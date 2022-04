Ukrajinská Chersonská oblast údajně přechází od května na rubl

Informoval o tom ruské agentuře RIA Novosti ruskými jednotkami dosazený představitel regionu. Přechodné období bude trvat nanejvýš čtyři měsíce, pak zde ukrajinské hřivny přestanou platit.

"Od 1. května se přesouváme do rublové zóny," řekl Kirill Stremousov, místopředseda vojensko-civilní správy regionu. Po přechodném období "přejdeme na výhradní vypořádání v rublech," dodal.

The deputy head of the appointed occupation authorities of the Kherson region says that the region will be occupied and will start using the Russian ruble



