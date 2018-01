Udělejme z Prahy stát!

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Praha je jiná než zbytek Česka. Je městem kavárenských povalečů, antizemanovců, antibabišovců a jiné havěti. Do téhle země vlastně ani nepatří.

Věřím, že na tento článek budete pohlížet s nadhledem. Mějte ale na paměti, že je založen na nezpochybnitelných faktech.

Třeba na tom, že Pražané až na výjimky volí jinak než zbytek republiky. Potvrdily to prezidentské volby.

Prágl volí jinak

V jejich prvním kole byla Praha jediným volebním krajem, kde nevyhrál Miloš Zeman, ale Jiří Drahoš. Pamatujete tu výrazně žlutou skvrnu uprostřed republiky? Byl to ostrůvek antizemanovců.

Také ve druhém kole dostal Drahoš v Praze zdaleka největší podíl hlasů. Vyhrál tam v poměru 69:31. To je ještě výraznější rozdíl než ten, kterým před pěti lety zvítězil v hlavním městě nad pozdějším prezidentem Karel Schwarzenberg. Tehdy bylo skóre 66:34 ve prospěch knížete.

Podobně v říjnových volbách do sněmovny se výsledky v Praze výrazně lišily od ostatních oblastí. Pravda, i v matičce stověžaté pobrali nejvíc hlasů babišovci. Avšak nezískali v ní dvouciferný náskok jako jinde. Piráti za nimi zaostali o pouhé dva procentní body, ódéeska o čtyři a topka se v metropoli dostala na dvaapůlnásobek svého zisku oproti ostatnímu Česku.

Ani Zeman, ani třešničkáři

Zemi teď řídí vláda jedné strany, přesněji řečeno, jedné figury – Andreje Babiše. Dosavadní vyjednávání stran nasvědčují tomu, že Česko bude mít někdy zjara nebo v létě koalici ANO a ČSSD podporovanou komunisty. Možná i Babišův jednobarevný kabinet s podporou komunistů a okamurovců.

Pokud by však volila jen Praha, vládla by koalice pravého středu bez Andreje Babiše a třešničkáři by se do sněmovny vůbec nedostali.

Rozdíly ve volebních preferencích mezi Prahou a zbytkem Česka, zejména Moravskoslezským krajem, se přitom prohlubují. Vznikají dva politické světy.

Je patrné, že kavárenští povaleči v Práglu, Milošovi úhlavní protivníci, vidí politiku jinak.

Co zkusit knížectví?

Praha je otevřená, proevropská, prozápadní, kosmopolitní, liberální. Dá se dokonce říct, že její obyvatelé jsou blíž obyvatelům Berlína, Bruselu nebo Londýna, než lidem z Hodonína, Chomutova nebo Karviné.

Václav Klaus v rozhovoru pro deník Metro (zde) nazval Prahu "končinou nemakačenků", kteří se až na výjimky "neživí prací vlastních rukou, což mozek trochu pozměňuje".

Praha je po všech stránkách jiná. Nejezdí v ní například trolejbusy jako v Plzni, ba ani šaliny jako v Brně, ale tramvaje. Především je v ní však největší koncentrace politiků a byznysmenů v zemi na kilometr čtvereční.

Najdete je na Hradě, v malostranských palácích, v pětihvězdičkových hotelech, na "václavským Václaváku"… prostě všude. Kolem nich krouží zástupy lobbistů a novinářů. Ti první chtějí vydělat prachy (velké peníze), ti druzí se snaží něco vyšťourat na Miloše Zemana a Andreje Babiše.

Jejich problémy až na výjimky nejsou problémy dalších devíti milionů obyvatel Česka. Což až na výjimky platí také naopak.

Takže, co kdyby se Pražané zařídili po svém? Co kdyby si pořídili svůj městský stát?

Nemyslím, že by za sebou měli bouchnout dveřmi. Žádné střežené hranice, natož cla. Leccos by mohli mít společného s Českem. Třeba kačku a později euro. Jen ne vládu a prezidenta.

Ostatně, když může uprostřed Francie prosperovat Monacké knížectví, proč by uprostřed Česka nemohlo fungovat Pražské knížectví?

Co je malé, to je bohaté

Kníže by byl po ruce. Karel (celým jménem Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas kníže ze Schwarzenbergu) by se sice zpočátku zdráhal, ale nakonec (jako vždy) by se dal rád přemluvit.

Sněmovna ho viditelně nudí a na Pražském hradě by mu to slušelo. Určitě víc než Zemanovi, který se prohlašuje za "zemana s malým z", tedy za příslušníka nižší šlechty. Kníže Karel by Hrad zase otevřel, zbavil by ho zemanovských check pointů.

ČTĚTE TAKÉ: Prezident na Hrad nepatří, zeman tuplem

A námitka, že by milionový státeček byl příliš titěrný na to, aby obstál? Připomínám, že Monako má 40 000 obyvatel. A to si představte, že geniální řecký filozof Platón spočítal, že ideální městský stát by měl mít pouze 5040 obyvatel!

To však byla antika. Podívejme se na současnost. Z žebříčku států s největším hrubým domácím produktem na hlavu, který sestavuje Mezinárodní měnový fond (MMF), zjistíte, že v první desítce jsou čtyři trpaslíci srovnatelní s budoucím Pražským knížectvím.

Hned na prvním místě nejbohatších zemí je půlmilionové Lucembursko, a v "top ten" ještě figurují stejně lidnaté Macao, dvoumilionový Katar i třísettisícový Island.

Praha s 1,3 miliony obyvatel by téhle společnosti mohla pěkně zapadnout. Nemyslíte?

(Autor přiznává střet zájmů. Je z Prahy a chodí do kaváren, kde se schází s antizemanovci a antibabišovci.)