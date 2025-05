Legendární a nezaměnitelný Marek Vašut slaví 65: Málem se zabil kvůli depresím, děti nikdy nechtěl

7. 5. 2025 – 7:45 | Magazín | BS

Ikonický drsňák a famózní elegán slaví půlkulatiny. V osobním životě musel překonat celou řadu nelehkých zkoušek.

Jeden z nejvýznamnějších českých herců současnosti, Marek Vašut, nedávno oslavil významné životní jubileum: Je mu 65 let. Na své životní cestě ale narazil nejen na pozoruhodné herecké úspěchy, ale také osobní problémy a nelehké zkoušky, se kterými se musel prát dlouhé roky a kterého málem stály život.

Od dětských rolí k světovému úspěchu

Vašut začal hrát ve velmi raném věku. Když se poprvé mihnul před kamerou ve filmu Káťa a krokodýl, bylo mu tehdy pouhých pět let. Ještě jako malý si pak zahrál v dalších snímcích jako například Martin a červené sklíčko či Přijela k nám pouť.

Svůj archetyp drsných elegánů pak předestřel rolí boxera Vildy v Pěstech ve tmě a především pak jako svůdník Oliver z Románu pro ženy. Bylo to právě tam, kdy nechal naplno rozvinout svůj přirozený šarm a publikum mu za to padalo k nohám.

Nesmíme ale zapomenout i na skutečnost, že se Vašut neomezoval pouze na české snímky: Účastnil se během své kariéry také více než sta zahraničních projektů. V nich si zkusil stát po boku takových hvězd, jako jsou třeba Tom Cruise (Mission: Impossible, 1996) či Anthony Hopkins (Česká spojka, 2002).

Starý mládenec

Vašut se sice na stříbrném plátně často prezentuje jako miláček žen a velký svůdník, v osobním životě ale vždycky zůstával radši sám a nikdy se neoženil. Sám tvrdí, že ho myšlenky na svatbu čas od času přepadly, ale vždycky je "včas zaplašil".

Několik vážných vztahů má samozřejmě za sebou, vždycky ale gentlemansky chránil soukromí svých partnerek a žádné bližší detaily se proto na veřejnost nedostaly.

Po potomcích ale dle vlastních slov nikdy netoužil: „Děti nemám. Podle mě to mají dělat profesionálové. Já se v tomto oboru cítím jako velký amatér. Pánbůh si to nedal patentovat a od té doby to může beztrestně dělat každý blb. Nechci rozšiřovat jejich řady,“ prohlásil svého času pro magazín Vlasta.

Démoni depresí

Viděli jsme to už tolikrát a stejně to svým způsobem člověka překvapí: Sláva a úspěch opravdu nejsou zárukou spokojené mysli. Krutými depresemi trpí celá řada herců a stejně tak bychom mohli vypočítat tragické případy, kdy slavní svůj boj nezvládli a sáhli si kvůli depresím na život. Vzpomínáte na Robina Williamse?

Mohl tak dopadnout i Marek Vašut, jak on sám přiznává: V roce 2000 se pokusil předávkovat prášky. Úmyslně. „Šestého června 2000 jsem se skutečně pod vlivem dlouhodobě neléčených depresí rozhodl odejít dobrovolně ze světa,“ napsal tehdy.

Moc dalších detailů ohledně svého duševního zdraví už pak nezveřejnil, jen dodal, že už je díky terapii a práškům pod kontrolou. Doufejme, že to tak i zůstane.