Vzpoura pokrytců proti sociálním sítím

Je možné na jednu stranu cenzurovat, a na druhou volat po takřka neomezené svobodě slova, aniž by člověk vypadal hloupě? Podle pánů, jako je Tomio Okamura a Václav Klaus mladší, nejspíše ano.

Sejdou se takhle dva. Jeden je na českém internetu proslulý mazáním cizích příspěvků a blokováním nepohodlných účtů, a druhý se rozčiluje a ohání žalobami, když ho někdo karikuje. A společně s partou dalších podobně smýšlejících přátel řeší, jak je cenzura špatná.

Ne, tohle není laciný hospodský vtip, ani scéna z absurdního dramatu Václava Havla. Takhle minulý týden vypadal seminář "Svoboda projevu a právo občana na pravdu" v režii SPD Tomia Okamury.

Poslanec Jiří Kobza z SPD uspořádal minulé pondělí na půdě Poslanecké sněmovny opravdu groteskní sešlost, kde se setkali příznivci dezinformací, aby společně rokovali o tom, jak jsou utlačováni.

Vystoupili zde skoro samé celebrity dezinformačního světa, jako bývalý ministr zdravotnictví a momentální kandidát SPD na senátora Ivan David, který vede web Nová republika. Dále bývalý poradce prezidenta Václava Klause Ladislav Jákl, jehož texty se objevují vedle článků o chemtrails a židovských spiknutích na dezinformačním webu Protiproud. Nebo člen rady ČTK a dlouhodobý kritik tradičních médií, a naopak fanoušek alternativních faktů Petr Žantovský.

Hlavní hvězdy ale byli pochopitelně sám velký šéf SPD Tomio Okamura a zvlčelý poslanec ODS Václav Klaus mladší, s nímž už si pomalu neví rady ani jeho domovská strana.

"Základem jakékoliv svobody je svoboda slova. Cenzura nepatří do demokracie. Svoboda slova je svobodou slova jen tehdy, platí-li pro všechny," nechal se v úvodním proslovu slyšet právě předseda SPD. Je opravdu zajímavé, že podobná slova bez uzardění říká člověk, na jehož veřejném facebookovém profilu se ve velkém mažou komentáře s opačnými názory a blokují uživatelé, kteří si dovolují s politikou SPD nesouhlasit.

V podobném duchu promluvil i poslanec Václav Klaus mladší, který se velmi často profiluje jako velký bojovník proti politické korektnosti. Přisadil si, že v poslední době sledujeme velké tlaky na svobodu slova a snahu ji omezit. Opět je dost úsměvné, že něco takového zaznělo od člověka, který se ještě ani ne před půl rokem rozčiloval a oháněl právníkem, když si ho magazín Revue Forum dovolil velmi nevinně karikovat na svém přebalu.

Těžko se tak dá věřit, že svoje řeči o svobodě pro všechny myslí oba pánové jakkoliv upřímně. Spíše to v jejich případě působí jako laciná populistická rétorika nebo pokrytecké uplatňování dvojího metru: Volnějšího pro jejich kontroverzní vyjadřování a názory, přísnějšího pro názory a vyjádření jejich oponentů.

Hospodská logika

Kdyby se celá věc převážně točila jen kolem podobných pokryteckých promluv, vzájemného utvrzování se v názorech a plácání po zádech mezi příznivci dezinformačních webů, stál by tento seminář za pozornost asi jen jako bizarní večerní podívaná - třeba místo filmu Zdeňka Trošky.

Václav Klaus mladší ale během svého proslovu zmínil i fakt, že připravuje zákon, který by sociálním sítím zakazoval mazat příspěvky jejich uživatelů. Jako jedinou výjimku, kterou by na sítích netoleroval, uvedl názory podporující genocidu.

Časté tvrzení, že například sociální síť Facebook je provozována soukromou firmou, která má jasně nastavená pravidla, k jejichž dodržování se zavazuje každý, kdo si zde založí účet, se Klaus jako pravicový politik ctící svobodu podnikání postavil poněkud neobvykle. Prohlásil, že "když jste soukromý hospodský, také si nemůžete vymyslet, že se u vás kouří po 22:00, protože to nikomu nevadí. Když jste hotel, také si nemůžete vymyslet, že neubytováváte zrzavé nebo černochy."

Zaprvé je zvláštní, že se Václav Klaus mladší ohání protikuřáckým zákonem, který v minulosti sám velmi kritizoval, a nijak se netají tím, že ho považuje za špatný. Ve svém starším komentáři na serveru novinky.cz doslova napsal: "Na to vám řeknou, že hospoda je 'veřejný' prostor. Není. Hospoda je něčí majetek. Žádný zákon vám neukládá, že musíte chodit do hospody a jak se tam máte dlouho zdržovat. Naproti tomu třeba škola je úplně něco jiného – tam jít musíte, protože je povinná školní docházka. Když stát zakáže kouřit v úřadech, na poštách, na vládě a tak dále – je to zcela v pořádku. Jsou to jeho úřady. Podobně jako je Franty na vesnici ta hospoda."

