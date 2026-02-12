Každodenní pití kávy má jasný vliv na onemocnění demencí
12. 2. 2026 – 14:23 | Zpravodajství | Alex Vávra
Dva až tři šálky kávy denně mohou podle rozsáhlé americké studie souviset s nižším rizikem demence a pomalejším úbytkem paměti. Vědci sledovali více než 130 tisíc lidí po dobu čtyř desetiletí a naznačují, že kofein může být jedním z faktorů, které pomáhají udržet mozek déle v kondici.
Ranní rituál s hrnkem kávy nebo čaje patří k nejrozšířenějším zvykům na světě. Čaj je po vodě druhým nejčastěji konzumovaným nápojem planety a miliony lidí si bez kávy neumějí představit začátek dne. Nová rozsáhlá studie nyní naznačuje, že tento každodenní zvyk nemusí přinášet jen krátkodobé povzbuzení, ale může mít i dlouhodobý dopad na zdraví mozku. Výzkum publikovaný v časopise Journal of the American Medical Association spojuje mírnou konzumaci kofeinové kávy a čaje s nižším rizikem demence a pomalejším kognitivním úpadkem.
Studie vycházela z dat více než 131 tisíc mužů a žen zapojených do dvou velkých amerických projektů sledujících zdravotní stav populace po dobu až 43 let. Účastníci pravidelně vyplňovali podrobné dotazníky o stravě, životním stylu a zdravotním stavu, vědci zároveň zaznamenávali diagnózy demence i výsledky objektivních kognitivních testů. Během sledovaného období se demence rozvinula u více než 11 tisíc lidí.
Výsledky ukázaly, že muži i ženy s nejvyšší konzumací kofeinové kávy měli přibližně o 18 procent nižší riziko demence než ti, kteří pili málo nebo vůbec. Podobný efekt byl zaznamenán i u čaje. U bezkofeinové kávy se naopak žádná souvislost s nižším rizikem neprokázala, což naznačuje, že klíčovou roli může hrát právě kofein.
Ideální dávka pro mozek
Největší přínos se projevil u lidí, kteří pili dvě až tři šálky kofeinové kávy denně nebo jeden až dva šálky čaje. Vyšší příjem už další ochranný efekt nepřinášel, ale v rámci této studie se ani neukázaly výrazné negativní dopady vyšší konzumace. Konzumenti kofeinové kávy navíc častěji uváděli menší subjektivní zhoršení paměti a v některých testech dosahovali lepších výsledků v oblasti pozornosti a celkové kognitivní výkonnosti.
Zajímavé je, že pozitivní souvislost se objevila i u lidí s genetickou variantou APOE4, která je spojována se zvýšeným rizikem Alzheimerovy choroby. To naznačuje, že potenciální přínos kofeinu nemusí být omezen pouze na osoby s nižším genetickým rizikem.
Co se děje v mozku
Káva a čaj nejsou jen zdrojem kofeinu. Obsahují také polyfenoly a další bioaktivní látky, které mohou působit protizánětlivě a antioxidačně. Oxidační stres, při němž volné radikály poškozují buňky, patří mezi faktory spojené se stárnutím mozku. Látky obsažené v těchto nápojích mohou rovněž podporovat cévní zdraví a zlepšovat metabolické procesy. Kofein je například spojován s nižším výskytem diabetu 2. typu, který představuje významný rizikový faktor demence.
Odborníci však zdůrazňují, že jde o observační výzkum. Ten dokáže odhalit souvislost, nikoli přímou příčinu. Lidé, kteří pravidelně pijí kávu nebo čaj, se mohou v mnoha ohledech lišit od těch, kteří se kofeinu vyhýbají. Někteří například omezují kofein kvůli vysokému krevnímu tlaku nebo problémům se spánkem, což jsou samy o sobě faktory zvyšující riziko kognitivního úpadku.
Vědci se shodují, že skutečný přínos by bylo možné jednoznačně potvrdit pouze dlouhodobými randomizovanými studiemi, které jsou však v tomto případě prakticky neproveditelné. Další výzkum se proto může zaměřit na sledování biologických změn v mozku pomocí zobrazovacích metod nebo biomarkerů.
Závěr je střízlivý, ale povzbudivý. Káva ani čaj nejsou zázračným štítem proti demenci. Přibližně polovině případů lze podle odhadů předejít nebo je oddálit především zdravým životním stylem, který zahrnuje pravidelný pohyb, vyváženou stravu, kvalitní spánek, nekouření a kontrolu krevního tlaku. Pokud si však každý den dopřejete pár šálků kávy nebo čaje, můžete mít o důvod víc si svůj rituál vychutnat. Zdá se, že kromě chuti a energie může přinášet i dlouhodobý bonus pro mozek.