oblasti pracovní komunikace se otevírá mimořádné okno příležitosti. Sedmý lunární den je historicky nejvhodnějším časem pro rozhovory s nadřízenými.
Pokud uvažujete o žádosti o zvýšení platu nebo povýšení, dnes je ten den, kdy byste měli zaklepat na dveře šéfa. Vaše argumenty budou znít pádněji a vaše okolí bude vnímavější k vašim zásluhám. Stejně tak je pondělí skvělým dnem pro pracovní pohovory nebo změnu zaměstnání- energie Býka vám dodá na stabilitě a důvěryhodnosti.
Láska a vztahy
V romantické sféře se připravte na stabilitu s příměsí vzrušení. Měsíc v Býku hraje do karet především zemským znamením, tedy Býkům, Pannám a Kozorohům. Právě oni můžou očekávat příjemná překvapení, nečekané komplimenty nebo drobné dárky od partnerů.
Síla vyřčeného
Protože je 7. lunární den zasvěcen moci slova, působí dnes vaše výroky jako semínka zasazená do úrodné půdy Býka. Vše, co dnes prohlásíte o sobě nebo o druhých, má tendenci se rychle zhmotnit v realitě. Vyhněte se proto prázdnému stěžování, ironickým poznámkám nebo sebekritice. Místo toho vědomě používejte afirmace a mluvte o svých cílech tak, jako by již byly splněny. Pokud se dnes přistihnete při lži nebo pomluvě, vězte, že následky na sebe nenechají dlouho čekat, energie dne je totiž velmi citlivá na upřímnost a čestnost. Raději zvolte mlčení než slova, která by mohla ublížit, a uvidíte, jak se atmosféra kolem vás začne zázračně pročišťovat.