Přála jsem jí to dítě z celého srdce. Dokud jsem nezjistila, čí vlastně je
25. 3. 2026 – 13:51 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Všechno se zdá být v pořádku až do chvíle, kdy vyjde najevo pravda. Pak už člověku nezbývá než sledovat, jak se život znovu skládá dohromady. Pravda, která přijde z míst, kde ji nikdo nečeká, dokáže napáchat obrovské škody a zničit nejeden život. Přesně to zažila Jitka, která se ocitla v nečekaném kolotoči událostí.
Nikdy jsem nebyla typ na drama. Chtěla jsem žít klidně, bez zbytečných zvratů, jenže život měl jiné plány. Když se objevil Radek, všechno se změnilo. Drzý, nečitelný, nepředvídatelný – narušoval můj klid a já ho nedokázala vystát. Byl nejlepším kamarádem mé nové kamarádky z vysoké školy. A přesto se mi začal nebezpečně líbit.
Zamilovala jsem se do rebela
Radek si vždy dělal, co chtěl. Pravidla nesnášel, a přesto patřil mezi nejlepší studenty. Jako spolužáka i nejlepšího kamaráda mé kamarádky Míši jsem ho měla denně na očích. Nesnášela jsem ho – a pak jsem se do něj nečekaně zamilovala.
On to tehdy netušil. Vztahy bral povrchně, city pro něj nic neznamenaly. Změnilo se to až ve chvíli, kdy jsme končili školu a Míša vážně onemocněla. Právě tehdy jsme se sblížili natolik, že z nás byl pár. Míša nemoc zvládla, ale náš život se začal měnit.
Přišlo něco s čím jsem ještě pár let nepočítala
Ještě krátce po škole jsme s Míšou bydlely v malém bytě a rozjížděly kariéru právniček. Bylo to svobodné období plné práce i randění. S Radkem jsme byli dva roky, když přišla zpráva, kterou jsem nečekala. „Jste těhotná, slečno Babická,“ oznámil mi lékař.
Řekla jsem to Míše i Radkovi. Překvapivě se k tomu postavil zodpovědně. „Seženeme bydlení a vezmu si tě,“ prohlásil bez váhání. Míša mě objala. „Nejsem připravená bez tebe žít, ale takový je život,“ řekla moje nejlepší kamarádka.
Začátky budování rodiny nejsou jednoduché
S Radkem jsme se přestěhovali do vlastního bytu a narodil se nám syn Barnabáš. Byl dokonalý, stejně jako můj tehdejší pocit štěstí. Radek se ale nezměnil. Pořád utíkal za kamarády a občas s Míšou propařili celou noc. Byli jsme ještě mladí. Pár hádek a udobřování ke vztahu prostě patřilo.
Roky plynuly a k Barnabášovi přibyla dcera Eliška. Zatímco my jsme žili rodinný život, Míša si vedle nás nedokázala najít stálý vztah. Trápil ji pocit, že není dost dobrá, muži ji buď využívali, nebo sama věřila, že na lepšího nemá.
Přála jsem jí dítě z celého srdce
Zkoušela různé diety a jedné se jí konečně začalo dařit. Bylo to v době, kdy bylo Barnabášovi 15 a Elišce 12. Míša byla u nás jako doma, děti ji milovaly a pro ně byla jako teta. Radek na ni nedal dopustit, znali se od dětství. Byla součástí naší rodiny.
Toužila ale po vlastní rodině. „Chlapi jsou idioti,“ říkávala pokaždé, když ji někdo zklamal. Pak se něco změnilo. Najednou zářila, i když jsme nevěděli, koho potkala. A nakonec otěhotněla. Měla jsem z ní radost, ale zneklidňovalo mě, že neznám otce. Dokonce jsem začala podezírat Radka. „Trávíš s ní spoustu času,“ řekla jsem mu. „Co blázníš, Jituš,“ oponoval. „Nikdy bych tě nepodvedl. Ať si myslíš, co chceš, já to nebyl.“
Tohle zjištění mě navždy poznamenalo
Ulevilo se mi, i když pochybnosti úplně nezmizely. Jenže pak za mnou přišel Barnabáš. Opatrně se mě zeptal, co bych dělala, kdybych se stala babičkou. Znejistěla jsem, ale pořád jsem si myslela, že jde o nějakou jeho mladickou chybu. Realita byla mnohem horší. Když jsem na něj zatlačila, přiznal, že dítě, které čeká Míša, je jeho. Že se to stalo jednou, že si neuvědomil, co dělá, a že se bál to komukoli říct.
Polilo mě horko, nemohla jsem dýchat a měla pocit, že se mi rozpadá celý svět. Nejdřív jsem to řekla Radkovi, abychom se domluvili, co budeme dělat. Pak jsme konfrontovali Míšu. „Je to můj syn, jak jsi mohla?“ opakovala jsem dokola, neschopná pochopit, kde se to všechno zlomilo. Byla jsem vzteklá, zrazená i bezmocná zároveň. Míša se ale nakonec odstěhovala (utekla) před námi do zahraničí, nic nevysvětlila a prostě zmizela. Barnabáše jako otce neuvedla. Zůstalo po ní ticho a v nás všech hořká pachuť něčeho, co už nikdy nepůjde vrátit zpátky.
Tento článek vznikl na základě skutečné události, fotografie použitá v textu je pouze ilustrační.