Těžko tak říct, jak by Václav Klaus mladší reagoval na trochu pozměněné vlastní tvrzení, že "sociální síť je něčí majetek. Žádný zákon vám neukládá, že musíte mít účet na sociální síti a jak se tam máte dlouho zdržovat."

Za druhé je srovnání hospody a sociálních síti trochu mimo, už jen třeba proto, že při vstupu do hospody se nemusíte zaregistrovat jako uživatel, pročítat si pravidla a souhlasit s nimi, jinak vás dovnitř nepustí.

Mimo je i Klausovo další přirovnání k hotelu, který neubytovává zrzavé a černochy. To je samo o sobě vysněná paralela a argumentační klam, protože žádné sociální sítě nikoho na základě příslušnosti k nějakému etniku nediskriminují. Třeba Facebook se naopak snaží rasistický, xenofobní a urážlivý obsah mazat. O to absurdnější je srovnávat postihování autorů podobně urážlivých komentářů s přístupem rasistického hoteliéra, který postihuje černochy.

Bany kam se podíváš

Václav Klaus mladší ve své křížové výpravě proti sociálním sítím, a obzvláště proti Facebooku, rozhodně nepolevuje. Tento víkend se naopak nově rozjel, když právě nejrozšířenější sociální síť na jeden den zablokovala jeho soukromý profil. Toho Klaus mladší chytře využil a ihned se začal stylizovat do role mučedníka, protože blokace přišla pár hodin poté, co na TV Prima opět mluvil o svém chystaném zákonu.

Pro MF DNES poslanec doslova řekl: "Bylo to kvůli asi tři, nebo čtyři týdny starému, naprosto nevinnému statusu o Chemnitzu. Sdílel jsem fotku z těch protestů od jedné paní, kterou kvůli tomu zablokovali. Myslím ale, že to spíš byla reakce na připravovaný zákon a na tu Primu. Nikdo přece nezkoumá tři týdny staré statusy. Asi udavači zkoušeli všechno možné a s tímto se chytli. Kdo chce psa bít, hůl si najde."

I na veřejném facebookovém profilu, který nijak postižen nebyl, se objevila informace naznačující souvislost mezi vystoupením v televizi a blokací soukromého účtu.

Facebook je přitom schopný člověku zabanovat profil i za příspěvek, který je přes rok starý. Klausem zmíněné tři týdny nutně nic znamenat nemusejí.

Bany na Facebooku, stejně jako na dalších sociálních sítích, fórech a webech, létají dennodenně a nutně nemusejí být aktuální. Mám s tím vlastní zkušenost, když mi byl po více než roce od sdílení udělen jednodenní ban za fotografii s Adolfem Hitlerem. Šlo o historický kontext, nikoliv o propagaci nacismu. Důvodem bylo pravděpodobně to, že německý vůdce měl na levé ruce pásku s hákovým křížem, který Facebook často postihuje bez ohledu na kontext.

Kdyby šlo o nějaký účelný útok na jeho osobu, jak se to Václav Klaus mladší snaží naznačit, pak by spíše dávalo smysl, kdyby byla zasažena jeho veřejná facebooková stránka, nikoliv soukromý profil. Jeho stránka, přes kterou propaguje většinu své agendy, má na ní takřka sto tisíc sledujících a téměř u každého příspěvku tisíce reakcí a zhlédnutí, je ale nadále aktivní.

Klidně zde tak najdeme jeho nasdílený nový komentář, kde se tématu sociálních sítích opět věnuje, a tentokrát je místo rasistického hotelu přirovnává rovnou k soukromým koncentračním táborům. Takové chucpe, jakým je srovnávání utrpení obětí holocaustu s tím, že někdo dostane ban na Facebooku, už asi nemá cenu ani komentovat.

Zmatený systém

Pravda je, že Facebook a jemu podobné servery občas jednají velmi zmateně a jejich pravidla jsou místy vágní. Nikdy si nemůžeme být jistí, zda konkrétní příspěvek neposuzuje někdo, kdo vůbec nerozumí řeči, jakou je napsán, a neřídí se pouze tím, že byl příspěvek nahlášen větším množstvím uživatelů, kterým přišel urážlivý.

Je naprosto legitimní o tomto problému s firmami diskutovat a snažit se nalézt společné řešení. Momentální mrzení uživatelů vycházejí spíše právě z nedokonalosti systému. Ono být celosvětová firma působící ve většině světa a dokázat vyhovět nastavením svých služeb všem zemím a uživatelům nebude příliš jednoduché.

Řešit tohle ale striktním zákonem, který by otevřel stavidla všemu obsahu a potíral jen jasné volání po genocidě, je cesta do pekel, která by servery jako Facebook proměnila v internetovou žumpu a uživatele vyhnala jinam.