Už toho má dost. Slavná spisovatelka končí, další kniha už nebude

Oblíbená spisovatelka na sociálních sítích oznámila, že její poslední kniha byla rozloučení. Na další už se těšit nemáme.

Komu doma zabírá Radka Třeštíková čestnou knižní poličku a těšil se, až ji rozšíří dalším spisovatelčiným dílem, může si nechat zajít chuť. Žádné další už totiž nepřijde. Alespoň ne pod jejím vlastním jménem.

Radka to oznámila na svém Instagramu: "Čeho jsem jako Radka Třeštíková chtěla dosáhnout na literární scéně, toho jsem dosáhla. Nemám vyšší ambice. Nemám nic, co bych si ještě potřebovala splnit. V dobrém i ve zlém už mám všeho dost," napsala.

"Bábovky na konci světa jsem už od začátku psala jako rozloučení. Proto ten výbuch na přebalu. Proto tolik postav a příběhů a emocí a chaos. Chtěla jsem vám dát všechno to, na co jste v mém psaní zvyklí, včetně toho, co na něm nesnášíte anebo vás rozčiluje. Proto ten konec. Proto to “děkuji” na poslední straně," dodala.

View this post on Instagram A post shared by Radka Třeštíková (@radkatrestikova)

Co bude dělat dál, přesně neřekla, ale pro Moravskoslezský deník zmínila, že by si ráda zkusila napsat scénář. A reálná je také možnost, že přidá i další knihy, ale už ne jako Radka Třeštíková, ale pod pseudonymem.