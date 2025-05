Už toho má dost. Leoš Mareš utíká na venkov

7. 5. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

I známý moderátor si čas od času musí dopřát odpočinek od ruchu a digitální detox. Malebný venkov mu v tom vychází vstříc.

Nejspíš nikoho by nemělo překvapit, že je v dnešní digitální době pro influencery a mediální hvězdičky esenciálně důležité udržovat si svou přítomnost na sociálních sítích. Sejde z očí, sejde z mysli, a jakmile se vytratí dav hltající vaše fotky či filozofická moudra, kterými oblažujete svět na Instagramu či jiné platformě, najednou vyschne i výdělek, sláva vyvane a jste vůbec v háji.

Na druhou stranu, sláva samozřejmě není jednolitá, homogenní entita. Někteří adepti by byli bez sociálních sítích okamžitě v koncích, jiní je nijak zvlášť nepotřebují a jejich sláva nijak neslábne.

Ideální příklad: Leoš Mareš. Prominentní moderátor býval na internetech velmi aktivní, ale po chvíli už mu divadlo sociálních sítí začalo lézt krkem a poslední příspěvek přidal někdy v lednu, tedy před čtyřmi měsíci.

Leoš se raději věnuje rodině a práci, přiznal pro eXtra.cz: „Jsem tam trošku méně. Já si myslím, že je všechno, jak má být,“ zamyslel se.

Odpočinek od sociálních sítí Leošovi rozhodně prospívá. A k odstřihnutí se od digitálu měl v poslední době okolo sebe i skvělé prostředí: Volné dny i první máj trávili s manželkou Monikou na chalupě na venkově.

Leoš se venkovského klidu a pohody nemůže nabažit: „Zrovna včera mě podrápala kočka. Dcera, jak je malá a tahá tu kočku, tak jsem jí pomáhal a kočka se do mě zaťala. Zrovna jsem si říkal, že vesnický život je nádherný a je tam klid. Všichni se tam známe, já jsem tam dvacet let. Nemohu si to vynachválit.“

Zcela rozumíme. Každý si občas potřebuje užít trochu poklidné a mírumilovné idylky.