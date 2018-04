Hysterie kolem Facebooku: Zlá firma vs. zpovykaní uživatelé

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Kdo je v kauze kolem zneužití dat padesáti milionů uživatelů Facebooku ten hlavní záporák? Stejnojmenná společnost, která síť provozuje, nebo naopak její nezodpovědně se chovající uživatelé? Anebo je to všechno úplně jinak a jde o mnohem víc, než jen o zásahy do zdánlivého soukromí?

Už měsíc nejen světem internetu hýbe kauza kolem společnosti Facebook, z jejíž stejnojmenné sociální sítě vytěžená data byla získána společností Cambridge Analytica, která informace o více než 50 milionech uživatelích především z USA a Velká Británie následně údajně zneužila k ovlivňování amerických prezidentských voleb.

Kolem celého případu se rozjela až nepochopitelná a stále příliš neutuchající hysterie a dost často nesmyslná kritika mířící právě čistě na Facebook jako na nějaké absolutní zlo, které krade nevinným lidem soukromí a manipuluje společností. Často způsobené prostě tím, že lidé nerozumějí tomu, jak to na internetu a sociálních sítích chodí, a že informace, které o sobě dáte veřejně na internet, může překvapivě někdo využít.

Ajťák mezi seniory

O tom krásně svědčí i dvojice slyšení šéfa Facebooku Marka Zuckerberga před americkými zákonodárci, která se konala minulý týden. Především první úterní setkání Zuckerberga a senátorů evokovalo spíše návštěvu mladého altruisty v domově důchodců, kde se mladík rozhodl s internetem nezkušené skupině seniorů poskytnout IT hodiny pro začátečníky.

Zuckerberg tak musel vysvětlovat řadu základních věcí, na které zná odpověď snad každý zkušenější uživatel internetu, případně se dají po chvíli googlení lehce dohledat. Jednomu ze senátorů tak šéf největší sociální sítě musel například vysvětlovat, jak Facebook vydělává peníze, když je pro uživatele zdarma. Pochopitelně jsou jeho příjmy z prodeje na uživatele cílené reklamy, podobně jako u spousty dalších internetových stránek. Rovněž musel Zuckerberg vyvracet i konspirační teorii o tom, že společnost odposlouchává své uživatele prostřednictvím jejich telefonů.

Samozřejmě zazněly i serióznější otázky, které k smíchu už tak úplně nejsou. Především během druhého slyšení, kam američtí zákonodárci přišli evidentně připravenější, a celá záležitost tak nakonec nevypadala jen jako groteskní střet generací. Zuckerberg byl například tlačen do vysvětlování, jak je to se sbíráním dat o uživatelích, kteří účet na Facebooku nemají.

Přesto těžko říct, proč se všude vynořily titulky o tom, jak byl Mark Zuckerberg "grilován" a "na koberečku". Přitom šéf Facebooku, který se slyšení účastnil zcela dobrovolně, evidentně celou situaci zvládl, a přesto, že se často za sebe i společnost omlouval, případně se některým dotazům vyhnul nebo odpověděl nepřímo, zůstal celou dobu perfektně na koni. Což podtrhuje i to, že akcie Facebooku, které extrémně propadly, když před měsícem vyšla kauza najevo, během dnů Zuckerbergova slyšení v americkém Kongresu poskočily o 25 miliard dolarů nahoru.

Nezodpovědní uživatelé

Cynicky by se tak dalo tvrdit, že hlavními viníky celé momentální kauzy jsou především "zpovykaní" uživatelé, kteří si nečtou uživatelské smluvní podmínky (ruku na srdce: kdo z nás to ve virtuálním prostředí opravdu vždycky dělá?), dávají přístupy ke svým informacím každé druhé aplikaci a kvízu o tom, jaké plemeno by byli, kdyby se proměnili ve psa, nebo kterému členovi hudební skupiny The Beatles jsou nejpodobnější, a celkově se v prostředí internetu chovají nezodpovědně.

Ano, takhle bychom nad celou kauzou mohli jednoduše mávnout rukou a říct, že si za to uživatelé, jejichž data si někdo stáhl, mohou vlastně sami a je to čistě jejich problém, protože se na internetu chovali tak, jak se chovali. To bohužel ale tak docela nemůžeme, i kdybychom byli ty nejcyničtější bestie. Takovéto zneužití něčích dat totiž v tomto případě není osobní problém konkrétního uživatele, ale je to problém pro celou společnost.

Nehraje takovou roli, že se konkrétní jedinci cítí být poškozeni, protože jim někdo narušil zdánlivé virtuální soukromí, případně obchodoval s jejich veřejnými daty. Podstatné je především to, že se Facebook stal důležitým celosvětovým polem pro informační válku a propagandu (nezapomeňme, že sociální síť využívají přes dvě miliardy obyvatel planety), které právě díky sběru dat uživatelů může mnohem lépe fungovat a cílit. Nejedná se tak pouze o problém uživatelů Facebooku, ale zasaženi jsou i lidé, kteří na sociální síti účty nemají, nebo dokonce nechodí na internet.

Ostatně i odborníci se shodují, že kauza kolem Cambridge Analytica je pouze špičkou ledovce a ovlivňování společnosti třetími stranami za pomoci Facebooku se vztahuje na mnohem více, než jen na americké prezidentské volby.

S Zuckerbergem na jedné lodi

Byla by chyba z toho všeho vinit společnost Facebook. Naopak je třeba si uvědomit, že v této otázce jsme s Markem Zuckerbergem a jeho lidmi prakticky na stejné lodi a společně musíme čelit zájmovým skupinám, které sociální síť zneužívají.

Úplně mimo tak působí například hnutí Delete Facebook vyzývající lidi k mazání facebookových účtů, které se začalo po vypuknutí kauzy šířit po Twitteru a k němuž se připojil například i podnikatel a vynálezce Elon Musk. Tím, že si několik lidí smaže své účty, se skutečně nic nevyřeší, a ve výsledku se tak jedná o prázdné a zbytečné gesto. Navíc i kdyby tu Facebook nebyl, bylo by tu prostě něco jiného - ať už MySpace, Google Plus nebo nějaká úplně nová sociální síť. Facebook měl jen tu “smůlu”, že souboj o přední sociální síť vyhrál právě on, a musí se tak jako průkopník potýkat s problémy s tím spojenými.

Důležitá teď bude především spolupráce společnosti Facebook s jednotlivými vládami. Dle chování Marka Zuckerberga to vypadá, že si míru problému zneužívání Facebooku, který dřív spíše zlehčoval, díky ostré reakci na tuto kauzu uvědomil (nebo se tak aspoň tváří) a je více než nakloněný společnému řešení. Přece jen jde o jeho pověst, která nyní byla značně narušena.