Konec ateliérů a pózování podle scénáře? Novým trendem je zachytit skutečný příběh

Nuceným úsměvům a pohledům do fotoaparátů odzvonilo. Pokud chcete zachytit veselé chvilky s rodinou, nemusíte už hledat nejbližší fotoateliéry a před naaranžovanými kulisami pózovat podle naučených not. Lifestylové focení je toho přesným opakem.

"Lifestyle je vlastně vyprávění příběhu," uvedla fotografka Monika Bauer, která se profesionálnímu focení věnuje zhruba pět let. Poslední tři roky se zaměřuje právě na lifestyle, který vystihuje potřeby dnešní moderní a uspěchané doby.

Lidé už nemají čas trávit hodiny cestováním a sezením v ateliéru. "Nebo se jim nechce vycházet z jejich domácí ulity. Takto ale fotograf přijede přímo k nim a pro řadu lidí, hlavně tedy mužů, je to pohodlnější," dodala fotografka z Havířova.

Lifestylové focení se nemusí odehrávat pouze doma, probíhá třeba v parku, na zahradě, v cukrárně či na pouti. Fotografové přitom nejčastěji zachycují společné chvíle rodičů a jejich dětí. I těch nejmenších. "Je pravda, že maminky už zase upouští od focení novorozeňátek v želvím oblečku a vrací se zpět k přirozeným fotkám v náruči," přiznává Bauer.

Právě u focení novorozenců se lifestyle těší stále větší popularitě. Pro jejich rodiče je totiž daleko jednodušší pozvat si fotografa domů, než se s několikadenním dítětem trmácet do neznámého prostředí v ateliéru.

"Cítila jsem, že rodiče unavuje čekat, než dítě usne, než ho třeba uspím. Takto si ale v průběhu focení mohou lehnout a odpočinout si, aby jim to bylo příjemné," dodala fotografka, která se více než dvacet let pohybovala u policie. "Pracovala jsem s dětmi, se skupinami od předškoláků až po teenegery, takže si k nim umím najít tu správnou cestu," říká.

Současnému trendu ve focení se věnují také sestry Milada Koutníková a Markéta Málková. První z nich se v současné době zaměřuje především na workshopy, druhá je hlavní fotografkou rodinného ateliéru v Praze. "Lidé u lifestylu nepózují, ale chovají se přirozeně a uvolněně," poukazuje na hlavní klady tohoto stylu Málková. "Jako fotografka se tak dostávám mnohem blíž k autentickým situacím, ale i k lidem samotným. Děti jsou spontánní, ve svém prostředí se cítí bezpečně a zvesela mě ignorují, což je pro nenucené snímky ideální," říká s úsměvem.

Moderní doba

Dnešní doba sociálních sítí sice přeje bezchybným fotografiím, jenže lidé na nich sdílí pouze to, co chtějí a co si většinou sami naaranžují. Lifestyle se tomu ale vymyká, nenásilnou formou totiž dokáže zachytit přirozené emoce. "Taky mě baví jistá dávka nejistoty a momenty překvapení, které s sebou každá návštěva rodiny za účelem lifestylového focení nese," popisuje Koutníková.

Pro samotné fotografy je toto focení i velkou výzvou. "Prakticky totiž nevíte, do čeho jdete. Nevíte, jak vyjde světlo nebo kde najdete dobrou kompozici," dodala fotografka z Prahy.

Zhruba před deseti lety ještě udávalo trendy ateliérové focení, teď se ale do popředí dere právě lifestyle. "Řekla bych, že je to půl napůl. Ale samozřejmě přirozené fotky dokážeme zachytit i v ateliéru," říká zkušená fotografka Málková.

Lifestylové focení je ve srovnání s ostatními styly stále v plenkách. Do budoucna se ale dá čekat, že jeho popularita stále poroste. "Lidé totiž v dnešní době chtějí žít moderně a lifestyle do moderní doby zkrátka patří," má jasno Bauer.