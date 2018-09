Jsou Bert a Ernie jen spolubydlící, nebo rovnou milenci?

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Jsou Bert a Ernie ze Sezamové ulice milenci? Propaguje fialový Tinky Winky z Teletubbies tajně homosexualitu? Je Ledové království alegorií na coming out? A záleží na tom všem v 21. století vůbec?

Dětský pořad Sezame, otevři se asi není potřeba příliš představovat. Původně americké příběhy maňásků Mupetů ze Sezamové ulice, které se začaly vysílat již na konci 70. let, se postupně proslavily po celém světě, včetně České republiky.

V devadesátých letech tak české děti a jejich rodiče měli možnost se poprvé seznámit s ikonickými postavičkami, jako je červený plyšák Elmo, ubreptaný žabák Kermit, upíří matematický génius Počtář nebo sušenky milující modrá obludka Keksík.

Neméně slavnými jsou rovněž Bert a Ernie, dvojice spolubydlících, kdy první je tak trochu morous, co má rád pořádek, a druhý naopak rozpustilý všetečka. Právě kolem této dvojice se nově rozpoutala již několikrát omílaná diskuse. Jsou Bert a Ernie "pouze" dobří kamarádi, nebo je za tím něco víc?

Debatu tentokrát odstartovalo vyjádření bývalého scenáristy Sezame, otevři se Marka Saltzmana, který pro pořad psal v 80. a 90. letech. Saltzman, který je sám gay, v rozhovoru pro server Queerty dostal otázku, zda vnímá Berta a Ernieho jako homosexuální pár, na což odpověděl kladně.

Bývalý scenárista navíc v rozhovoru přiznal, že ho k jeho přístupu ke psaní příhod Berta a Ernieho inspiroval jeho vlastní vztah, kdy sebe přirovnal spíše k chaotickému Erniemu a svého partnera k zásadovému Bertovi. Popřel však, že by jednal jakkoliv účelně. Saltzman dodal, že si nemyslí, že by dvojici spolubydlících maňásků dokázal napsat nějak jinak, než jako milující pár, protože je tak sám přirozeně vždycky vnímal.

Jak je to tedy?

Současní tvůrci pořadu však Saltzmanův pohled nesdílejí a do rozpoutané debaty přispěchali s vlastním vyjádřením. Berta a Ernieho popsali jako nejlepší kamarády a dodali, že jejich postavičky, i když působí a jednají jako lidé, jsou loutky, a nemají tak žádnou sexuální orientaci. Což je zvláštní, protože u jiných Mupetů, kteří se nutně neobjevují pouze v Sezame, otevři se, se orientace projevuje.

Například vztah mezi žabákem Kermitem a prasečí kráskou Piggy je dost jasně vykreslen a tyto loutky spolu v minulosti měly dokonce svatbu. Spíše to tak působí, že tvůrci chtěli svým vyjádřením předejít možným homofobním útokům a stížnostem na svůj pořad. Je třeba říct, že vnímat partnerský vztah mezi dvěma muži - na rozdíl od vztahu mezi antropomorfním žabákem a prasátkem - jako něco divného, je trochu nepochopitelné.

Bert a Ernie jako symbol

Jak bylo zmíněno výše, není to rozhodně poprvé, kdy se kolem mrzouta Berta a šprýmaře Ernieho rozpoutala podobná debata. Dvojici již dávno homosexuální komunita přijala za svou a Bert s Erniem se pro mnoho LGBT hnutí stali symbolem. V roce 2011 se tak na internetu například objevila petice, která požadovala, aby Bert a Ernie měli svatbu.

Americký časopis The New Yorker měl na svém přebalu v roce 2013 jednoduchou, a přesto láskyplnou kresbu od Jacka Huntera nazvanou Moment of Joy ("chvíle radosti"), kde se Ernie opírá o Bertovo rameno a společně se dívají na televizi. Bylo to pár měsíců poté, co Nejvyšší soud USA vyzval ke zrušení zákona o ochraně manželství, který definoval manželství pouze jako svazek muže a ženy.

A cover from 2013: Bert and Ernie’s "Moment of Joy.” https://t.co/iVmV1JyDxa pic.twitter.com/licDoenyaV — The New Yorker (@NewYorker) September 18, 2018

Od roku 2014 až do roku 2016 se zase řešila aféra, kdy cukrář ze Severního Irska odmítl pro homosexuální komunitu upéct dort na Mezinárodní den proti homofobii, který měl vyobrazovat právě Berta a Ernieho se sloganem "podporujeme svatby gayů".

Homosexuálové, kam se podíváš

Bert a Ernie ale rozhodně nejsou jediné fiktivní postavičky z dětských filmů a pořadů, u nichž vznikají podobné diskuse o jejich sexualitě. V popkultuře najdeme spoustu podobných figurek, které buď vyvolávají nadšení u bojovníků za lidská práva a LGBT hnutí, nebo naopak rozčilují homofobně smýšlející část populace, která podobné věci vnímá jako "mravní ohrožení dětí" nebo "plíživou propagaci homosexuality".

