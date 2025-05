Kratom: droga, kterou děti milují

7. 5. 2025 – 10:27 | Magazín | Žanet Ka

Obhajujte si ho, jak chcete. Kratom. Zázrak na bolest, únavu, náladu. Prý přírodní. Prý bezpečný. Myslíte si, že kratom prodávaný v Česku je jiný? Čistší? Bezpečnější? Jen proto, že je legální? Není! Je to ten samý prášek, který jinde ve světě považují za hrozbu veřejného zdraví. V mnoha zemích je distribuce i užívání trestné. Proč asi?

Psychoaktivní látka s návykovým potenciálem podobným heroinu. Závislost vzniká tiše, účinky jsou devastující- a prodává se zcela volně. U nás jen prochází díky dírám v legislativě. Závislost nevzniká přes noc. Někteří ho začali užívat rekreačně, nebo k léčbě určitých příznaků jako je bolest nebo úzkost. S častějším užíváním se může vyvinout tzv. tolerance a objevuje se i bažení (tzv. craving). Někdy začíná jako čaj „na soustředění“. Přírodní cesta proti stresu. Velmi oblíbené zejména u mladých studentů. “Nakopávač” pro sportovce. Jenže tělo si zvyká. Dávky rostou. A pak už bez něj nedokážete vstát. Fungovat. Cítit. Hlavní alkaloidy v kratomu se totiž vážou na opioidní receptory v mozku, stejně jako morfin. Stejně jako heroin. Výsledek? Tělo si říká o další dávku. A pak další. Bez ní nefunguje. Bez ní se rozpadá.

Absťák? Týden bolesti. A další temnoty

Nespavost, třes, deprese, panické záchvaty. Někteří lidé popisují absťák z kratomu jako kombinaci chřipky, psychického kolapsu a odpojení od reality. A to je ta lepší verze- pokud nedojde k selhání srdce nebo ledvin. Akutní fáze abstinence trvá přibližně týden, postupně se stav zlepšuje. Někteří mohou zažívat nespavost po dobu i několika měsíců.

Jak to vůbec prošlo? Laxnost a byznys

Kratom se u nás většinou prodává jako „sběratelský předmět“. Jako potravina či nová potravina by totiž neprošel. Všichni věděli, že se pije, polyká, šňupe. Byl v automatech, na benzínkách, ve fitkách. I ve školních batozích. A všechno legálně.

Děti si ho mohly koupit. Bez omezení. Bez dozoru. Bez varování. A z kratomu se stala nová brána k tvrdým závislostem. Bohužel- podle Světové zdravotnické organizace OSN (WHO) není kratom ještě dostatečně probádán a není důvod ho doporučit ke kritickému přezkumu a zařazovat ho tak mezi zakázané látky. Je otázkou, jakou cestou se vydají čeští legislativci. Počkají na další výzkumy a razítka, nebo budou reagovat na to, co se ve skutečnosti děje?

„Bio extrakt“? Ne. Tvrdá droga v jiném kabátě

Kratom je psychoaktivní látka pocházející z rostliny Mitragyna speciosa, která roste převážně v Jihovýchodní Asii. Do Evropy a dalších západních zemí je vyvážen v podobě zeleného až tmavě zeleného prášku. Ten se poté konzumuje s vodou, čajem či slazeným nápojem. Je ho možné též zakoupit i v tabletách a v podobě tekutého extraktu.

Má narkotické vlastnosti. Dokáže zkombinovat psychostimulační účinky a účinky podobné opiátům- podle dávkování. V malých dávkách působí jako stimulant- euforie, zvýšená energie, soustředění- účinky podobné kokainu nebo pervitinu. V těch vyšších? Útlum, nevolnost, ztráta kontaktu s realitou- sedativní účinky jako při užití morfia nebo heroinu. Dlouhodobě? Úbytek na váze, nespavost, deprese, psychózy.

Nejde o čaj ani doplněk stravy. Jde o látku, kterou se můžete předávkovat. Která v kombinaci s alkoholem nebo jinými drogami může zabíjet. A zabíjí.

Kratom má své oběti

ČR 2024: “Čtyři úmrtí způsobil kokain, pět heroin, třikrát zabíjela extáze, dvakrát kratom. Nefatální intoxikace nejčastěji způsobily semisyntetické kanabinoidy HHC a léky (opiáty včetně fentanylu, benzodiazepiny, anxiolytika a další). Dále pervitin, THC, ale také kokain, MDMA, lysohlávky, GHB nebo v Česku neregulovaný kratom.” (zdroj PČR)

A stále je v Česku legální. Bez omezení. Bez dozoru.

Kratom není neškodná rostlinka. Je to droga v maskovacím obalu. V kombinaci s ignorancí, lhostejností a komerčním zájmem vzniká nebezpečný koktejl, který jsme pustili přímo mezi děti. Až přijde regulace, bude pozdě pro ty, kteří už spadli.

Co říkají odborníci?

„Kratom je opiát s rostlinným původem. Může způsobit stejnou závislost jako heroin.“ MUDr. Viktor Mravčík, odborník na drogovou problematiku

„Největším problémem kratomu je, že je vnímán jako neškodný. Tím spíš zasáhne mladé.“ PhDr. Michal Miovský, Klinika adiktologie 1. LF UK

„Abstinenční příznaky jsou velmi nepříjemné- nespavost, podrážděnost, deprese. Lidé končí na psychiatrii.“ MUDr. Alena Kořínková, psychiatrička a terapeutka

Co s tím? Záleží i na vás