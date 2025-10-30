Zapomeňte na kupované těstoviny: Tyhle domácí z pouhých tří ingrediencí okouzlí chutí i jednoduchostí
30. 10. 2025 – 14:13 | Magazín | Žanet Ka
Domácí těstoviny nebyly nikdy jednodušší, ani chutnější. Tento recept na dýňové těstoviny s cizrnou je nejen bezlepkový, ale také bohatý na bílkoviny, vlákninu a podzimní vůni. Stačí tři základní ingredience a vznikne jemné, pružné těsto, které po uvaření získá krémovou strukturu a přirozeně nasládlou chuť dýně.
Kombinace dýně a cizrny dodává těstovinám výjimečnou chuť i výživnou hodnotu. Jsou ideální pro podzimní večery, kdy toužíte po teplém, sytém, ale zdravém jídle. A navíc je zvládne opravdu každý.
Jak připravit těstoviny s dýní a cizrnou
Bezlepkové těstoviny ze tří ingrediencí mohou znít jako zázrak, ale ve skutečnosti je to až překvapivě snadné. Základem je pečená dýně, která těstu dodá jemnost a barvu, cizrna pro porci bílkovin a vlákniny a trocha bezlepkové mouky, která vše spojí do hladkého těsta. Po uvaření těstoviny obalíte v jednoduché, voňavé omáčce z olivového oleje, rozmarýnu a parmazánu- a o dokonalý podzimní pokrm je postaráno.
Ingredience
- 200 g dýně (hokkaido nebo máslové)
- 200 g bezlepkové mouky
- 1 konzerva cizrny (cca 400 g)
- sůl
- 2 lžíce olivového oleje
- snítka rozmarýnu
- trochu parmazánu
- kapka citronové šťávy
- vlašské ořechy na ozdobu
Postup
- Připravte dýni- Troubu předehřejte na 180 °C. Dýni nakrájejte na plátky- klidně i se slupkou, rozložte na plech a pečte přibližně 20 minut, dokud nezměkne.
- Rozmixujte základ- Měkkou dýni rozmixujte spolu s cizrnou a špetkou soli do hladkého pyré.
- Vypracujte těsto- Do pyré vmíchejte bezlepkovou mouku a rukama vypracujte hladké, nelepivé těsto.
- Vytvarujte těstoviny- Těsto rozdělte na menší části a vytvořte nůžkami nebo nožem podlouhlé kousky. Vzniknou tak drobné nudličky nebo kratší proužky.
- Uvařte- Vhoďte je do vroucí osolené vody a vařte 4-5 minut, dokud nevyplavou na hladinu.
- Připravte omáčku- Na pánvi zahřejte olivový olej, přidejte rozmarýn a nechte krátce rozvonět.
- Dokončete pokrm- Těstoviny přemístěte přímo z hrnce do pánve, přidejte trochu vody z vaření a vmíchejte parmazán a kapku citronové šťávy. Krátce promíchejte, aby se vytvořila jemná, krémová omáčka.
- Podávejte- Posypte nasekanými vlašskými ořechy a ihned podávejte.
Extra tip
Tento recept je mimořádně variabilní: vyzkoušejte místo rozmarýnu šalvěj nebo tymián, vlašské ořechy nahraďte praženými dýňovými semínky, která zvýrazní oříškovou chuť dýně. Těstoviny si můžete připravit i předem, po uvaření je jednoduše prohřejte v omáčce.
Dýně dodává pokrmu nejen krásnou barvu a vlákninu, ale i cenné vitaminy A a C. Cizrna přidává bílkoviny a sytost, takže se těstoviny stanou plnohodnotným jídlem, které zasytí a potěší. Navíc díky bezlepkové mouce jsou vhodné i pro ty, kdo se chtějí lepku vyhnout.
Voňavé, zdravé a nečekaně snadné, tyto dýňovo-cizrnové těstoviny jsou podzimní klasikou, kterou si zamilujete už po prvním soustu.