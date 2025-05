Drama v rodině nekončí: Karel Heřmánek mladší si vydržoval ukrajinskou milenku!

7. 5. 2025 – 7:15 | Magazín | Jana Strážníková

Bývalá zaměstnankyně divadla prozradila pravý důvod manželské krize Karla Heřmánka mladšího.

Novinami sotva proběhla část zpovědi bývalé zaměstnankyně divadla Bez zábradlí Daniely Poupové, která prozradila pozadí nečekaně ostrého konfliktu mezi bratry Karlem Heřmánkem mladším a Josefem Heřmánkem. Podle všeho měl vyústit v těžké zranění s dlouhodobými následky, kvůli kterým se pak Josef vzdal svého podílu v divadle..

Poupová ale ještě neskončila a měla co říct i k manželské krizi Karla mladšího. Podle Poupové za ni totiž nemůže nic jiného než ukrajinská milenka, kterou se Karel navíc vůbec netajil, manželka Nikol Kouklová o ní moc dobře věděla, a dokonce si ji otevřeně vodil domů! Mělo jít o ukrajinskou herečku Alinu Katrečko, s níž se měl Karel mladší seznámit v Brémách.

„Tam se dali dohromady. Alina přijela potom s Karlem do Prahy, on se odstěhoval od Nikol a začali spolu randit,“ prohlásila Poupová pro Blesk.

Ženatý Karel se pak prý vůbec nerozpakoval se k Alině otevřeně hlásit: „Dokonce s ní jezdil za nimi do Jevan! A oni syna respektovali. Nikol byla samozřejmě bez sebe, dělala různé scény. Karel se proto s Alinou neustále rozcházel a zase scházel. Nic naplat, k Nikol stále něco cítil, ale skloubit mu dvě ženský prostě nešlo,“ vzpomínala Poupová.

Trojúhelník, který zkrátka nemohl fungovat a jen hrozil větší a větší explozí, nakonec vyústil v ostrou hádku obou dam, ke které mělo dojít v kavárně počátkem listopadu loňského roku: „Nikol vyřvávala něco o ukrajinské ku*vě, a to byla tehdy ta nejslabší slůvka, co z úst vypustila. Nebylo to vůbec pěkný...“

O zhruba dva měsíce později pochopil neudržitelnost situace i sám Karel mladší a rozhodl se milenku odkopnout. Rozešel se s ní prý zprávou po síti s tím, že ke své ženě Nikol stále něco cítí a chce plnit manželský slib, že spolu budou v dobrém i zlém.

Jak moc se to ale povede, je zatím ve hvězdách, protože se nezdá, že by Nikol náhle překypovala odpuštěním. A nedávno se proslechlo, že se Karel mladší chystá na delší dobu do Spojených států. Sám, bez ženy. A zpáteční letenku si prý nekoupil...