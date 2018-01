Sen o vládě jedné strany končí. Budíček! Vstávat, vyjednávat!

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Se snem o vládě jedné strany se Andrej Babiš musí rozloučit. Bude se za pár měsíců loučit také se svým premiérstvím?

Andrej Babiš začne vyjednávat o "nepraktické" (koaliční) vládě. Nerad. Ale co mu zbývá?

"Praktickou" (jednobarevnou) vládu "makačenků" mu sněmovna shodila. Vyslovila jí nedůvěru. A tak do té další musí pozvat "nemakačenky" z jiných partají.

Koalice se vrací

"Je praktičtější než koaliční vláda," řekl Babiš o vládě jedné (své) strany deníku Právo. V rozhovoru pro rádio Impulz praktičnost definoval jako způsob řízení vlády. Jednoduše řečeno: K čertu s nějakou koaliční radou a pracnými kompromisy. Ministři musí být "řízeni natvrdo", tedy úkolováni premiérem.

Aby praktickou vládu získal, Babiš nacpal do programového prohlášení pravicové i levicové návrhy dalších stran. Na jedné straně například nižší daně, na straně druhé třeba vlaky zdarma pro studenty i seniory. Vznikla slátanina "pro všechny". I tak na ni další strany neskočily.

Problém spočívá v tom, že důvěra se vyslovuje především vládě, jejímu předsedovi a ministrům, nikoli nějakému programu. Program je spíš než pro opozici důležitý pro koaliční partnery, protože obsahuje kompromisy, ke kterým se vzájemně zavázali.

Pokud premiérovi nevěříte, těžko jeho vládě vyslovíte důvěru. Tím spíš, když máte vyslovit důvěru menšinové vládě (anebo ji aspoň tolerovat neúčastí na hlasování). To znamená podpořit vládu, na které se nepodílíte a kterou nemáte pod kontrolou.

Až nastoupí Drahoš…

Babišova vláda si "dala padáka" – schválila demisi. Nic jiného ji nezbylo. Jinou možnost jí ústava nedává.

Prezident demisi přijme, a pokud dodrží slovo, zadá Babišovi úkol, aby vedl rozhovory o druhé, ještě lepší a ještě hezčí vládě, která má šanci důvěru získat. K tomu ho vyzve, aby dál řídil zemi ze Strakovy akademie.

Babiš samosebou vyhoví – vždyť chce makat pro lidi! Kromě toho začne nejspíš dělat to, co měl dělat už po volbách, ale nedělal. Vyjednávat, vyjednávat, vyjednávat… Pochopitelně o koalici. Chce vládnout celé funkční období, tedy čtyři roky, a je mu jasné, že bez důvěry to je stěží myslitelné.

Nejjednodušší variantou koaliční vlády je pro něj dvojkoalice ANO a sociálních demokratů tolerovaná komunisty.

V číslech to vypadá takto: 78 poslanců za ANO a 15 poslanců za ČSSD dá dohromady 93 hlasů. K důvěře (většině) ve dvousetčlenné sněmovně tedy schází 8 hlasů. Pokud ale 15 komunistických poslanců při hlasování o důvěře odejde ze sálu, bude dvojkoalici stačit k většině právě zmíněných 93 hlasů.

Taková varianta je pochopitelně možná jen tehdy, když se sociální demokraté smíří s tím, že budou ve vládě s premiérem obviněným z dotačního podvodu. Zatím na to přistoupit nechtějí. Za měsíc, po svém sjezdu, však mohou být méně skálopevní. Tím spíš, že předčasných voleb se tahle rozklížená a předlužená partaj bojí jako čert kříže.

Miloš Zeman minulý týden řekl, že bude chtít po Babišovi, aby dal dohromady "čistou většinu". "V okamžiku, kdy (Babiš) přijde a řekne, že má minimálně 101 zaručených hlasů, tak ho podruhé jmenuji premiérem," prohlásil.

V tomto případě by Babiš měl pozvat komunisty do vlády. A komunisté by s tím museli souhlasit. A pokud by souhlasili – za jakou cenu? Za vidinu "světového míru", tedy za referendum o NATO?

Babišova vláda bez Babiše?

Do hry se mohou dostat další varianty koalic. Třeba s tichou podporou SPD Tomia Okamury. Samuraj naznačil, že by Babišovu vládu mohl podpořit, aniž by v ní seděl, a byznysově už babišovci s okamurovci propojeni jsou. Místopředseda SPD Radim Fiala řídí dozorčí rady několika společností, které poskytují služby podnikům z Babišova holdingu Agrofert.

Možné jsou také koalice ANO a dalších stran, v nichž nebude figurovat Babiš a své ministry bude generální ředitel ANO řídit ze zákulisí, obdobně jako v Polsku vůdce strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński. Tedy varianta "Babišova vláda bez Babiše".

Může se narodit v případě, kdy strany, bez jejichž podpory vláda ANO vzniknout nemůže, setrvají na tom, že s obviněným premiérem nechtějí mít nic společného.

Babiš ve středu v rozhovoru se zpravodajkou ČT poprvé připustil, že v koaliční vládě nemusí být premiér. "Není to nikde jako zákon, že já tam musím být," pravil. Když se ho novinářka přímo zeptala, zda neuvažuje o tom, že by premiérem byl nynější vicepremiér Richard Brabec, odpověděl. "Já mu to říkám, ale on z toho má stres…"

Pokud by ale na "Babišovu vládu bez Babiše" generální ředitel ANO nepřistoupil, byly by předčasné volby do sněmovny. Nejspíš na podzim, souběžně s volbami do obecních zastupitelstev.

Osmého března však na Hrad může nastoupit Jiří Drahoš. V takovém případě by se patrně leccos změnilo. Nový prezident si přirozeně stanoví nové podmínky pro to, aby jmenoval vládu – pokud ji Babiš nesestaví a Zeman nejmenuje do prezidentské inaugurace. To se ale sotva podaří.

Ještě, že makají

Shrnuto: Jisté je tedy v české politice pouze to, že jisté není nic.

Jedna jistota přece jen zůstává: Vláda, ač v demisi, maká. "Pracujeme, takže si myslím, že to je dobrý," ujistil v úterý v ČT premiér Babiš.

Co víc si přát?