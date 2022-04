Separatistické Podněstří hlásí další dva incidenty na svém území

Podněsterská bezpečnostní rada podle agentury TASS následně oznámila, že terčem „teroristického útoku“ se stala také vojenská jednotka poblíž hlavního města Tiraspolu. Moldavská prezidentka Maia Sanduová dnes podle agentury Reuters při zasedání bezpečnostní rady státu řekla, že za incidenty stojí podněsterské „proválečné frakce“ a že útoky jsou pokusem o vyostření napětí. V Moldavsku panují obavy, že by se na jeho území mohla přenést válka na Ukrajině.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci na dnešní zprávy na sociálních sítích oznámilo, že odsuzuje „zoufalé pokusy vtáhnout“ Podněstří do ruské invaze na Ukrajinu, a vyzvalo ke snížení napětí. Naopak prezident samozvaného útvaru Vadim Krasnoselski podle agentury TASS sdělil, že stopy útočníků „vedou na Ukrajinu“.

„Brzy ráno 26. dubna otřásly obcí Maiac (Majak) v okrese Grigoriopol dvě exploze: první v 06:40 a druhá v 07:05. Na místo byly okamžitě vyslány bezpečnostní složky a záchranná služba,“ uvedlo na komunikační platformě telegram podněsterské ministerstvo vnitra s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn. Z doprovodných snímků je patrné, že obě antény jsou zničené.

Rumunský server Digi24 s odvoláním na podněsterské ministerstvo vnitra uvedl, že obě 100 metrů vysoké antény vysílaly v tomto regionu a přilehlých územích relace rozhlasových stanic z Ruské federace.

Incident se odehrál den poté, co v metropoli separatistické republiky Tiraspolu otřásla série výbuchů podněsterským ministerstvem státní bezpečnosti. Na budovu stříleli neznámí útočníci z granátometů, uvedly v pondělí podle místní televize TSV podněsterské úřady.

Maia Sandu made some statements on situation in Transnistria



#Moldova has no plans to blockade #Transnistria, but supports peaceful dialogue and diplomatic solutions



Moldova is increasing the level of security of state institutions



There are no talks planned with Putin. pic.twitter.com/sAxAAJQrbF