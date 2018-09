Ústí nad Labem vs. občanská společnost. Série udání města na aktivisty nekončí, věc přebírají žalobci

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Nevzdáme se! Ústecký magistrát nesouhlasí s rozhodnutím policie, která jako nedůvodné shodila ze stolu trestní oznámení na aktivistu Lukáše Blažeje ze spolku Ústecké šrouby. A odvolává se ke státnímu zastupitelství, aby případ přešetřilo. Jde přitom už o čtvrté udání, které na aktivistu poslal právník magistrátu Miloš Studenovský. Policie už dříve uvedla, že trestní řízení neslouží k řešení osobních či názorových sporů, píše Robert Malecký na webu Hlídací pes.

O snaze magistrátu kriminalizovat občanská sdružení, která se účastní například stavebních a územních řízení, informoval HlídacíPes.org už několikrát. Scénář je vždy podobný:

Z ústecké radnice odejde na policii udání, že se měl Lukáš Blažej dopustit trestného činu. Policie případ prověří a oznámení jako nepodložené založí. Občas, když detektivovi dojde trpělivost, připojí navíc nějaká ta ostřejší slůvka o zneužívání v politickém boji.

Celkem se to stalo už čtyřikrát. O posledním takovém případu informoval HlídacíPes.org před dvěma týdny.

Vydírání? Ne, běžný postup

Tehdy město obvinilo Blažeje a spolek Ústecké šrouby z vydírání.

Šlo o smlouvu, kterou spolek uzavřel se společností Naturen. Ta buduje inženýrské sítě k rodinným domům v Habrovicích u Ústí nad Labem.

"Smlouvu lze interpretovat vcelku jednoduše. Bude-li společnost Naturen konat to, co si spolek nadiktuje, nebude tento hatit jeho investiční záměr podáváním šikanózních odvolání či správních žalob," napsal do trestního oznámení vedoucí právního oddělení magistrátu Miloš Studenovský.

Policie ale byla jiného názoru. A došla k němu výslechem svědků, kterých se případ narozdíl od magistrátu týkal.

Architekt Pavel Černohouz, který investora zastupuje, na policii vypověděl, že setkání s aktivisty inicioval sám. Podmínky, které si spolek kladl, jsou podle něho zcela běžné a splnitelné. "Věci jimi navrhované jsou běžné a vzhledem k situaci stavby na místě i rozumné," cituje Černohouze policejní dokument.

Navíc policejní komisař konstatoval, že magistrát jako podavatel trestního oznámení vůbec není tím, kdo by měl být vydírán.

Ústecký magistrát se ale vzdát nechce. "S rozhodnutím nesouhlasíme, předali jsme ho k prošetření na ústecké státní zastupitelství," citoval mluvčí radnice Romanu Macovou Ústecký deník.

'Jinde by přišel o místo'

Aktivista ze spolku Ústecké šrouby Lukáš Blažej (v říjnových volbách kandiduje do městského zastupitelstva za hnutí PRO!Ústí – pozn. red.) měl podle právníka ústeckého magistrátu Miloše Studenovského v minulosti například nepřípustně zasáhnout do pravomoci města, když zatelefonoval do firmy M+M servis, jak zastupitelé na veřejném zasedání rozhodli o její žádosti o prominutí dluhu. Na policii město poslalo udání, že se mladý student práv Lukáš Blažej dopustil trestného činu přisvojení pravomoci úřadu.

Policie věc založila, a dokonce městskému právníkovi vytkla zneužívání v politickém boji.

"Podání neobsahuje zcela žádné skutečnosti svědčící o spáchání trestného činu a je k zamyšlení, proč bylo vlastně podáno. Nelze totiž přehlédnout, že směřuje proti osobě, která se občansky a politicky angažuje a ve svých vystoupeních často kritizuje vedení statutárního města. Trestní řízení v žádném případě neslouží k řešení osobních či názorových sporů a pro takové účely nemůže být zneužíváno."

Tak snahu města v usnesení, kterým udání odložil, okomentoval policejní komisař Michal Hrabánek.

Blažej tvrdí, že je chování, kdy vedoucí městský právník podle něho tráví pracovní dobu zahlcováním policie a státního zastupitelství absurdními trestními oznámeními, nepřípustné.

"Lidé, kteří nemají nic společného s politikou, musí kvůli němu chodit na výslechy, a kriminalisté tráví čas vyřizováním nesmyslů místo odhalování trestné činnosti. Kdekoliv jinde by takový zaměstnanec přišel o místo, ale v Ústí nadále pobírá veřejné prostředky a pokračuje v šikanování aktivní veřejnosti a poškozování dobrého jména města," řekl Lukáš Blažej.

Robert Malecký pro Ústav nezávislé žurnalistiky