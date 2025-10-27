Podzimní útlum? Jak si udržet zdraví i náladu, když přichází chlad a únava
27. 10. 2025 – 19:08 | Magazín | Žanet Ka
Kratší dny, chladnější rána a chuť zalézt pod deku – podzimní realita, která prověřuje tělo i psychiku. Jak si udržet zdraví, když venku chybí světlo a uvnitř energie?
Dny se krátí, světla ubývá a tělo zpomaluje. Podzim je pro mnohé obdobím apatie, zvýšené únavy a neodolatelné chuti na těžší jídla. Přesto může být časem regenerace a klidu, pokud víte, jak naslouchat rytmu svého těla. Jak si zachovat rovnováhu a zdraví i v období, kdy se svět obrací k zimě?
Když se ochladí a světlo mizí dřív, než se vrátíme z práce, naše tělo přirozeně reaguje útlumem. Hladina energie klesá, fyzická aktivita se zmenšuje a psychika volá po útulnosti, cukru a teple. Podzimní počasí ovlivňuje nejen naši náladu, ale i hormonální systém. Dochází ke změnám hladin leptinu a ghrelinu- hormonů, které řídí hlad a sytost, proto máme větší chuť na vydatné, hutné jídlo než v létě.
Z evolučního hlediska jde o přirozený mechanismus. Organismus se připravuje na chlad, snaží se šetřit energií a ukládat zásoby. Problém nastává, když přibývá kil a ubývá pohybu, což právě bývá na podzim běžné. V chladném období klesá nejen aktivita, ale i svalová hmota. Vytrvalost se zhoršuje, únava přichází rychleji.
Jak vyzrát na apatii a únavu
Podle Světové zdravotnické organizace stačí ke zdraví překvapivě málo: 150 minut mírné fyzické aktivity týdně, tedy zhruba 20 minut denně. Krátká procházka, pár protahovacích cviků, rychlé schody místo výtahu… zkrátka drobnosti, které mají větší efekt, než se zdá.
Zásadní je i spánek. Lidé často podceňují jeho kvalitu. V zimě bychom měli spát sedm až devět hodin denně, ideálně chodit spát před 22:30. Právě pravidelný spánkový režim pomáhá stabilizovat náladu i imunitní systém.
Slunce v tabletce: vitamin D
Krátké dny znamenají méně světla a s tím i menší přirozenou tvorbu vitaminu D. Jeho deficit se projevuje únavou, sklonem k infekcím i depresivními stavy. Doplňky vitaminu D je proto vhodné brát od října do března, dávkování by ale měl určit lékař podle individuálních potřeb.
Zároveň se doporučuje vyvážená, barevná strava: ryby, ořechy, luštěniny, sezónní zelenina a fermentované potraviny. Ty pomáhají nejen trávení, ale i psychické stabilitě.
Podzim jako čas zpomalení, ne úpadku
Podzim nemusí být obdobím temna. Může být návratem k sobě, chvílí klidu, kdy tělo přepíná do úspornějšího režimu. Učí nás, že i zpomalení může být zdravé, pokud se děje vědomě. Stačí dát tělu, co potřebuje: trochu světla, pohybu a pravidelnosti.
3 podzimní rituály pro tělo i duši
- Ranní světlo místo kávy- Otevřete okno hned po probuzení, i když je chladno. Nechte světlo dopadnout na tvář alespoň na pět minut. Přirozené denní světlo potlačuje tvorbu melatoninu a stimuluje serotonin- hormon dobré nálady. Krátká dávka světla funguje lépe než dvojité espresso.
- Večerní teplo a klid- Udělejte si čaj z meduňky nebo zázvoru, vypněte všechna světla kromě jedné lampy a na chvíli se posaďte. Vnímejte teplo v dlaních a dech. Tento krátký rituál navozuje pocit bezpečí a pomáhá tělu přejít do nočního režimu.
- Denní dotek pohybu- Nemusí to být sport. Klidná chůze, jemné protažení nebo tanec při oblíbené písni, zkrátka cokoliv, co probudí dech a krevní oběh. Dvacet minut pohybu denně stačí, aby tělo cítilo, že ještě žije v rytmu, ne v útlumu.