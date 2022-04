Ruské tajné služby se snaží o destabilizaci Podněstří, řekl Zelenskyj

Ruské tajné služby se snaží destabilizovat situaci v separatistickém Podněstří a odradit Moldavsko od podpory Ukrajiny, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dnešním prohlášení.

Podněsterské úřady zároveň ohlásily další bezpečnostní incident: z Ukrajiny byla podle nich ostřelována pohraniční vesnice. Kyjev vyjadřuje obavy, že ruské síly se chystají území neuznávané proruské republiky Podněstří používat k podnikání dalších útoků na Ukrajinu.

„Dobře chápeme, že je to (incidenty) jeden z kroků Ruské federace. Speciální služby už tam pracují,“ uvedl Zelenskyj. „Je jasné proč - aby se destabilizovala situace a bylo ohroženo Moldavsko. Dávají jim najevo, že pokud Moldavsko podpoří Ukrajinu, budou následovat určité kroky,“ dodal.

Podněsterské ministerstvo vnitra dnes podle agentury RIA Novosti uvedlo, že v noci na dnešek byla u hranic s Ukrajinou ostřelována vesnice Cobasna (Kolbasna), kde se nacházejí vojenská skladiště. V úterý večer byly podle nich zpozorovány nad Podněstřím tři drony vypuštěné z Ukrajiny. Jedná se o další z řady incidentů, které tento týden podle podněsterských úřadů cílily na tamní civilní i vojenskou infrastrukturu.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí v úterý poukázalo na skutečnost, že incidenty se odehrály poté, co velení ruské armády minulý týden avizovalo plán ovládnout východ a jih Ukrajiny a vytvořit tak pozemní most s Podněstřím. Náměstek ruského ministra zahraničí Andrej Ruděnko nicméně uvedl, že Moskva by se ráda vyhnula scénáři, kdy by tento region byl vtažen do dění na Ukrajině.

V Moldavsku panují obavy, že by se na jeho území mohla přenést válka na Ukrajině. Prezidentka Maia Sanduová po úterním zasedání bezpečnostní rady uvedla, že za incidenty stojí podněsterské „proválečné frakce“ a že útoky jsou pokusem o vyostření napětí. Zelenskyj v prohlášení uvedl, že hodnocení Sanduové plně sdílí.

Podněstří, převážně ruskojazyčný pás území na levém břehu řeky Dněstr se zhruba půl milionem obyvatel, se odtrhlo od Moldavska v roce 1990 v obavách ze sjednocení Moldavska s etnicky a jazykově spřízněným Rumunskem.

Od mírové dohody z roku 1992, která ukončila boje mezi Moskvou podporovanými separatisty a vládními vojsky, tam Rusko udržuje vojenský sbor zhruba 1500 vojáků. Zelenskyj v této souvislosti uvedl, že ukrajinská armáda si je vědoma schopností ruské armády v tomto regionu, je však připravena a nebojí se jí.