Týdenní horoskop od 23. února do 1. března: Jedna malá změna v tomto týdnu přepíše váš osud!
23. 2. 2026 – 7:33 | Magazín | Natálie Kozak
Poslední únorový týden přináší zlomový bod. Hvězdy vysílají jasné signály, kde musíme zabrat, abychom do března vykročili s čistým štítem. Horoskop s naléhavými radami pro každé znamení- od digitálního detoxu u Panen až po kariérní ujasnění u Štírů.
Přelom února a března s sebou přináší energii, která nás vybízí k velkému vnitřnímu i vnějšímu úklidu. Zatímco hvězdy na obloze slibují stabilitu, pod povrchem bublá potřeba změny. Tento týden není o velkých gestech, ale o drobných úpravách, které jako domino spustí lavinu pozitivních událostí.
Beran
Váš program byl v poslední době jako jízda na horské dráze, kde nezbývalo místo pro vás.
Naléhavá rada: Vraťte do svého kalendáře radost jako povinnou položku. Ať už je to malování, tanec v obýváku nebo deskovka s dětmi, naplánujte si to hned několikrát za týden. Jakmile se potěšení stane strukturou, vaše nálada se stabilizuje a pracovní stres ztratí svou moc.
Býk
Váš domov je vaším chrámem, ale i v chrámu se občas usadí prach a chaos.
Naléhavá rada: Zaměřte se na místo, kde nejčastěji odpočíváte. Upravte osvětlení, odstraňte zbytečnosti z konferenčního stolku a přidejte detail, který vás pohladí po duši. Kvalita vašeho odpočinku přímo určuje kvalitu vašeho výkonu v práci.
Blíženci
Tento týden je váš úspěch závislý na síle vašeho slova.
Naléhavá rada: Přestaňte spoléhat na svou paměť a začněte si vše psát. Formulujte své myšlenky v rozhovorech jasně a bez emocí. Když zpřesníte svou komunikaci, zjistíte, že zmatek kolem vás zázračně zmizí a lidé vám konečně začnou rozumět.
Rak
Pocit zahlcení často pramení z chaosu v drobnostech.
Naléhavá rada: Udělejte si inventuru ve věcech, které nosíte denně u sebe. Ukliďte si v peněžence, tašce nebo kosmetické taštičce. Ponechte si jen to, co má skutečnou hodnotu. Tento fyzický akt pročištění vám přinese nečekaný vnitřní klid a jistotu při rozhodování.
Lev
Vaše charisma pramení z toho, jak se cítíte ve svém těle.
Naléhavá rada: Upravte své základní návyky. Pijte více vody, hlídejte si spánkový režim a noste jen oblečení, ve kterém se cítíte stoprocentně sami sebou. Drobná rituální péče o tělo vám tento týden dodá sebevědomí, které oslní vaše okolí i nadřízené.
Panna
Informační šum je vaším největším nepřítelem.
Naléhavá rada: Proveďte digitální detox. Smažte zbytečné fotky, odhlaste se z obtěžujících newsletterů a projděte si staré poznámky. Dopřejte si každý večer deset minut naprostého ticha bez obrazovky. Uvidíte, jak rychle se vaše roztěkané myšlenky zklidní.
Váhy
Samota vám tento týden nesvědčí.
Naléhavá rada: Oživte své sociální vazby. Stačí krátká zpráva příteli nebo pozvání na kávu. I malá dávka lidské blízkosti a sdílení vašich aktuálních starostí vám pomůže vidět problémy v jiném, mnohem jasnějším světle. Neizolujte se.
Štír
Nejasné hranice plodí konflikt.
Naléhavá rada: Definujte si svou roli. Ať už jde o projekt v práci nebo dělbu domácích prací, ujasněte si, co je vaše zodpovědnost a co už ne. Jakmile nastavíte jasnou strukturu úkolů, napětí ve vztazích opadne a vy získáte zpět svou kontrolu.
Střelec
Vaše mysl žízní po hloubce.
Naláhavá rada: Přestaňte klouzat po povrchu a ponořte se do tématu, které vás už dlouho zajímá. Poslechněte si odbornou přednášku nebo si přečtěte knihu, která vás nutí přemýšlet. Ujasnění vlastních postojů vám pomůže s plánováním budoucnosti, která dříve vypadala mlhavě.
Kozoroh
Nevyřčené věci vytvářejí vnitřní tlak.
Naléhavá rada: Pokud vás trápí vleklá situace nebo nedokončený rozhovor, hoďte to na papír. Sepište si svá očekávání a projděte si dokumenty, kde figuruje sdílená odpovědnost. Pojmenování problému je v tomto týdnu prvním a nejdůležitějším krokem k jeho vyřešení.
Vodnář
Vztahy jsou zrcadlem vaší spokojenosti.
Naléhavá rada: Otevřete s blízkými téma vzájemných očekávání. Jsou role ve vaší domácnosti rozděleny spravedlivě? Cítí se všichni vyslyšeni? I jedna upřímná diskuse může vyčistit vzduch a učinit vaše soužití mnohem příjemnějším.
Ryby
Stabilita je vaší kotvou v rozbouřeném moři.
Naléhavá rada: Nastolte v každodenním životě pravidelnost. Rozvrhněte si práci rovnoměrně a neodkládejte zdravotní záležitosti, které vás straší v kalendáři. Naplánování konzultace u lékaře nebo terapeuta vám dodá pocit, že máte svůj život opět pevně v rukou.