Svět by měl hnát Indii k zodpovědnosti, vyzývá po úderech Pákistán

7. 5. 2025 – 12:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Svět by měl hnát Indii k zodpovědnosti Po nočních indických úderech na údajná teroristická zařízení v Pákistánu to dnes podle agentury AFP uvedla po svém zasedání pákistánská národní bezpečnostní rada, jejímiž členy jsou vysocí civilní i vojenští představitelé země.

Pákistánská armáda tvrdí, že při indických úderech bylo zabito 26 civilistů. Úřad pákistánského premiéra sdělil, že pákistánské ozbrojené síly byly v reakci na indické údery pověřeny podniknout odpovídající kroky.

Noční vzájemné ostřelování je považováno za nejhorší vystupňování násilí mezi oběma jadernými mocnostmi za posledních zhruba 20 let. Indie podle agentury Reuters tvrdí, že udeřila na devíti místech Pákistánu, a to včetně pákistánské části Kašmíru, kterou Dillí považuje za okupovanou. Podle Pákistánu bylo útoků více, a to až 24 na šesti místech.

Údery Indie podnikla ve středu brzy ráno místního času (v úterý pozdě večer SELČ) s pomocí raket. Ve sporném Kašmíru se obě strany ostřelují vzájemně, podle Indie zabila pákistánská palba deset lidí a dalších 48 zranila.

"Vyzýváme mezinárodní společenství, aby uznalo závažnost ilegálních a nevyprovokovaných kroků Indie a donutilo ji skládat účty," uvedla dnes pákistánská bezpečnostní rada. Podle agentury Reuters tento orgán prohlásil, že Indie v regionu "rozpoutala peklo" a že odpovědnost za následné důsledky je bezvýhradně na straně Indie.

Islámábád dnes rovněž odmítl indická tvrzení o přítomnosti táborů teroristů na pákistánském území. Pákistánská islamistická skupina Džajše Muhammad přitom dnes připustila, že při indickém útoku bylo zabito i deset příbuzných jejího vůdce Masúda Azhara.

Pákistánská vláda dnes také Indii obvinila z úmyslného ostřelování vodní elektrárny, což je podle Islámábádu v rozporu s mezinárodními úmluvami. Úřad pákistánského premiéra dále prohlásil, že údajná indická agrese vystavila velkému nebezpečí komerční aerolinky z regionu Perského zálivu, čímž byly podle úřadu ohroženy tisíce životů.

Vztahy Indie a Pákistánu jsou po dubnovém útoku na turisty v indické části Kašmíru vyhrocené. Dillí obviňuje Islámábád, že se na činu podílel. V regionu panují obavy z nové války mezi oběma zeměmi.