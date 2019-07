Umění, které je stvořeno z polibků

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Netradičním způsobem tvoří umělkyně Alexis Fraserová. Čtyřiatřicetiletá Američanka si jako klíčový nástroj pro své obrazy vybrala to, co mají mnohé ženy v kosmetické tašce - rtěnku.

Alexis Fraserová původně chtěla o umění spíše učit a malování mít jen jako koníček. Nakonec se však stala umělkyní na plný úvazek. Nejdříve tvořila konvenčními technikami, pak ale přišla změna.

Na jejím začátku byl požadavek jednoho z klientů, ať vytvoří obraz Marilyn Monroe netradiční technikou. Fraserová přání vyhověla a použila rtěnku. Našla tak svůj unikátní styl skrze barevné polibky.

Velkou roli v tom, aby touto cestou pokračovala, však hrál její manžel, neboť Fraserová se tak radikálnímu odbočení dlouho bránila. V roce 2013 ale vše přehodnotila. Její obrazy začaly mít slušný úspěch. Fraserová vedle Spojených států vystavovala i v Hongkongu, Tokiu či Londýně. Nejvyšší částka, kterou za své dílo zatím utržila, byla 17 tisíc dolarů. Což není špatné.

A jak celý proces probíhá? Fraserová si nejprve načrtne to, co chce malovat a kam má přijít jaká barva. Pak vzniklé kontury vyplňuje obrovským množstvím polibků, pro některé detaily – například řasy nebo vrásky – však vezme rtěnku do ruky. Barvy pak také dle potřeby roztírá kosmetickými štětci.

Fraserová, která vlastní opulentní zásobu rtěnek mnoha odstínů, nakonec hotové dílo ošetří epoxidovou pryskyřicí. Ta ho ochrání před škodlivými vlivy okolního prostředí.