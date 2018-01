Zákulisí případu rasistického komunisty

MAGAZÍN - Magazín autor: Jakub Čech

Kauza rasistických výhrůžek zpěváku Radku Bangovi má soudní dohru. Prostějovský okresní soud v úterý uznal ze spáchání čtyř trestných činů prostějovského komunistu Aleše Rozsívala. Není to jeho první problém se zákonem, výhrůžkami přes internet je už proslulý. Server Tiscali.cz má k dispozici několik rozhodnutí přestupkové komise, před kterou v minulosti také stanul. Obrana Rozsívala, známého vyhrožováním a vulgarismy na sociálních sítích, je stále stejná.

Nemáme rádi černé cikánské kurvy. Černej kokot starší Banga, v přátelích má samé havloidní nuly. Na Bangu trojnásobný plyn. Bango, zasloužíš si plynovou sprchu. Za komunistů museli cikáni makat, být Hitler o pár let později, byl by klid. Cikáni jsou vředem, musí být vyhlazeni. Zkurveným Židům postavit tak leda koncentrák.

Tak zní jen zlomek facebookových komentářů zatím nepravomocně odsouzeného Prostějovana Aleše Rozsívala. "Veřejně hanobil, vyhrožoval, veřejně podněcoval nenávist k etnické skupině, vyjadřoval sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka," zhodnotil jeho výroky státní zástupce Jiří Jančík literou trestního zákoníku při hlavním líčení, které se uskutečnilo v úterý u Okresního soudu v Prostějově.

Ironické je, že právě v úterý uvedla Česká televize svou premiéru "portrétu něžného neonacisty", filmu dokumentaristy Víta Klusáka Svět podle Daliborka, který zachycuje život lakýrníka Dalibora, který se hlásí k neonacistickému hnutí a žije v Prostějově. Město, kterému se pro jeho početnou židovskou komunitu říkalo Hanácký Jeruzalém tak spíše získává pověst místa, kde kvete politický extremismus.

Vypadáte, že chcete řezat i do mě, řekl Rozsívalovi Kraus

Aleš Rozsíval je v Prostějově známý jako jedna z místních bizarních postav, jakých má každé město několik. Někomu je povědomý z Facebooku, někomu z ulic města nebo Městské knihovny, kam chodí využívat veřejného internetu. Rozsíval se hlásí k radikálně komunistickému smýšlení.

Je mu dvaatřicet a už několikrát se dokázal dostat do médií. "Nazdar ty fašistická kur.. ještě jednou na nás zavoláš policajty tak si tě najdem a tlamu ti rozbijem. Kde máš svobodu slova ty píčo jedna," napsal například v e-mailu poslankyni ODS Janě Černochové v říjnu 2013. "Politik asi musí mít pro strach uděláno," řekla tehdy Deníku.cz Černochová. Rozsíval se hájil zneužitím e-mailové adresy.

V roce 2010 vystoupil v reality show Televize Prima Česko Slovensko má talent se svým iluzionistickým číslem, kde předstíral řezání do těla, pojídání skla nebo cigaret."„Je to nevkusné, za hranicí estetiky," ohodnotil vystoupení člen poroty soutěže Jaro Slávik. "Tady nejde o estetiku, tady jde o zábavu," byl smířlivější jeho kolega, moderátor Jan Kraus.

"Ten výraz, když jste se vždycky přibližoval, mě děsil, protože to chvílemi vypadalo, že byste chtěl řezat i do mě," doplnil Kraus. V ten okamžik zřejmě netušil, že o sedm let později bude Rozsíval odsouzen za návrh posílat lidi do plynu.

Mě neodsoudí, my komunisti máme konexe

Ale zpět do současnosti. Rozsíval se k hlavnímu líčení nedostavil, omluvil se ze zdravotních důvodů, které však lékařskou zprávou nedoložil. Soud proto věc projednal v jeho nepřítomnosti. Rozsíval přitom neměl ani obhájce – žádal sice o přiznání advokáta na náklady státu (ex offo), ale Krajský soud v Brně rozhodl, že na něj nemá nárok.

Ještě týden před jednáním byl ale suverénní. "Mě neodsoudí, my komunisti máme všude konexe," říkal sebevědomě, když se se mnou náhodně potkal.

Byla tedy přečtena jeho výpověď z přípravného řízení, kde se k činům doznal. "Pan Radek Banga uvedl, že pan Ortel je nácek. Podle mě je vlastenec," objasnil Rozsíval motivy, proč začal Bangu vulgárně napadat a posílat do koncentračního tábora poté, co ten na protest opustil předávání cen Český slavík, když ji obdržel také zpěvák s neonacistickou minulostí a nenávistnými písněmi Tomáš Ortel.