S vlnou nevole se tak setkala například fialová obludka (nebo co to je vlastně zač) Tinky Winky z dětského pořadu od BBC Teletubbies. Nebohý obří plyšák byl nejprve popotahován v USA v 90. letech, kdy se do něj pustil evangelický televizní kazatel Jerry Falwell, a následně i počátkem 21. století v katolickém Polsku, kde se do věci vložil rovněž úřad na ochranu práv dětí.

Přehnaně zapálení křesťané, kteří nejspíš slepě věří, že Ježíš Kristus zemřel za to, aby mohli nenávidět homosexuály, si postavu Tinky Winkyho totiž vykládali jako gaye a nechtěli, aby s ním přišly malé děti do styku.

Zaprvé kvůli jeho fialové barvě. Zadruhé kvůli tomu, že na hlavě má anténku ve tvaru obráceného trojúhelníku, což je u nás nepříliš známý symbol spojený s homosexualitou (původně byli růžovým trojúhelníkem označování gayové v koncentračních táborech v nacistickém Německu, později je začala používat jako symbol některá LGBT hnutí). A zatřetí, protože Tinky Winky občas nosí růžovou kabelku.

LGBT téma se řešilo i v případě oblíbeného polského seriálu Bolek a Lolek. Tváře animovaných chlapců si na svůj přebal v roce 2005 vypůjčil německý časopis Siegessäule, když propagoval pochod hrdosti ve Varšavě. Tím se dostal do sporu s polskými autory seriálu, kteří s tímto vyobrazením nesouhlasili, a magazín se nakonec musel za použití Bolka a Lolka omluvit.

Na Ukrajině se zase křesťanští aktivisté v roce 2012 pustili do mořské houby Spongeboba, jehož možná homosexualita se rovněž stala diskutovaným tématem nejen na internetu, a mořská houba nosící kalhoty se dostala mezi oblíbené postavičky nejen dětí, ale právě i LGBT komunity. Ač již v roce 2002 sám autor prohlásil, že roztomilý žlutý hrdina žijící na mořském dně v domečku z ananasu je asexuál.

Dva tátové a alegorie coming outu

Některá díla se v této otázce ale neřeší čistě z pohledu na jednu konkrétní postavu nebo dvojici postav, které se dle různých názorů chovají "teple" v rámci nějakých zašlých stereotypů o lidech, kteří nejsou heterosexuálně orientovaní. Například v 90. letech byl mnohým americkým křesťanům trnem v oku legendární disneyovský animák Lví král.

Co může vadit na shakespearovském příběhu mladého lva Simby, který soupeří se svým strýcem Scarem? Mnohým zapáleným fanatikům přišlo zvrácené, že Simby se během jeho vyhnanství ujme Timon a Pumbaa. Jinak řečeno je mladý lev v divočině vychováván dvojicí mužů (i když jeden je surikata a druhý vepř), a ničí se tak vžitá představa o "tradiční rodině". Vskutku bizarní.

Obdobně se diskutovaným stal i výrazně novější, ale dnes již rovněž ikonický, animák od Disneyho - Ledové království z roku 2013. Někteří homofobně smýšlející lidé film odsoudili jako propagaci homosexuality, LGBT komunita ho naopak uvítala jako možnou alegorii na coming out. V hlavní roli totiž můžeme sledovat princeznu Elsu, která musí před světem skrývat odlišnost, a potlačovat tak svou přirozenost, aby ji společnost neodsoudila a nezavrhla.

Elsa se ale nakonec veřejně projeví, zmateně uprchne a během písničky "Let It Go" nastane její proměna, kdy přijme sebe sama a rozhodne se, že už nikdy nebude skrývat, jaká skutečně je. V českém překladu například zpívá: "Já byla v zámku vězněná. Skrývej city, buď skříňka zamčená, to táta chtěl. Ty dny pryč jsou, svět zná tvář mou," a pokračuje "já jsem svá, to chci dokázat všem."

Přirovnání ke coming outu tak rozhodně nejsou nějak mimo a poselství pohádky, že lišit se od většiny není nutně něco, za co by se člověk měl stydět a skrývat to, je jednoduše krásné a naprosto nenásilně podané. Vidět za tím ale jakoukoliv "zlou homosexuální lobby", která může poškodit naše děti, je hodně divoká fantazie.

Co si budeme povídat. Obecně je hledání podobných bubáků, kteří nám kazí mládež, spíše záležitostí dospělých jedinců, kteří se nesmířili s tím, že žijí ve 21. století. Samotné děti si dobrou pohádku užijí, i kdyby tam třeba byly všechny postavy přiznaní homosexuálové, a jejich sexuální orientaci to nijak neovlivní, protože i přes představy spousty lidí to není žádná nakažlivá nemoc. Snad se jednou dožijeme doby, kdy bude takovéhle téma naprostou samozřejmostí a internetem nebude několik týdnů rezonovat debata o něčí sexuální orientaci.