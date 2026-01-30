Dnes je pátek 30. ledna 2026., Svátek má Robin
Počasí dnes 1°C Zataženo

Bezplatné měření tlaku a cukru: kde si senioři mohou zkontrolovat zdraví zdarma i bez kampaní

30. 1. 2026 – 11:25 | Zprávy | Anna Pecena

Bezplatné měření tlaku a cukru: kde si senioři mohou zkontrolovat zdraví zdarma i bez kampaní
senioři a měření tlakuzdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Většina seniorů si myslí, že když zdravotní pojištění nevyžaduje reklamu, tak žádná prevence zdarma neexistuje. Pravda je ale jiná. V Česku mají lidé – zejména ti starší – nárok na preventivní prohlídky, které zahrnují bezplatné měření krevního tlaku i orientační vyšetření hladiny cukru v krvi. Toto však často není zveřejňováno tak hlasitě jako jiné zdravotní kampaně a mnoho seniorů tak o tom vůbec neví.

Pro ty, kdo chtějí udělat maximum pro své zdraví bez jakýchkoli výdajů, to může být překvapivě efektivní způsob, jak ušetřit na nadbytečných platbách za soukromé odběry a ještě odhalit skryté zdravotní riziko dřív, než bude pozdě.

Když k lékaři: prevence je hrazená

V rámci českého systému veřejného zdravotního pojištění je každému pojištěnci jednou za dva roky plně hrazená preventivní prohlídka u praktického lékaře, která obsahuje i základní screeningové testy. Mezi ně patří i měření krevního tlaku a základní kontrola hladiny cukru, které mohou odhalit vysoký tlak nebo počínající cukrovku bez jediného výdaje z kapsy pacienta.

Mnoho seniorů na tuto možnost ale zapomíná nebo o ní neví – a proto raději platí za měření v soukromých centrech nebo lékárnách, i když by jim to jejich pojišťovna pokryla zdarma. Preventivní prohlídka není „luxus“, ale právo každého pojištěnce a senior by měl o její využití aktivně požádat během běžné návštěvy lékaře.

Kde jinde měří tlak a cukr zdarma mimo ordinaci

Kromě preventivních návštěv u praktika se v obcích a městech objevují bezplatná měření tlaku a cukru během speciálních akcí pro veřejnost nebo seniorů. Například nemocnice pořádají tzv. „den zdraví“, kde poskytují zdarma měření krevního tlaku, cukru i cholesterolu bez nutnosti registrovat se jako pacient.

Podobně některé kluby seniorů nebo komunitní centra nabízejí workshopy, kde si mohou senioři nechat změřit tlak a hladinu cukru a dostat poradenství o prevenci.

Je dobré sledovat události ve vašem regionu – taková měření se objevují často, ale málokdy je některý senior zaregistruje, protože se nepropagují centrálně a nejsou spojena s žádnými velkými reklamními kampaněmi.

Proč na to nezapomínat

Vysoký krevní tlak a zvýšená hladina cukru v krvi patří mezi největší civilizační hrozby pro seniory, často probíhají bez zjevných příznaků a mohou vést k vážným komplikacím. Pravidelné bezplatné měření se tak v praxi může stát rozhodujícím krokem ke zdravějšímu životu, a navíc ušetřit stovky až tisíce korun za samoplátcovské služby, pokud by se člověk rozhodl testovat „na vlastní pěst“.

Shrnutí: senior může využít plně hrazenou preventivní prohlídku u lékaře, komunitní akce nebo dny zdraví v nemocnicích, kde se měření tlaku i cukru provádí zdarma mimo jakékoli kampaně. Stačí se zeptat, informovat se a nečekat, až si zdravotní problémy najdou vás.

Tagy:
senior slevy senioři zdraví
Zdroje:
VZP, dialiga.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Onkologie hlásí převrat v roce 2026. Nejdříve léčit riziko, až pak hasit požár

Následující článek

Dluhy českých domácností u bank v prosinci vzrostly na 2,583 bilionu korun

Nejnovější články