Bezplatné měření tlaku a cukru: kde si senioři mohou zkontrolovat zdraví zdarma i bez kampaní

Pro ty, kdo chtějí udělat maximum pro své zdraví bez jakýchkoli výdajů, to může být překvapivě efektivní způsob, jak ušetřit na nadbytečných platbách za soukromé odběry a ještě odhalit skryté zdravotní riziko dřív, než bude pozdě.
Když k lékaři: prevence je hrazená
V rámci českého systému veřejného zdravotního pojištění je každému pojištěnci jednou za dva roky plně hrazená preventivní prohlídka u praktického lékaře, která obsahuje i základní screeningové testy. Mezi ně patří i měření krevního tlaku a základní kontrola hladiny cukru, které mohou odhalit vysoký tlak nebo počínající cukrovku bez jediného výdaje z kapsy pacienta.
Mnoho seniorů na tuto možnost ale zapomíná nebo o ní neví – a proto raději platí za měření v soukromých centrech nebo lékárnách, i když by jim to jejich pojišťovna pokryla zdarma. Preventivní prohlídka není „luxus“, ale právo každého pojištěnce a senior by měl o její využití aktivně požádat během běžné návštěvy lékaře.
Kde jinde měří tlak a cukr zdarma mimo ordinaci
Kromě preventivních návštěv u praktika se v obcích a městech objevují bezplatná měření tlaku a cukru během speciálních akcí pro veřejnost nebo seniorů. Například nemocnice pořádají tzv. „den zdraví“, kde poskytují zdarma měření krevního tlaku, cukru i cholesterolu bez nutnosti registrovat se jako pacient.
Podobně některé kluby seniorů nebo komunitní centra nabízejí workshopy, kde si mohou senioři nechat změřit tlak a hladinu cukru a dostat poradenství o prevenci.
Je dobré sledovat události ve vašem regionu – taková měření se objevují často, ale málokdy je některý senior zaregistruje, protože se nepropagují centrálně a nejsou spojena s žádnými velkými reklamními kampaněmi.
Proč na to nezapomínat
Vysoký krevní tlak a zvýšená hladina cukru v krvi patří mezi největší civilizační hrozby pro seniory, často probíhají bez zjevných příznaků a mohou vést k vážným komplikacím. Pravidelné bezplatné měření se tak v praxi může stát rozhodujícím krokem ke zdravějšímu životu, a navíc ušetřit stovky až tisíce korun za samoplátcovské služby, pokud by se člověk rozhodl testovat „na vlastní pěst“.
Shrnutí: senior může využít plně hrazenou preventivní prohlídku u lékaře, komunitní akce nebo dny zdraví v nemocnicích, kde se měření tlaku i cukru provádí zdarma mimo jakékoli kampaně. Stačí se zeptat, informovat se a nečekat, až si zdravotní problémy najdou vás.