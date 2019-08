Dominik Duka a jeho zápas s duhou

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Matěj Senft

Jsou některá poslední vyjádření stoupenců LGBT komunity světonázorovým totalitarismem, jehož součástí se stává i ateistická a satanistická agenda? Podle kardinála Duky ano.

Jedenáctého srpna vyšli do ulic lidé v pestrobarevném oblečení a s duhovými vlajkami oslavit rozmanitost. Prague Pride sice zasáhly deště, úsměv z tváří účastníků ale nesmyly. Rozjařenou náladu velkého karnevalu nenarušilo počasí, ale Dominik Duka. Ten označil komunitu LGBT+ lidí za agresivní stoupence totalitarismu.

Tedy systému vládnoucí skupiny, která neuznává žádné meze pravomoci a snaží se regulovat všechny aspekty veřejného i soukromého života. Mluvil tak z pozice primase českého, předsedy České biskupské konference, arcibiskupa pražského a kardinála římskokatolické církve.

Připojuji se k prohlášení předsedy polských biskupů, arcibiskupovi Gądeckého, který se vymezil vůči světonázorovému totalitarismu, prezentovaného v poslední době agresivními vyjádřeními stoupenců ideologie LGBT. https://t.co/D5GX6IFoJm — Kardinál Duka (@dominikduka) 9. srpna 2019

Mezitím se ve světě množí zprávy o drogových kartelech, znásilňování řeholních sester, nucených potratech a zneužívání dětí. Jen rychlý seznam činů, za nimiž nestojí mafie. Alespoň ne v pravém slova smyslu. Podobné kauzy v posledních letech vypadávají jako kostlivci ze skříně v sakristii kostela.

Ani zdaleka netvrdím, že celá římskokatolická církev, ale jistá její část svými činy ovlivňuje skupiny napříč společenským a sociálním spektrem. Dominik Duka volí rétoriku, jako by toužil diktovat svůj světonázor celému lidstvu, a to v aspektech veřejného i soukromého života. Mluví-li o totalitarismu v souvislosti s někým jiným, než se sebou samým a svou vizí církve, staví se do role pokrytce.

Možná by se měl kardinál Duka co nejdříve symbolicky vydat ke Stromu poznání. Ochutnání plodů z jeho koruny chápe americký teolog Lawrence Kushner jako poslední zásah při stvoření člověka, krok ke svobodě. Přesně té, již kardinál nechce mnohým dopřát.

Politika bez boha

Mohl bych s Dominikem Dukou vést dlouhé teologické disputace o tom, kde leží "boží" pravda. Mohl bych, jako mnozí přede mnou, tvrdit, že pokud přijde Poslední soud, kardinál to od Ježíše schytá za to, co provedl s jeho naukou lásky. Jenže dávno už nežijeme ve středověku.

Republika, v níž žijeme, je sekulárním státem a jako taková není vázaná na žádnou náboženskou ideologii a zaručuje každému právo na svobodu vyznání. Je určena článkem 2, odstavcem 1 Listiny základních práv a svobod: "Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání."

Kardinálovy výroky směrem k celé republice nejsou teologickým zamyšlením, ale politickým vyjádřením. A jako takové nemají větší váhu než politické prohlášení spolku milovníků absintu.

Dále kardinál píše: "Zároveň vnímám jako varovné, že témata LGBT ideologie se podle posledních zpráv rozšiřují i o ateistickou a satanistickou agendu, tedy o jevy, o jejichž odmítnutí nemůže být celospolečenských pochyb." (ZDE)

Něco tu nesedí. Nejsem sice právník, ale jsem občan této republiky vychovaný v křesťanské rodině. Nemohu se tak ubránit dojmu, že Dukova slova jsou v rozporu s Trestním zákoníkem, paragrafem 355, o Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, kde stojí: "Kdo veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta."

Z pozice novináře samozřejmě nechci a nemohu tvrdit, že je kardinál zločincem, který svými projevy překračuje zákon. Na to jsou tu jiní. Mohu nicméně s čistým svědomím říct, že Dominik Duka není mým kardinálem, a tak přecházím jeho twitterový výkřik bez sebemenší zášti, stejně jako příspěvky homofobních zastánců heterosexuálního vyznání. Příště se nad tím ani nezastavím, psát už o tom nebudu. Vždyť každý klaun, kterému lidé nevěnují pozornost, nakonec přestane vystupovat.