Na účtech nic není. Právník Diag Human viní Česko z útěku před věřiteli, důkazem má být i Babiš

Dva roky stará parlamentní řeč Andreje Babiše nyní slouží firmě Diag Human jako podpůrný důkaz pro tvrzení, že Česká republika nezákonně stáhla svá aktiva z účtů v Lucembursku. Tak, aby z nich nemohla firma Čechošvýcara Josefa Šťávy na účtech tamních bank exekučně zabavit vysouzených 14,5 miliard korun, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

"Výroky českých představitelů indikují, že jde o vážný kriminální čin a do očí bijící porušení jak lucemburských, tak českých zákonů," konstatuje lucemburský právník Diag Human Rémi Chevalier v dopise, který na konci června zaslal ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, ministryni financí Aleně Schillerové a premiéru Andreji Babišovi.

Právě Babišova role je v aktuálním vývoji letitého sporu poměrně zásadní.

Žádná aktiva tu nejsou

Hlavní bojiště dlouhé právní bitvy mezi Českou republikou a společností Diag Human je nyní v Lucembursku. Právě tam Česko pravomocně prohrálo spor, v němž jde nyní již i s úroky (které každý den rostou zhruba o 1,3 milionu korun) o 14,5 miliardy korun.

Že má na peníze Diag Human nárok, potvrdil počátkem června Nejvyšší soud v Lucembursku. Stvrdil tím svůj dřívější nález, který na základě pravomocně prohraného soudního sporu povolil obstavit majetek českého státu v Lucembursku.

"Poslední rozhodnutí se týká toho, že kdyby Česká republika měla na účtech u dvou konkrétních bank (v Lucembursku) peníze, tak by se ty peníze odečetly z účtu České republiky a zapsaly se na účet Diag Human," vysvětlil v červnu v České televizi náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar. Právě Ministerstvo zdravotnictví ve sporu s Diag Human zastupuje Českou republiku.

Na soudem obstavených účtech u lucemburských bank ale žádná aktiva, která by Diag Human mohl zabavit, nejsou. Opakovaně to potvrzuje i Ministerstvo financí.

"Ministerstvo financí nemá uložené žádné prostředky v lucemburských bankách. Z tohoto pohledu v České republice nepřináší rozhodnutí soudu žádná rizika," ujistil v reakci na takzvané "validation" lucemburského Nejvyššího soudu mluvčí Ministerstva financí Michal Žurovec.

Právě v tom je ale podle Diag Human problém. V rámci sporu byl majetek České republiky v Lucembursku do výše nároku Diag Human obstaven už 4. října 2011. Tehdy šlo o sumu zhruba deseti miliard korun, konkrétně 419 734 449 euro. Dnes částka přesahuje kvůli úročení čtrnáct miliard.

Právní zástupci firmy namítají, že v průběhu soudního sporu aktiva v příslušné výši na účtech v Lucembursku byla a že je Česká republika pravděpodobně stáhla z již zmražených účtů. Česko proto viní z útěku před věřiteli.

Podle Rémiho Chevaliera, který Diag Human v Lucembursku zastupuje od roku 2011, se jedná "o vážný kriminální čin a porušení jak českých, tak lucemburských zákonů".

Chevalier upozorňuje na soudní stání ze 4. června 2012 , kde Česká republika požádala soud o to, aby na účtech byla blokovaná suma jen do výše sporné částky a nikoli veškerá aktiva.

"U tohoto soudního slyšení se řešilo i to, zda fondy zůstanou zablokovány u dvou komerčních bank (KBL a BNP) nebo zda to bude o státní banky. Soudce rozhodl, že to zůstane u komerčních bank," říká Chevalier, který to vnímá jako důkaz, že česká aktiva v té době ještě v Lucembursku byla.

Nyní prý banky na dotaz Diag Human uvedly, že žádná aktiva České republiky nemají.

Babišova řeč ve sněmovně

Chevalier se proto podle svých slov chystá v nejbližší době podat trestní oznámení lucemburským úřadům a podá i podnět k šetření i lucemburskému bankovnímu dohledu. Konkrétně se jedná o účty dvou mezinárodních bank: BGL BNP Paribas a KBL European Private Bankers. Přes ně měla Česká republika vypořádávat platby za státní dluhopisy.

"Pouze kriminální vyšetřování může přinést důkazy, že fondy byly nelegálně a záměrně staženy," napsal na dotaz HlídacíPes.org Chevalier.

V dopise, který na konci června doputoval na adresu Úřadu vlády Andreji Babišovi, na Ministerstvo zdravotnictví ministru Adamu Vojtěchu a na Ministerstvo financí ministryni Aleně Schillerové Chevalier mimo jiné napsal: "Navzdory tomu, že Česká republika už v srpnu 2013 u odvolacího soudu konstatovala , že bude rozhodnutí soudu respektovat, představitelé státu potvrdili, že z lucemburských bank stáhli finance a aktiva. Cílem bylo vyhnout se jakýmkoli nuceným, byť soudně zákonně potvrzeným, povinným platbám."

V dopise zmiňuje konkrétní příklad – veřejné vystoupení Andreje Babiše na půdě českého parlamentu. Právník jej v dopise datuje na 17. října 2017, ve skutečnosti řeč Babiš pronesl v rámci vyhrocené předvolební debaty o "kauze lithium" o den dříve, 16. října 2017, jak plyne z oficiálního stenoprotokolu Poslanecké sněmovny.

Babiš na plénu sněmovny řekl toto: "Vážení, my jsme prohráli Diag Human v Lucembursku za 14 mld. Já jsem ještě jako ministr financí stahoval naše aktiva na základě jednoho bezvýznamného dopisu, kde někdo napsal, že chce podnikat s krevní plazmou."

Že by aktiva odešla?

Bezvýznamným dopisem měl Babiš na mysli dopis někdejšího ministra zdravotnictví Martina Bojara z roku 1992, v němž varoval dánskou firmu Novo Nordisk před spoluprací s firmou Conneco (předchůdce Diag Human) při zpracovávání krevní plazmy. Od tohoto dopisu se skutečně odvíjí příběh dalšího více než čtvrtstoletí arbitráží a soudů.

Podstatnější je teď z hlediska Diag Human první část věty, v níž Babiš otevřeně v roce 2017 říká, že jako ministr financí z Lucemburska stahoval česká aktiva.

Právě tuto jeho větu nyní právní zástupce Diag Human v Lucembursku Remi Chevalier vnímá jako další nepřímý důkaz, že Česko skutečně aktiva ze zmrazených účtů stahovalo.

HlídacíPes.org oslovil s žádostí o reakci na argumenty Diag Human a na obvinění z možných trestných činů a údajného útěku před věřiteli jak Ministerstvo financí, tak Ministerstvo zdravotnictví.

"Informacemi o stahování zahraničních aktiv České republiky Ministerstvo zdravotnictví ČR nedisponuje. Co se týče bankovních účtů v zahraničí, Ministerstvo zdravotnictví žádné takové účty vedené jménem České republiky nemá," říká mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Ministerstvo financí reagovalo konstatováním, že "nemá v lucemburských bankách vedeny platební účty". Na žádost o odpověď na původní dotaz, tedy, zda a případně kdy byla aktiva (nejen finanční) z Lucemburska stažena a jak pohlíží na názor zástupců Diag Human, že může jít o tzv. útěk před věřiteli, už odpověď nepřišla.