Vyjádřil se k další větvi kauzy – když na facebookovém profilu regionálního Hanáckého Večerníku okomentoval kauzu rehabilitace starého židovského hřbitova v Prostějově tak, že "Židům by se měly stavět leda koncentráky".

"Svůj komentář k židovskému hřbitovu jsem napsal, neboť by židovský hřbitov hyzdil prostor před školou na ulici Studentská. Profil na Facebooku jsem si zrušil, jednání lituji, už se k tomu nechci vyjadřovat," uvedl Rozsíval při podání vysvětlení na policejní služebně.

Do Prostějova na soud se jako poškození vypravili bratři Radek a Patrik Bangovi. "Je mi z toho psychicky špatně ještě teď (narážel na ústní přečtení obžaloby – pozn. red.) Můj dědeček byl partyzán, opravdu se mě narážky na holokaust dotkly. Po Slavíkovi se strhla lavina nenávisti. Doma jsme nainstalovali kamery, začal jsem chodit ozbrojený, nosil jsem obušek a pepřový sprej. Několik měsíců jsem měl i policejní ochranu. Kvůli lidem jako je pan Rozsíval jsem se bál o život svůj i své rodiny," vysvětlil před soudem Radek Banga, který také uplatňoval náhradu nemajetkové újmy ve výši 20 tisíc korun.

Jeho bratr Patrik žádal 15 tisíc. Při výslechu odpovídal i na otázku, zda jej Rozsíval po zahájení trestního řízení kontaktoval. "Nemůžu říct, že on, ale někdo na Facebooku mi psal, že nemám k soudu chodit a že když přijdu, že mě srazí auto. A ať stáhnu trestní oznámení, že za to dostanu nějakou úplatu," uvedl před soudem.

Úsměvnější situace nastala, když se soudkyně zeptala Radka Bangy, který z nich byl obžalovaným myšlen jako "starší Banga", když v občanských průkazech mají oba stejné datum narození. "Já jsem o 8 minut starší," prohlásil jasně Radek Banga.

Nejprve se přiznal, pak to popřel

Ve svých podáních na soud však Rozsíval svou výpověď policii zpochybnil s tím, že ji uvedl pod nátlakem. "Vyhrožovali mi, že pokud se okamžitě nepřiznám, že mě zatknou, dají mě do vazby a tam budu do soudu," popsal. To však kategoricky popřeli kriminalisté, které soudy vyslechl i zmocněnkyně poškozeného Bangy, která byla výslechu Rozsívala také přítomná. Podle státního zástupce Jančíka je představa nátlaku ze strany vyšetřovatelů nereálná.

"Pokud poškození dostali výhrůžky na svůj osobní účet na Facebooku, nemohli vědět, do jaké míry jsou obžalovaným myšleny vážně. Jednání obžalovaného vykazuje všechny znaky skutkových podstat trestných činů," uvedl v závěrečné řeči.

Jako přitěžující okolnosti Jančík označil fakt, že došlo k více trestným činům, že komentářů bylo velké množství a psal je po dlouhou dobu, tedy si musel být vědom toho, co dělá. Naopak jako okolnost svědčící ve prospěch obžalovaného Rozsívala zmínil skutečnost, že dosud nebyl soudně trestán. Navrhl proto trest odnětí svobody v délce 14 měsíců s dvouletou podmínkou.

"Přemýšlel jsem o tom, zda mu nepřiznat povinnost se poškozeným omluvit. Proto jsem se bratrů Bangových zeptal, zda by o takovou omluvu stál," nechal se slyšet v závěrečné řeči státní zástupce s tím, že poškození se vyjádřili, že si nejsou jisti, zda by dokázali přijmout omluvu od člověka, který jim tímto způsobem vyhrožoval.

Nárok poškozených na náhradu nemajetkové újmy podle něj není nepřiměřeně velký. Kromě trestu však navrhl také dohled probačního úředníka. "Měl by mu pomoci ujasnit si životní priority, způsoby, jak komunikovat na sociálních sítích eticky," vysvětlil žalobce.

Podobně se vyjádřila právnička zastupující poškozeného Bangu Klára Kalibová. "Obžalovaný nepodnikl žádný krok, kterým by chtěl jednání odčinit. Poškozený dává soudu na zvážení, zda by nebylo vhodné přistoupit ke konkrétním omezujícím opatřením, například v přístupu na sociální sítě," uvedla.

Za hranou slušného chování i zákona

Soud dal nakonec obžalobě jednoznačně za pravdu a Rozsívala potrestal trestem odnětí svobody v délce 18 měsíců s podmíněným odkladem v délce zkušební doby 30 měsíců. V plném rozsahu také vyhověl žádostem poškozených a přiznal bratrům Radkovi a Patrikovi Bangovým náhradu nemajetkové újmy v celkové výši 35 tisíc korun.

