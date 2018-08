Zapomeňte na Nagano, teď přepisuje dějiny komunista Filip!

Žádost sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD o předvedení finančníka Zdeňka by už měla být na policejním prezidiu. Novinářům to ve středu řekl šéf komise Lukáš Černohorský (Piráti).

Část odborů na ministerstvu práce zrušila stávkovou pohotovost, v níž odboráři byli od 25. června. Vstoupili do ní na protest proti přístupu a řízení bývalého vedení. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) odborům slíbila, že rozhovory s nimi obnoví a bude se v kolektivním vyjednávání zabývat i jejich novými požadavky.

Zraněný řidič kamionu pražské dopravní společnosti SPED-IT zůstane v nemocnici v italském Janově pět až sedm dní na pozorování. Má zlomených pět žeber a pohmožděné plíce, ale cítí se dobře. Kamion spadl v úterý z Morandiho mostu na frekventované dálnici na severu Itálie poté, co se část mostu zřítila. Při neštěstí zemřelo nejméně 37 lidí.

Neutrální postoj zaujal ve středu kabinet k návrhu na vznik Národní sportovní agentury , který předložili vládní poslanci v čele s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou (ANO), který by měl agenturu v budoucnu řídit. Nový úřad by měl podle předlohy převzít od ministerstva školství agendu podpory sportu.

Finanční kontroly se zřejmě rozšíří o dobrovolné svazky obcí a jejich příspěvkové organizace a Správu železniční dopravní cesty. Vyplývá to z novely zákona o finanční kontrole, kterou ve středu schválila vláda.

