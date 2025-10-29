Topte chytře: jak nastavit termostat, aby bylo teplo a účty zůstaly nízké
29. 10. 2025 – 10:18 | Zpravodajství | Žanet Ka
Podzimní ochlazení nutí většinu domácností zapínat topení, ale zároveň hledat cestu, jak udržet spotřebu na uzdě. Jaké teploty zvolit ve dne, v noci i v době, kdy nejste doma?
Chladné dny se opět vracejí a s nimi i každoroční otázka: kolik stupňů je doma „tak akorát“? Blíží se ochlazení, mnozí z nás proto zapínají kotle, ovšem s mírnou obavou, aby teplo nevyšlo příliš draho. Odborníci přitom radí: úspora nemusí znamenat zimu. Klíčem je správné nastavení termostatu a rozumné řízení vytápění.
Teplota, která vyhovuje tělu i peněžence
Podle doporučení Českého hydrometeorologického ústavu a energetických poradců je ideální teplota v obývaných místnostech 20 až 21 °C. To je hodnota, při které se většina lidí cítí komfortně, aniž by topení zbytečně plýtvalo energií. Na noc je vhodné teplotu snížit na 17-19 °C, nejen kvůli úsporám, ale i proto, že chladnější vzduch zlepšuje kvalitu spánku. Pokud dům nebo byt zůstává během dne prázdný, teplota 16-18 °C zabrání nadměrnému ochlazení a přitom udrží energetickou rovnováhu.
Každý stupeň dolů znamená přibližně 6 % úspory energie, což při současných cenách plynu rozhodně není zanedbatelné.
Modelové příklady spotřeby
Energetičtí specialisté simulovali vytápění dvou typických domácností s průměrnou izolací:
- Byt 2+kk (cca 55 m²): při teplotě 20,5 °C ve dne a 18 °C v noci kotel pracuje přibližně 4 hodiny denně s průměrným výkonem 7 kW. Měsíční spotřeba: zhruba 840 kWh.
- Byt 3+1 (cca 75 m²): při denní teplotě 20 °C a noční 18 °C se spotřeba pohybuje kolem 1200 kWh. Při velmi chladných nocích nebo horší izolaci však může stoupnout i o třetinu.
Nepodceňujte údržbu kotle
Ani nejlepší nastavení nepomůže, pokud kotel nepracuje efektivně. Pravidelná kontrola a seřízení spalování jsou nezbytné. Moderní kondenzační kotle mohou při dobré údržbě ušetřit až 30-35 % energie oproti starším modelům. Odborníci doporučují provádět servis alespoň jednou ročně, nejlépe před začátkem topné sezóny.
Inteligentní topení: chytrý termostat a programování
Chcete-li mít jistotu, že topíte jen tehdy, kdy to má smysl, zvažte programovatelný termostat. Ten dokáže automaticky upravovat teplotu podle denní doby a přítomnosti osob v bytě. Moderní „chytré“ modely se dokonce učí z vašeho chování. Poznají, kdy odcházíte z domu, a topení samy přizpůsobí. Ideální nastavení pro většinu domácností je:
- denní teplota: 21 °C
- noční teplota: 18 °C
- v nepoužívaných místnostech: kolem 16 °C
Jak udržet teplo, které už máte
Úspory nevznikají jen v kotelně, ale i na oknech a zdech. Správná izolace, utěsněná okna a zateplené parapety mohou snížit tepelné ztráty až o 20 %. Velkou službu udělá i proplach radiátorů, který zlepší cirkulaci vody a rovnoměrnost ohřevu. A pokud je vám i tak chladno, vyzkoušejte vrstvení textilií a doplňků- teplo nevytvářejí jen stupně, ale i atmosféra.
Shrnutí: teplo s rozumem
Udržet v bytě příjemné teplo neznamená topit naplno. Jde o rovnováhu mezi komfortem, účinností a úsporou. Při správně nastavené teplotě a udržovaném kotli lze topit úsporně i v těch nejchladnějších týdnech, přitom se cítit útulně.