Putin tvrdí, že Mariupol je osvobozen. Podle Ukrajiny pokračuje bombardování místních oceláren

Oznámil to Kreml. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov mezitím podle agentury Reuters odmítl ukrajinský návrh na speciální kolo jednání o evakuaci civilistů a vojáků z Mariupolu. Na umožnění evakuace z Mariupolu naléhal i Erdogan.

„V souvislosti s otázkou o situaci v Mariupolu, zmíněnou tureckým prezidentem, prezident Putin poznamenal, že toto město bylo osvobozeno a už se tam nevedou bojové operace,“ zdůraznil podle agentury TASS Kreml.

„Pokud jde o ukrajinské vojáky a příslušníky nacionalistických praporů, obklíčené v areálu Azovstal, pak kyjevské úřady by měly převzít politickou odpovědnost a se zřetelem na humanitární důvody by jim měly dát rozkaz složit zbraně,“ uvedl Kreml. Ukrajinský generální štáb však ve svých hlášeních v posledních dnech upozorňuje na pokračující bombardování mariupolských oceláren, a to i s využitím strategických bombardérů.

Sami obránci uvádějí, že kromě nepřetržitého bombardování se Rusové pokoušejí vzít ukrajinské pozice ztečí. Ruské výzvy složit zbraně obránci ukrajinské bašty ve strategicky položeném přístavním městě opakovaně nevyslyšeli.

⚡️Putin tells Erdogan that Russia already captured Mariupol, no more fighting in city.



Russian dictator Vladimir Putin said that Kyiv should give Ukrainian defenders blocked on the territory of Azovstal steel plant in besieged Mariupol “an order to lay down their arms.”