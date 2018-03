Vytlačte teroristy z internetu, burcuje Brusel

autor: šar

Internetové společnosti by měly ze svých systémů do hodiny od oznámení odstranit obsah související s terorismem, je přesvědčena Evropská komise. Firmy jako je Facebook, Twitter, YouTube nebo Google by také měly samy podobný obsah aktivně vyhledávat, včetně pomocí automaticky fungujících nástrojů.