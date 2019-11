Za rozhovor s homosexuálem hrozí v Putinově Rusku kriminál

MAGAZÍN - Magazín autor: Jiří Just

Za rozhovor s homosexuálem až dvacet let vězení. Takový trest hrozí v Rusku autorům internetové televize za to, že chtěli rozšířit obzory dětem. Nechali je zadávat otázky muži a ženě, kteří o sobě tvrdili, že jsou gay a pornoherečka. Do věci se vložil i vlivný ruský politik.

Snaha naučit ruské děti tolerantnímu přístupu k menšinám skončila trestním stíháním autorů internetové televize Real Talk. Zahájil jej ruský Vyšetřovací výbor, tamní obdoba americké FBI. Za to, že umožnili pokládat otázky homosexuálovi a pornoherečce, jim podle paragrafu o sexuálním násilí hrozí trest v rozpětí 12 až 20 let. Vysílání kanálu současně zablokoval cenzurní úřad Roskomnadzor.

Kvůli účasti v pořadu si bezpečnostní orgány předvolali rodiče dětí, které otázky homosexuálovi pokládaly. Podle aktivistky Valentiny Dechťarenkové z nevládního hnutí Otevřené Rusko museli čelit tvrdému nátlaku.

"Všichni účastníci natáčení byli povoláni na policii, včetně rodičů dětí, které se natáčení zúčastnily. Mámy nejméně dvou dětí si stěžovaly, že jim policisté vyhrožovali odebráním dětí a že jejich domácnosti navštívily kontroly z odboru sociální péče. Ačkoliv rodiče nemají s natáčením žádný problém," popsala Dechťarenková na komunikátoru Telegram situaci.

Podle jejího názoru není vyloučeno, že kvůli výhrůžkám někdo z rodičů začal s policií spolupracovat. Výpověď rodiče zastrašeného represivními orgány prý může být zásadním důkazem pro stíhání autorů internetové televize.

Neetické a amorální

Do záležitosti se vložil místopředseda Státní dumy a známý novinář Pjotr Tolstoj. "To, co jsem viděl, nemůže nechat žádného rodiče lhostejným. Samozřejmě, ať experti určí, jestli zde byl porušen zákon. Mně se ale zdá, že to je eticky nepřípustné a amorální," sdělil politik listu Izvěstija.

Drsné? V soudobém Rusku normální. Jakýkoliv úkrok stranou od hodnot prosazovaných státní propagandou a stojících na nesnášenlivosti přitahuje pozornost ruských prorežimních mravokárců. Nejinak tomu je i v aktuální kauze kolem kanálu Real Talk.

Podle autorů kanálu má trestní stíhání politické pozadí. "Je to politická záležitost. Možná to nějak souvisí se zákonem o prevenci domácího násilí. Údajně také rozkládá ruské rodiny, jako video o netradičních lidech," řekl zpravodajskému webu Meduza představitel kanálu, který si přál kvůli obavám o svou bezpečnost zůstat v anonymitě.

Zvrhlá zombovize

Jak představitel Real Talku uvedl pro ruský server, jejich kanál se inspiroval pořadem HiHo Kids, v němž americké děti kladou otázky lidem různých profesí, sociálních skupin a menšin. Ruská verze měla přinést tolerantnější pohled na lidi, kteří se v ruské společnosti něčím odlišují.

"Dělali jsme sociální kanál, kde jsme se věnovali skutečně nepohodlným tématům. Proč? Protože mnoho kanálů na YouTube, skupiny na instragramu a VK (ruská sociální síť), dokonce pořady státních televizí jsou plné skutečně zvrhlých zpráv. Zombovize (ruské označení pro televizní propagandu), ze které přišel do parlamentu Pjotr Tolstoj, každý den vnucuje dětem i dospělým svou představu o tom, co je špatně a co dobře," vysvětluje představitel kanálu.

Jak zároveň přiznává, kanál nebyl příliš populární. Videa, ve kterých děti zpovídají penzistu, černocha nebo dívku s poruchou příjmu potravy měla malou sledovanost. Největší zájem byl právě o video s otázkami pro homosexuála. Před jeho smazáním mělo zhruba dva miliony zhlédnutí a 80 tisíc lajků.

"Před natáčením jsme uvažovali, že video může být považováno za propagaci homosexuality. Ale o sexu se ve videu vůbec nehovořilo. Děti to nezajímalo. Zajímalo je, jestli má takový člověk kamarády, jak žije, kde pracuje, jak se obléká a jestli chodil do školy," popisuje pro Rusy skandální video jeden z jeho autorů.

Mučení homosexuálů

Tak zvaná propagace homosexuality je politické téma, které s oblibou vytahují politici a aktivisté hlásící se ke Kremlu. V roce 2013 vstoupil v Rusku v platnost zákon zakazující propagovat "netradiční" sexuální vztahy mezi nezletilci pod hrozbou pokuty až 100 tisíc rublů (kolem 36 tisíc korun).

Ruské státní a Kremlu loajální kanály pravidelně pranýřují témata spojená s homosexualitou či genderovou diverzitou. Kvůli zákonu o zákazu homosexuální propagandy byly zároveň z některých filmů a seriálů vystřiženy scény naznačující homosexualitu. Cenzuře se nevyhnuli například ani populární Simpsonovi.

Právě zákon proti homosexuální propagandě nejčastěji slouží k nepřímé kriminalizaci homosexuality v Rusku.

Ruské společnosti tyto restrikce nevadí. Ve vztahu k homosexuálům je striktně konzervativní a odmítavá. Podle loňského průzkumu sociologické společnosti VCIOM má k homosexuálním vztahům negativní postoj bezmála 80 procent Rusů.

Nejtvrdším postihům čelí homosexuálové na Severním Kavkaze, zejména v Čečensku. Z republiky ovládané Ramzanem Kadyrovem pravidelně přicházejí zprávy, že tamní gayové a lesby jsou vystaveni drsnému pronásledování. Spekuluje se o tom, že homosexuálové jsou dokonce represivními orgány mučeni. Zatýkání a napadání lidí s netradiční sexuální orientací v Čečensku popisuje třeba zpráva lidskoprávní organizace Human Rights Watch.

Do křížku se zákonem se letos dostali i pracovníci sociální služby. V létě ruský Vyšetřovací výbor zahájil trestní stíhání proti pracovníkům moskevské sociálky. Jsou obviněni z nedbalosti, protože neochránili děti před informacemi škodlivými pro jejich zdraví a rozvoj. Pracovníci sociální služby totiž věděli, že dva homosexuální muži vychovávají ve společné domácnosti děti, a nijak tomu nezabránili.

Poté, co bylo zahájeno trestní stíhání sociálních pracovníků, homosexuální pár i s dětmi emigroval z Ruska do USA.