"Soud má za prokázané, že skutky se staly a že je spáchal obžalovaný. Poukazuji na jeho doznání, výslechy policistů a vyjádření zmocněnkyně poškozeného. Oba policisté jednoznačně uvedli, že protokol podepsal skutečně on," zdůvodnila rozsudek soudkyně Ivona Otrubová.

Reagovala tak na fakt, že Rozsíval popřel nejenom autenticitu svého přiznání, ale i to, že by policejní protokoly podepsal. Otrubová navíc konstatovala, že jeho podpis je stejný, jako když podepisoval jiné listiny, například zápisy z jednání Komise pro projednávání přestupků, kde se také několikrát ocitl.

Soudkyně Otrubová, známá svou nekompromisností k obžalovaným, poměrně tvrdě hodnotila Rozsívalova vyjádření. "Je to za hranou nejenom slušného chování, ale i zákona. Jeho výroky jsou urážlivé, až kruté, nemístné a nepřiléhavé. Jednal v úmyslu přímém, tedy jednal tak jak chtěl a s rozmyslem. O společenské škodlivosti jeho jednání není pochyb," popsala soudkyně Otrubová s tím, že zohlednila nejen množství komentářů, ale i jejich "značnou hrubost" nebo skutečnost, že dosud nebyl trestán.

"Dohled probačního úředníka považuji za nezbytný," dodala Otrubová s tím, že je třeba sledovat jeho životní vývoj a dohlížet na to, aby se jednání neopakovalo. Problém neměla ani s přiznáním náhrady nemajetkové újmy poškozeným bratrům Bangovým. "Pokud poškození požadují 15, resp. 20 tisíc korun za takto zásadní újmu, mám za to, že tyto požadavky nejsou vůbec nepřiměřené," uzavřela odůvodnění Otrubová.

"Budete viset. Přijdou procesy jak v 50. letech"

Do listopadu 2016 byl Rozsíval prostějovskou přestupkovou komisí řešen šestkrát. Podle bývalé radní Prostějova Milady Sokolové (ODS) jí opakovaně vyhrožoval. Poprvé k tomu mělo dojít v říjnu 2013, kdy měl Rozsíval říct: "Po volbách ty budeš viset. My se spojíme do koalice s ty budeš viset." Rozsíval to popřel, spor tak byl pouze ve fázi tvrzení proti tvrzení.

"Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn žádný konkrétní důkaz, který prokazoval, že se obviněný přestupku dopustil, ocitl se správní orgán v důkazní nouzi," konstatovala předsedkyně Komise pro projednávání přestupků Jana Vybíralová. Stejně dopadl i druhý spor, řešený rok poté. Rozsíval měl na mítinku ODS říct, že "za to, co jste udělali, pověsím tebe a celou tvoji rodinu", přičemž toto spojoval s tím, že se komunisté dostanou k moci.

Jenže ani to se mu nepodařilo prokázat. "Komise vzala za prokázané, že obviněný se na daném místě nacházel a negativně se vyjadřoval o všech členech politické strany ODS. Zda však vyhrožoval újmou na zdraví, se prokázat nepodařilo," stojí v rozhodnutí přestupkové komise. "Dotyčný vstoupil a zřetelně jsme všichni slyšeli, jak nám říká: Svině. Teď přijdou procesy jak v padesátých letech a všechny vás pověsíme," popsal situaci tehdy svědek Julis Juhász. Komunisté se poté skutečně vrátili do radniční koalice.

Uznán vinným z přestupku byl pouze jednou, a to když prokazatelně e-mailem vyhrožoval a doznal se k tomu. Tehdy dostal pokutu 500 korun a povinnost nahradit tisícikorunu nákladů řízení. Když však před Komisí stanul o pár měsíců později, své doznání zpochybnil.

"I když v minulosti byl za stejné protiprávní jednání uznán vinný, uvedl, že jeho přiznání bylo pod nátlakem předsedkyně komise," uvedla v rozhodnutí z července 2016 předsedkyně komise Lucie Kuběnová. Stejný trik použil i nyní. Také jeho vyjádření, že rasistické komentáře jsou zveřejněny z falešného profilu, je podobné jako v případě e-mailů poslaných poslankyni Černochové. Roky plynou, metody zůstávají.

Na dotaz, zda očekává nápravu obžalovaného Rozsívala, reagoval státní zástupce Jiří Jančík stručně: "Každý svého štěstí strůjce." Na chodbě soudu dostal také otázku, zda by v případě Aleše Rozsívala nebyla efektivnější psychiatrická léčba. "Kdyby se léčil a zmínil to, určitě bychom se tím zabývali," reagoval Jančík s tím, že o tom nepadlo v průběhu trestního řízení ani slovo.